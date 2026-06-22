Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

T20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකා හේලි මැතිව්ස් ඉතා ඵලදායී වික්කට් තුනක පන්දු යාමකින් ජය තහවුරු කරද්දී, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලානයේදී වේදනාකාරී පරාජයකට මුහුණ දිණි.

මැතිව්ස් තීරණාත්මක සාධකය බවට පත්වේ

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම ගතිමත් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් කෙනෙකු වන මැතිව්ස්, පන්දු යැවීමේදී ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වරූපයෙන් දිදුළාය. ඇය ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළ තීක්ෂ්ණ වික්කට් තුනක රාළකින් දිරිවිය, එය තරගයේ තීරණාත්මක දායකත්වය බවට පත් විය. ක්‍රීඩාවේ කෙටිම ආකෘතියේ වඩාත්ම භයංකාර ක්‍රීඩිකාවන් අතරේ ඇය සලකනු ලබන්නේ ඇයිද යන්න ඇයගේ දස්කම් නැවත වරක් ඔප්පු කළේය.

සිංහියන්ට දුෂ්කර දිනයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ට මෙය බලාපොරොත්තු සුන් කළ ප්‍රසංගයක් විය; ඔවුන්ට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ප්‍රහාරය යොදා ගත් පීඩනය ජය ගත නොහැකි විය. ගෝලීය වේදිකාවේ ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් කළ හැකි අවස්ථාව ලැබුණු නමුත්, සිංහියෝ, ඉදිරිපත් වූ සෑම අවස්ථාවකින්ම ප්‍රයෝජන ගත් සංවිධානාත්මක කැරිබියානු කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩාවෙන් පරදා ගියෝය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ ජවය ඉහළ යයි

මෙම ජය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ T20 ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරයට තීරණාත්මක ජවයක් ලබා දෙයි; මැතිව්ස්ගේ පෞද්ගලික දිදුළීම මේ වන විට තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන ආකර්ෂණීය අවස්ථාවක් ලෙස ඉස්මතු වේ. කැරිබියානු කණ්ඩායම මෙම ජයග්‍රාහී ස්වරූපය ඉදිරි තරග කරා ද රැගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ලෝක කාන්තා ක්‍රිකට්හි ඉහළ කණ්ඩායම් සමඟ ස්ථිරවම තරඟ කිරීමට තවදුරටත් කළ යුතු කාර්යයන් මොනවාද යන්න මෙම ප්‍රතිඵලය දැඩිව සිහිපත් කරදෙයි. ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරය බේරා ගැනීමේ අරමුණින් ඉදිරි තරගවලදී ශක්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇතැයි කණ්ඩායම සහ ඔවුන්ගේ සහයකයෝ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන් Sinhala

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්

නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ…

22 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි Sinhala

ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

විදේශ හා දේශීය ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය.…

22 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට උසස් නිල සංචාරයක් සිදු කරයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට නිල සංචාරයක් සිදු කළ අතර, එය දෙරට අතර පවත්නා ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවල වැදගත්…

22 Jun 2026 Discuss