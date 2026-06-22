දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය හිඳින් බැස්සවූ වෙළඳ ඉන්වොයිස් වංචාව
සැඟවුණු මූල්ය රක්ත වහනය
2026 මාර්තු මාසයේදී වොෂින්ටනය මූලස්ථාන කරගත් චින්තන මණ්ඩලයක් වන Global Financial Integrity (GFI) විසින් නිකුත් කරන ලද නව වාර්තාවක් මගින්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දිගු කලක් තිස්සේ එල්ල වෙමින් පැවැති නමුත් බොහෝ දුරට සැඟවී තිබූ තර්ජනයක් වන වෙළඳ ඉන්වොයිස් වංචාව පිළිබඳ නව ආලෝකයක් විහිදුවා තිබේ. "Trade-Related Illicit Financial Flows in Developing Asia" යන මැයෙන් හඳුන්වන මෙම වාර්තාව, 2013 සිට 2022 දක්වා වූ වසර දහයක කාලපරිච්ඡේදය ආවරණය කරමින්, කලාපය පුරා විකෘති කරන ලද වෙළඳ ලේඛන හරහා සිදුවන මූල්ය අවභාවිතයේ ව්යාප්තිය ගණනය කිරීමට උත්සාහ දරයි.
වෙළඳ ඉන්වොයිස් වංචාව යනු කුමක්ද?
වෙළඳ ඉන්වොයිස් වංචාව යනු ආනයනකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් විසින් රේගු ලේඛනවල ප්රකාශිත වටිනාකම, ප්රමාණය හෝ භාණ්ඩ ස්වභාවය හිතාමතාම විකෘති කිරීමේ ක්රමවේදයකි. වෙළඳාමට ලක්වන භාණ්ඩවල වටිනාකම අධිකව හෝ අඩුවෙන් ප්රකාශ කිරීම හරහා, පුද්ගලයන්ට සහ සමාගම්වලට නීති විරෝධී ලෙස රටවල් හරහා මුදල් ගලා යෑවීමට, බදු හොරකම් කිරීමට, අපරාධ ආදායම් සෝදා පිරිසිදු කිරීමට සහ ප්රාග්ධන පාලනයන් මග හරිමින් ජාතික ආර්ථිකයන්ට දැවැන්ත පාඩු සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
විදේශ විනිමය සංචිත හිඟකම් සහ ඉහළ යන ණය බැඳීම් හේතුවෙන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට, මෙවැනි නීති විරෝධී මූල්ය ප්රවාහ බැස යෑම රජයේ මූල්ය ස්ථාවරත්වයට සහ ආර්ථික සුරක්ෂිතතාවට සෘජු ප්රහාරයක් බවට පත් වේ.
ශ්රී ලංකාව සහ තායිලන්තය: නිදර්ශනයක්
GFI වාර්තාව, ශ්රී ලංකාවේ සහ තායිලන්තයේ වෙළඳ සබඳතාව ප්රධාන නිදර්ශනයක් ලෙස භාවිත කරමින්, ආසියාවේ දෙවන ජනප්රිය රාජ්යයන් දෙකක් අතර ඉන්වොයිස් වංචාව ක්රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්ධ ඝන නිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි. ශ්රී ලංකාව තායිලන්තයට අපනයනය කළ ලෙස වාර්තා කළ ප්රමාණය, තායිලන්තය ලැබී ගිය ලෙස වාර්තා කළ ප්රමාණය හා සසඳමින් — ද ඒ ප්රතිලෝම ව — පර්යේෂකයන්ට සම්මත මිනුම් වෙනස්කම් හෝ සෝදා හැරිය හැකි සාධක පමණකින් පැහැදිලි කළ නොහැකි සැලකිය යුතු විෂමතා හඳුනාගත හැකි විය.
වාර්තා කළ සංඛ්යාවල මෙම පරතරයන්, රේගු අධිකාරීන් සහ නියාමන ආයතන විසින් බොහෝ දුරට හඳුනා නොගෙන, ශ්රී ලංකාවෙන් මුදල් උරා ගන්නා ලෙස හිතාමතාම වෙළඳ ඉන්වොයිස් හසුරුවා ඇති බවට ශක්තිමත් ඉඟියක් ලබා දෙයි.
දියුණු වෙමින් පවතින ආසියාව පුරා ගැටලුවේ විශාලත්වය
ශ්රී ලංකාව මෙම අභියෝගයට තනිව මුහුණ දෙන රටක් නොවේ. GFI වාර්තාව ආසියාව පුරා ව්යාප්ත ව ඇති බහු දියුණු වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් ආවරණය කරමින්, රජයේ ආදායම් කාන්දු කරවන, මුදල් ඇගයීම දුර්වල කරන සහ අසමානතාව ගැඹුරු කරන ක්රමානුකූල මූල්ය කාන්දු වීමේ සංසිද්ධිය පිළිබඳ පුළුල් චිත්රයක් අඳිනු ලබයි. කලාපය පුරා, ජාතික ආදායම් ලෙස ලැබිය යුතු ව, නොඑසේ නම් අත්යවශ්ය පොදු සේවා සඳහා යෙදවිය හැකි ව තිබූ, ඩොලර් බිලියන ගණනාවක් සෑම වසරකම වෙළඳ නාලිකා හරහා නීති විරෝධී ලෙස ගලා යයි ලෙස ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ගත් කල, ආර්ථික කඩා වැටීම, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර සාකච්ඡා සහ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැඟීමේ හදිසි අවශ්යතාව යන පසුබිම හමුවේ, ඇඟවෙන ප්රතිවිපාකයන් ඉතාමත් බරපතල ය.
නියාමන හිඩැස් සහ ඉදිරි මග
ශ්රී ලංකාවේ රේගු යටිතල පහසුකම්, වෙළඳ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සහ මූල්ය බුද්ධිමය හැකියාවන් ඉන්වොයිස් වංචාව ඵලදායී ලෙස මැඩලීම සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීම අවශ්ය බව විශේෂඥයන් සහ දූෂණ විරෝධී ක්රියාකාරිකයන් බොහෝ කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති. වෙළඳ හවුල් රාජ්යයන් අතර දත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.