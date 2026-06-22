විපක්ෂ මාධ්ය සම්බන්ධීකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධානය HRCSL ගෙන් ඉල්ලයි
著名한 විපක්ෂ දේශපාලන සන්ධානයකට අනුයුක්ත මාධ්ය සම්බන්ධීකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් දියත් කරන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධානයක් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් (HRCSL) ඉල්ලා සිටී.
Next නමින් හඳුන්වන සිවිල් සමාජ සංවිධානය නියෝජනය කරන පසාද් ගොනකුඹුර, ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ මාධ්ය සම්බන්ධීකරු ලෙස කටයුතු කරන බිනෝයි හෙට්ටිආරච්චිගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස HRCSL ගෙන් ඉල්ලා විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළේය.
ජනතා එක්සත් විපක්ෂය නායකත්වය දරනු ලබන්නේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් පළපුරුදු දේශපාලන චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු වන හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ විසිනි. ඔහු රාජ්ය ප්රධාන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදය තුළ රට මෙහෙයවීය.
අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම් සම්බන්ධ කනගාටුව
මෙම කරුණ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත ගෙන යෑමෙන් සිවිල් සමාජ පෙරළිකාරයන් ඉඟි කරනු ලබන්නේ, සිදු කරන ලද අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන ක්රියාකාරිත්වය හා අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ප්රශ්න මතු කළ හැකි බවයි.
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා නියෝගිත ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ස්වාධීන ආයතනය ලෙස, HRCSL ට අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට සහ සම්බන්ධිත බලධාරීන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට බලය ඇත.
රටේ විපක්ෂ දේශපාලන ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සමඟ සලකන ආකාරය ගැන සිවිල් සමාජය දෙසින් වර්ධනය වන විමර්ශනාත්මක අවධානය මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.