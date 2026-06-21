රඳවා ගෙන සිටින හිටපු ශ්රී ලංකා ඔත්තු සේවා ප්රධානියාගේ බිරිඳ පවුලට ආරක්ෂක ආයතන විසින් හිරිහැර කරන බව චෝදනා කරයි
දැනට රඳවාගෙන සිටින හිටපු ශ්රී ලංකා ඔත්තු සේවා ප්රධානියාගේ බිරිඳ, රාජ්ය ආරක්ෂක ආයතන විසින් තම පවුලට හිරිහැර සිදු කරන බවට බරපතල චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් මහජනතාව ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර, එය රටේ රඳවා ගෙන සිටින්නන්ගේ ඥාතීන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
බිය ගැන්වීමේ චෝදනා
රඳවා ගෙන සිටින හිටපු ඔත්තු සේවා නිලධාරියාගේ බිරිඳ ප්රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින්, ආරක්ෂක ආයතනවල නියෝජිතයන් විසින් තම පවුලට ක්රමානුකූල බිය ගැන්වීමේ ව්යාපාරයක් ලෙස ඇය හඳුන්වන දෙයක් සිදු කරන බව චෝදනා කර ඇත. ස්වාමිපුරුෂයා අත්අඩංගුවට ගත් පසුවද මෙම හිරිහැර කිරීම් නොනැවතී අඛණ්ඩව සිදු වන බව ඇය පවසන අතර, ඒ හේතුවෙන් පවුල බිය සහ අවිනිශ්චිතතාවයෙන් පසු වේ.
මෙම චෝදනා, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ආයතනවල ක්රියාකාරිත්වය, විශේෂයෙන් ඔත්තු සේවා ප්රජාව තුළම සිටි හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්බන්ධ රඳවා ගැනීම් හසුරුවන ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
අවධානයට ලක් වූ රඳවා ගැනීමක්
හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියෙකු රඳවා ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආරක්ෂක පරිසරයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයකි. රාජ්ය බුද්ධි අංශය තුළ සැලකිය යුතු බලයක් දැරූ නිලධාරීන් දැන් නීතියේ ග්රහණයට හසු වීම, රටේ ආයතන තුළ සිදු වෙමින් පවතින බල සමතුලිතතාවයේ වෙනස්කම් ඉස්මතු කරයි.
රඳවා ගත් නිලධාරියාගේ අනන්යතාව සහ ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති නිශ්චිත චෝදනා, ප්රසිද්ධ හා දේශපාලනික උනන්දුවක් ඇති කර ඇති මෙම නඩුවේ කේන්ද්රීය කරුණු ලෙස පවතී.
නිසි නීතිමය ක්රියාවලිය පිළිබඳ සැලකිල්ල
ශ්රී ලංකාවේ අයිතිවාසිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ නීතිමය විචාරකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, රඳවා ගෙන සිටින්නන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් සමඟ ආරක්ෂක ආයතන කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ සැලකිල්ල ප්රකාශ කර ඇත. නවතම චෝදනා, ජනාකර්ෂණීය නඩු සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ වර්ධනය වෙමින් පවතින පැමිණිලි සමූහයට තවත් එකක් එකතු කරයි.
රඳවා ගෙන සිටින්නෙකුගේ පවුලට, නීතිය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන එම ආයතන විසින්ම හිරිහැර හෝ බිය ගැන්වීම් සිදු නොකළ යුතුය.
හිටපු ඔත්තු සේවා ප්රධානියාගේ බිරිඳ ඉදිරිපත් කර ඇති චෝදනා, සම්බන්ධ ආයතන සම්බන්ධයෙන් නැවුම් විමර්ශනයකට තුඩු දෙනු ඇති අතර, එවැනි සංවේදී නඩු කළමනාකරණය කිරීමේදී විනිවිදභාවය හා වගවීම සහතික කිරීම සඳහා රජය මත දේශපාලනික පීඩනය ද එකතු කළ හැකිය.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, හිරිහැර කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදාළ ආරක්ෂක ආයතනවලින් නිල ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.