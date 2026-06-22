Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධානය HRCSL ගෙන් ඉල්ලයි

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධානය HRCSL ගෙන් ඉල්ලයි

著名한 විපක්ෂ දේශපාලන සන්ධානයකට අනුයුක්ත මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් දියත් කරන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධානයක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් (HRCSL) ඉල්ලා සිටී.

Next නමින් හඳුන්වන සිවිල් සමාජ සංවිධානය නියෝජනය කරන පසාද් ගොනකුඹුර, ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරු ලෙස කටයුතු කරන බිනෝයි හෙට්ටිආරච්චිගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස HRCSL ගෙන් ඉල්ලා විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළේය.

ජනතා එක්සත් විපක්ෂය නායකත්වය දරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් පළපුරුදු දේශපාලන චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු වන හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසිනි. ඔහු රාජ්‍ය ප්‍රධාන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදය තුළ රට මෙහෙයවීය.

අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම් සම්බන්ධ කනගාටුව

මෙම කරුණ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත ගෙන යෑමෙන් සිවිල් සමාජ පෙරළිකාරයන් ඉඟි කරනු ලබන්නේ, සිදු කරන ලද අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන ක්‍රියාකාරිත්වය හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කළ හැකි බවයි.

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නියෝගිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ස්වාධීන ආයතනය ලෙස, HRCSL ට අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට සහ සම්බන්ධිත බලධාරීන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට බලය ඇත.

රටේ විපක්ෂ දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සමඟ සලකන ආකාරය ගැන සිවිල් සමාජය දෙසින් වර්ධනය වන විමර්ශනාත්මක අවධානය මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී Sinhala

හේලි මැතිව්ස්ගේ වික්කට් තුනේ පුපුරා යාමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් T20 ලෝක කුසලාන තරගය ජයගනී

T20 ලෝක කුසලාන තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සර්වකාලීන ක්‍රීඩිකා හේලි මැතිව්ස් ඉතා ඵලදායී වික්කට් තුනක පන්දු යාමකින් ජය තහවුරු…

22 Jun 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන් Sinhala

යුරෝපා සංගමය ග්‍රීන්වොෂිං මර්දනය තීව්‍ර කරද්දී ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට දැඩි බාධාවන්

නව යුරෝපීය රෙගුලාසි අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු කැළඹීමකට සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ නොමඟ යවන සහ…

22 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි Sinhala

ව්‍යාපාරික විශ්වාසය තැලෙන්නට යත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය අවධානයට ලක් වෙයි

විදේශ හා දේශීය ආයෝජනයන් සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමන් ස්ථාපිත කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ක්‍රමයෙන් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැකිය.…

22 Jun 2026 Discuss