අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස ලබන සතියේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ — තීරණාත්මක ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සමාලෝචනයක්
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදල් නියෝජිත පිරිස කොළඹ සංචාරයකට සූදානම්
අන්තර්ජාතික මුදල් අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ලබන සතියේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.
2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව අත්විඳි විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව අරමුදල සමඟ ඇති කර ගනු ලැබූ ගලවා ගැනීමේ එකඟතාවයේ කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා රට ගෙන යන ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම සංචාරය සලකනු ලැබේ.
එකඟ වූ ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ලබා ඇති ප්රගතිය සමාලෝචනය කිරීම
පැමිණෙන නියෝජිත පිරිස, IMF-සහාය ලත් වැඩසටහනේ කොඳු නාරටිය ගොඩනගන ආර්ථික දර්ශකයන් හා ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් පරාසය හරහා ශ්රී ලංකාව ලබා ඇති ප්රගතිය තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එකඟතාවය යටතේ අඛණ්ඩ මූල්ය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා රට නිවැරදි මාවතේ ගමන් කරන්නේ දැයි නිර්ණය කිරීම සඳහා මෙම සමාලෝචන කාලීනව සිදු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව IMF සමඟ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් වසර හතරක දීර්ඝ ශ්රේණිගත පහසුකම් (EFF) එකඟතාවයකට එළඹී ඇති අතර, එය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම, ණය තිරසාරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සහ අවදානම් මට්ටම් දක්වා පහත වැටී තිබූ විදේශ විනිමය සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීම අරමුණු කරගත් එකකි.
අඛණ්ඩ ප්රකෘතිමත් වීම සඳහා ඉහළ අවදානමක්
IMF විසින් සිදු කරනු ලබන සෑම සමාලෝචනයක්ම ශ්රී ලංකාව සඳහා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරන්නේ, සාර්ථක ප්රතිඵලයක් සාමාන්යයෙන් ඊළඟ අරමුදල් කොටස මුදා හැරීමට හේතු වන අතරම රටේ ප්රතිසංස්කරණ ගමනට ආයෝජකයින් හා ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරන බැවිනි.
අධිකාරීන් IMF කණ්ඩායම සමඟ පහත සඳහන් ක්ෂේත්රයන් ආවරණය කරමින් සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡාවල නිරත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- මූල්ය තාරගතකරණය හා රාජ්ය ආදායම් ඉලක්ක
- රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යුහගතකරණය
- විදේශ විනිමය සංචිත මට්ටම්
- බාහිර ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ සාකච්ඡාවල ප්රගතිය
- අවදානමට ලක් වූ ජනකොටස් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ පියවර
ශ්රී ලංකාව මෙතෙක් ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලියේ යම් ප්රත්යස්ථ බවක් ප්රදර්ශනය කර ඇති අතර, ආර්ථිකය මධ්යස්ථ වර්ධනයකට නැවත පිවිසීම සහ අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේදී පැවති ඉහළ මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ බැසීම ඊට සාක්ෂි දරයි. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථිකවේදීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සාමාන්ය පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 緊縮 ප්රතිපත්තිවල බර ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස කළමනාකරණය කළ යුතු බව අවධාරණය කිරීම අඛණ්ඩව ගෙන යයි.
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණය හා දීර්ඝකාලීන ප්රකෘතිමත් වීම කරා ගෙන යන ගමනේ ඉදිරි ගමන් සංඥා කරමින්, ඉදිරියේ දී සිදු වන සමාලෝචනයේ ප්රතිඵලය මූල්ය වෙළෙඳපොළ, ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් සහ ශ්රී ලාංකික මහජනතාව යන සෑම දෙනා විසින්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ධනාත්මක තක්සේරුවක් රටේ ප්රතිසංස්කරණ ගමනේ අඛණ්ඩ ගතිකත්වය ප්රකාශ කරනු ඇත.
IMF කණ්ඩායමේ සංචාරයේ කාලසටහන හා නිශ්චිත න්යාය පත්රය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, මෙහෙයුම ආරම්භ වීමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.