කච්චතිව් දූපත වෙත ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුගේ සංචාරය දිගුකාලීන සම්පූර්ණ ස්වෛරීත්ව ආරවුලට නිමාවක් සංඥා කරයි
කච්චතිව් ස්වෛරීත්ව ප්රශ්නය නැවත සලකා බැලේ
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියෙහි පිහිටි කුඩා නිර්ජන දූපතක් වන කච්චතිව් හි ස්වෛරීත්වය පිළිබඳ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මතභේදාත්මකව පැවති ප්රශ්නය, ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු එම දූපතට සිදු කළ සංචාරයකින් අනතුරුව නැවතත් තීව්ර අවධානයකට ලක්ව ඇත.
ආරවුලේ පසුබිම
කච්චතිව් දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර රාජතාන්ත්රික 긴장තතාවයේ මූලාශ්රයක් වී ඇත. 1974 දී අත්සන් කරන ලද ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් හරහා ඉන්දියාව විසින් එම දූපත ශ්රී ලංකාවට පවරා දෙනු ලැබූ අතර, එය 1976 දී තවදුරටත් ගිවිසුමකින් තහවුරු කරන ලදී. එහෙත් මෙම ප්රශ්නය, විශේෂයෙන් ඒ අවට ජලයේ සාම්ප්රදායිකව ක්රියාත්මක වූ ධීවර ප්රජාවන් ඇති දෙමළ නාඩු හි දේශපාලන පක්ෂ අතර, ඉන්දීය දේශීය දේශපාලනයේ කලින් කලට නැවත මතු වී ඇත.
දෙමළ නාඩු ධීවරයන්, විශේෂයෙන්ම ඒ ප්රාන්තයේ ඒවා, කච්චතිව් ආශ්රිත ජලයට ප්රවේශය දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති; තමන්ට එම ප්රදේශයේ ඓතිහාසික ධීවර අයිතිවාසිකම් ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති. කෙසේ නමුත්, ශ්රී ලංකාව, පවතින ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වල නියමයන් යටතේ දූපත් ස්වෛරීත්වය ස්ථිරව ස්ථාපිත වී ඇතැයි ස්ථාවරය පවත්වාගෙන ඇත.
පාර්ලිමේන්තු සංචාරය ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි
ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු විසින් මෑතකදී කච්චතිව් වෙත සිදු කළ සංචාරය, ඒ දූපත් රාජ්යයේ ස්වෛරී අධිකාරය ප්රකාශ නිවේදනය කිරීමක් ලෙස බහුලව අර්ථ නිරූපණය කෙරේ. ජාත්යන්තර නීතිය සහ ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් බැඳීම් යටතේ හිමිකාරිත්වයේ ප්රශ්නය අවසන් වශයෙන් නිරාකරණය වී ඇතැයි ශ්රී ලංකාව සලකන බව මෙම සංචාරය පැහැදිලි දේශපාලන සංඥාවක් ලෙස කටයුතු කරයි.
දෙමළ නාඩු හි මැතිවරණ චක්ර ඉදිරියේ ඉන්දීය දේශපාලන ගවේෂණයේ දී ප්රශ්නය නිරන්තරයෙන් මතු වන සමයක, එවැනි සංචාර සැලකිය යුතු සංකේතාත්මක බරක් දරන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
රාජතාන්ත්රික ඇඟවුම්
1974 සහ 1976 ගිවිසුම් නීතිමය වශයෙන් බැඳෙන ස්වභාවයක් ඇති අතර ස්වෛරීත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අ모නාකාරිත්වයකට ඉඩක් නොමැති බවට ශ්රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් ස්ථාවරය පවත්වාගෙන ඇත. පවතින නීතිමය රාමුවේ පැහැදිලිකම සැලකිල්ලට ගත් කොළඹ, ප්රශ්නය නැවත සාකච්ඡාවට ගැනීමට ඇති ආශාව ස්වල්පයක් ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට, කච්චතිව් හුදෙක් භූගෝලීය අනුෂාංගිකයක් නොවේ — එය භූ ජල අඛණ්ඩතාවේ සහ ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වල ශුද්ධ භාවයේ පුළුල් මූලධර්මයක් නියෝජනය කරයි. වාර්ෂික ප්රාර්ථනා සංචාරකයන් ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන රටවල් දෙකෙන්ම ආකර්ෂණය කරන ශාන්ත අන්තෝනි දේවාලය නිසා දූපත ආගමික වැදගත්කමකින් ද සැලකේ.
ධීවර අයිතිවාසිකම් සංවේදී ප්රශ්නයක්ව පවතී
කොළඹ ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ස්වෛරීත්වය ස්ථාපිත ලෙස සැලකිය හැකි නමුත්, කච්චතිව් ආශ්රිත ජලයේ ධීවර අයිතිවාසිකම් ප්රශ්නය ඝර්ෂණ ජනනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. ශ්රී ලාංකික ධීවරයෝ සහ බලධාරීන් විවිධ අවස්ථාවලදී සමුද්ර සම්පත් ක්ෂය වීම සහ සමුද්ර මායිම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ ගැටළු මතු කරමින් ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මකවන ඉන්දීය ට්රෝලර් සමඟ ගැටුම් ඇති කරගෙන ඇත.
- 1974 ගිවිසුම කච්චතිව් හි ශ්රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්වය නිල වශයෙන් පිළිගත්තේය.
- 1976 දී කරන ලද අනුගාමී ගිවිසුම රටවල් දෙක අතර සමුද්ර සීමාවන් තවදුරටත් නිර්වචනය කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.