IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් මෙම සතිය තුළ ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇතැයි වාර්තා වන අතර, දූපත් රාජ්යය සිය ආර්ථික ය立直 කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ පවත්වාගෙන එන සබඳතාව ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි.
මෙම සංචාරය ශ්රී ලංකාව සහ IMF අතර 긴密 අධීක්ෂණ සබඳතාවයේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් සංකේතවත් කරන අතර, එය පසුගිය වසරවල රටේ ඇති වූ නොමඳ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන්හිදී ඉතා ඵලදායී ශක්තියක් ලෙස ක්රියා කර ඇත.
IMF සමඟ අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවය
ශ්රී ලංකාව, මූල්ය විනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, විදේශ හුවමාරු සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහ ජාත්යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ලබා ගැනීමට ගත් පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස IMF සමඟ විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ ඇත. IMF කණ්ඩායම් විසින් කාලීනව සිදු කරනු ලබන සංචාර, මෙම ගිවිසුමේ නිතිපතා සිදු කෙරෙන නමුත් ඉතා තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර, ප්රගතිය ඇගයීමට සහ මතු වන ඕනෑම අභියෝගයකට ගිවිසුම් පාර්ශ්ව දෙකටම ලක් විය හැකිය.
එවැනි සමාලෝචන සාකච්ඡා සාමාන්යයෙන් ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ වෙනත් ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා ඇතුළත් වන අතර, එකඟ වූ ඉලක්ක සහ ප්රතිසංස්කරණ මිණුම් ඉටු වෙමින් පවතින්නේ දැයි ඇගයීම ඒවායේ අරමුණ වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යළි පිබිදීම සඳහා වන වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවට IMF සමඟ ඵලදායී සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ අඛණ්ඩ ගෙවීම් ලබා ගැනීම, ආදායම් එකතු කිරීම, රාජ්ය වියදම් කළමනාකරණය සහ ව්යූහාත්මක ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ඇතුළු රටේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම්වල අඛණ්ඩ ප්රගතිය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට ඔප්පු කිරීම මත රඳා පවතී.
මෙම සතියේ සංචාරයේ ප්රතිඵල, රටේ ජාරිකාව ආර්ථික යළි පිබිදීමේ වේගය හා ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි හෙයින්, ශ්රී ලංකාවේ වෙළෙඳපොළ, ප්රතිපත්ති立 නිර්මාතෘවරු සහ සාමාන්ය ජනතාව යන සියල්ලන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.