කතාර් රාජ්යය ත්යාග කළ ඩොලර් මිලියන 400ක බෝයිං 747-8 ගුවන් යානය ට්රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ප්රසිද්ධියට පත් කරයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් සිකුරාදා, කතාර් රාජ්යය විසින් තෑගි කරන ලද අතිශය සුඛෝපභෝගී බෝයිං 747-8 ගුවන් යානයක් ජාතිය හමුවේ හෙළිදරව් කළේය. ඇමෙරිකානු විධායක බලයේ සංකේතය ලෙස සැලකෙන ජනාධිපතිවරයාගේ නිල ගුවන් යානය ලෙස හඳුන්වන එයාර් ෆෝස් වන් ධූරය ඉදිරියේදී දරනු ලබන්නේ මෙම ගුවන් යානය විසිනි.
අවධානයට ලක් වූ හෙළිදරව් කිරීම
ට්රම්ප් පරිපාලනයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන මෙම හෙළිදරව් කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා, ඇස්තමේන්තුගත ඩොලර් මිලියන 400ක වටිනාකමකින් යුත් ඉමහත් ගුවන් යානය ජනතාවට ප්රදර්ශනය කළේය. ලොව විශාලතම හා අතිශය නවීන වාණිජ ගුවන් යානා අතර ස්ථානගත වන බෝයිං 747-8, ජනාධිපතිවරයාගේ නිල ගුවන් යානයක් බවට පත් කිරීමෙන් එය කිසිදා ක්රියාත්මක කරන ලද රාජ්ය ගුවන් යානා අතර වඩාත්ම නවීන ගුවන් යානය බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කතාර් රාජ්යයේ මතභේදාත්මක තෑගි
කතාර් ගල්ෆ් රාජ්යය විසින් ප්රදානය කරන ලද මෙම ත්යාගය එක්සත් ජනපදය තුළ සැලකිය යුතු අවධානයකට හා විවාදයකට තුඩු දී ඇත. විදේශ රජයකින් ලැබෙන අතිශය වටිනා දේපළක් ධූරයේ සිටිනා ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් පිළිගැනීමේ යෝග්යතාව පිළිබඳව විවේචකයන් කනස්සල්ල පළ කරමින් සිටින අතර, ඇතැම් නෛතික හා 윤리ධර්ම විශේෂඥයන් රාජ්ය නිලධාරීන්ට ලැබෙන විදේශ තෑගි පිළිබඳ ව්යවස්ථාමය විධිවිධාන සමඟ මෙම ගනුදෙනුව සැසඳෙන්නේ කෙසේද යන්න ගැන ප්රශ්න මතු කරමින් සිටිති.
කෙසේ වෙතත්, මෙම පියවරට සහය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, ගුවන් යානය අවසානයේ ඇමෙරිකානු රජයේ සේවයේ යෙදෙනු ඇති අතර ඇමෙරිකානු බදු ගෙවන්නන්ට කිසිදු සෘජු වියදමකින් තොරව රටේ ජනාධිපති ගුවන් ගමන් හැකියාවන් වැඩිදියුණු කරනු ඇති බවයි.
පැරණි ගුවන් යානා ප්රතිස්ථාපනය
දශක ගණනාවක් තිස්සේ සේවයේ යෙදී ඇති, 747-200 හි වෙනස් කළ ප්රභේද දෙකක් වන පැරණි බෝයිං VC-25A ගුවන් යානා දෙකකින් සමන්විත වර්තමාන එයාර් ෆෝස් වන් සංචිතය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේ උත්සාහයන් දිගු ප්රමාදයන්ට හා සැලකිය යුතු පිරිවැය ඉක්මවා යාම්වලට මුහුණ දී ඇත. මෙම තත්ත්වය තුළ කතාර් රාජ්යයේ ත්යාගය, ඇමෙරිකානු රජය මුහුණ දෙන දශක ගණනාවක් පැරණි සෝදිසිය ඇති ගැටලුවකට ඵලදායී විසඳුමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
- බෝයිං 747-8 යනු කීර්තිමත් 747 ගුවන් යානා පවුලේ නවීනතම හා විශාලතම ප්රභේදයයි
- කතාර් රාජ්යයේ ත්යාගයේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 400කට ආසන්න බව ඇස්තමේන්තු කෙරේ
- දැනට භාවිතයේ පවතින එයාර් ෆෝස් වන් ගුවන් යානා 1990 ගණන්වල මුල් භාගයේ සිට ක්රියාත්මකව ඇත
- නව ගුවන් යානය ජනාධිපති ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සපුරාලීම සඳහා පුළුල් වෙනස්කම්වලට භාජනය වීමට සිදු වනු ඇත
දේශපාලන ප්රතිචාර
ඇමෙරිකානු දේශපාලන ක්ෂේත්රය පුරා මෙම නිවේදනය තීව්ර ප්රතිචාර ඇති කර ඇත. විපක්ෂ නීතිඥයන් ගනුදෙනුව පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු පරීක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටින අතර, ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන් මෙම අත්පත් කර ගැනීම රටට ප්රායෝගික හා ප්රයෝජනවත් ගිවිසුමක් ලෙස ආරක්ෂා කරමින් සිටිති.
විදේශ රාජ්යයකින් ධූරයේ සිටිනා ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් අධිකිමත් ගුවන් යානයක් පිළිගැනීම, මෑත ඇමෙරිකානු දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඇති වූ වඩාත්ම අසාමාන්ය රාජ්යතාන්ත්රික හුවමාරු ලෙස විවේචකයන් විසින් හඳුන්වනු ලැබේ.
ජනාධිපති ගුවන් ගමන් සඳහා අවශ්ය ආරක්ෂක හා තාක්ෂණික වෙනස්කම්වලට ගුවන් යානය භාජනය වන විට, එහි ආරම්භය සම්බන්ධ විවාදය වොෂිංටනයේ දේශපාලන කොරිඩෝව තුළ දිගින් දිගටම අනුරණය වෙමින් ම පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.