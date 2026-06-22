ඉන්ධන මිල නිර්ණය පිළිබඳ වහාම විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා විශේෂඥයින් හඬ නගයි — රජයට එල්ල වන විවේචන තීව්ර වෙයි
රටේ ඉන්ධන මිල ගණනය කිරීමේ ව්යුහය පිළිබඳව පැහැදිලි හා අවංක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස ජවිපෙ-ජජබ පරිපාලනය මත පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී. විවේචකයන් විසින් අඛණ්ඩ වියැකිලිකාරී ප්රවේශයක් හා හිතාමතා අපාරදර්ශීතාවක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන සංස්කෘතියක් ගැන පුළුල් කලකිරීමක් මධ්යයේ මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වේ.
අපගමනයේ රටාවක්
වර්තමාන රජය, එහි පූර්වගාමීන් මෙන්ම, ඉන්ධන පිරිවැය සම්බන්ධ ප්රශ්නවලට මුහුණ දීමේදී දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත. මෙම කාරණය පාර්ලිමේන්තුවේදී හෝ ප්රසිද්ධ සංසදවලදී මතු කරන සෑම අවස්ථාවකදීම, නිලධාරීන් විසින් ගැනුම්කරුවන් හා නීති立法කරුවන්ගේ නීත්යනුකූල සැලකිල්ල ආමන්ත්රණය කිරීමට ප්රමාණවත් නොවන නොපැහැදිලි, නිශ්චිත නොවන ප්රතිචාර ලබා දෙන බව චෝදනා එල්ල වේ.
ඉන්ධන මිල ගණනය කරන ආකාරය පිළිබඳ සෘජු විස්තරයක් ලබා දෙනු වෙනුවට, රජයේ නායකයන් නිරන්තරයෙන් සෘජු ප්රශ්නවලින් මඟ හැරී ඇති අතර, ශ්රී ලාංකිකයන්ට තෙල් පිරවුම්හලේදී ගෙවන මුදල් හා එයට හේතු පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගත නොහැකිව ඇත.
පැහැදිලිභාවය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ඉන්ධන මිල ගැනීම සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාගේ දෛනික ජීවිතයට සෘජු හා ක්ෂණික බලපෑමක් ඇති කරයි. මහජන ප්රවාහනයේ පිරිවැයේ සිට අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල දක්වා, ඉන්ධන පිරිවැයේ උච්ඡාවචනයන් සමස්ත ආර්ථිකය පුරා රැල්ලක් මෙන් ව්යාප්ත වේ. විනිවිදභාවයෙන් යුත් මිල නිර්ණය යාන්ත්රණ නොමැතිව, ගැනුම්කරුවන්ට තමන් සාධාරණ ලෙස අය කරනු ලබන්නේද, නැතහොත් සැපයුම් දාමයේ වෙනත් ස්ථානවල අකාර්යක්ෂමතා සඳහා සහනාධාර ලබා දෙන්නේද යන්න තක්සේරු කිරීමට නොහැකිව ඇත.
- ඉන්ධන මිලවල ඇතුළත් බදු, ගාස්තු හා මෙහෙයුම් පිරිවැයේ පැහැදිලි විස්තරයක් ලැබීමට ගැනුම්කරුවන්ට හිමිකමක් ඇත
- ඉන්ධන-දැඩි මෙහෙයුම් මත රඳා පවතින ව්යාපාරවලට පුරෝකථනය කළ හැකි හා යුක්තිසහගත මිල ගාණු අවශ්ය වේ
- අමාත්යවරුන් සෘජු ප්රශ්නවලට සෘජු පිළිතුරු ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කරන විට පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය දුර්වල වේ
පෙර පරිපාලනවලින් උරුම වූ පුරුද්දක්
ඉන්ධන මිල ගැනීම සම්බන්ධ හිතාමතා අපැහැදිලිභාවය ජවිපෙ-ජජබ රජය සමඟ ආරම්භ වූ ගැටලුවක් නොවන බව සඳහන් කිරීම වටී. අනුක්රමික පරිපාලනයන් සමාන උපක්රම යොදාගෙන ඇති අතර, වගවීමෙන් ආරක්ෂා වීමට තාක්ෂණික සංකීර්ණතාව පලිහක් ලෙස භාවිත කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, සංකීර්ණ කළ ශාසනයක් හා ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ප්රතිඥාවක් මත බලයට පැමිණි රජයක් එකම කරදරකාරී සම්ප්රදාය දිගටම කරගෙන යන බව පෙනෙන නිසා, මෙය කනස්සල්ලට කරුණකි.
රජයෙන් නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් — අවංකභාවය හා වගවීම මත ගොඩනැගුණු — පොරොන්දු කර ගනු ලැබීය. ඉන්ධන මිල ගැනීම වැනි මූලික කාරණාවක් ගැන ජනතාව ව්යාකූල කිරීම එම පොරොන්දුවේ බරපතල කඩ කිරීමකි.
ඉදිරි මාර්ගය
විශ්ලේෂකයන් හා සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් ඉන්ධන මිල සූත්රය රහස් නොකර ස්පෂ්ට කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති. මෙයට සවිස්තරාත්මක පිරිවැය විස්තර ප්රකාශයට පත් කිරීම, මිල සමාලෝචන පිළිබඳ නිතිපතා ප්රසිද්ධ හෙළිදරව්කිරීම් සිදු කිරීම, සහ අමාත්යවරුන් විසින් ඒ සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු ප්රශ්නවලට සම්පූර්ණ ලෙස හා මඟ හැරීමකින් තොරව පිළිතුරු දෙන බවට කැපවීමක් ඇති කිරීම ඇතුළත් විය යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立復සුව ක්ෂේණිව ඇති අතර, මෑත කාලීන විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය නැවත ගොඩනැගෙමින් පවතී. එම විශ්වාසය අගනා හා දුෂ්කරව ජය ගත් දෙයක් ව ඇති මෙවන් ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.