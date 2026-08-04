Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා රට තුළ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය දිගුකාලීන දේශපාලන හා ආර්ථික කළඹලාව මධ්‍යයේ දූපත් රාජ්‍යයේ තවත්劇 劇 劇 劇 劇 劇劇 劇 劇劇 劇 劇劇 劇 劇劇 劇劇 劇 ක්‍රමක්‍රමයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින දරුණු ප්‍රවණතාවක සලකුණකි.

හදිසි බලතල සක්‍රිය කෙරේ

හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය මගින් බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන අතර, ඒ අතරට නඩු විභාගයකින් තොරව පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමේ හැකියාව, පොදු රැස්වීම් සීමා කිරීම සහ රට පුරා සුරක්ෂිතතාව පවත්වා ගැනීමට ආරක්ෂක හමුදා යෙදවීම ඇතුළත් වේ. එවැනි පියවර සාමාන්‍යයෙන් ගනු ලබන්නේ දරුණු සිවිල් අසහනය හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජන එල්ල වන අවස්ථාවන්හිදී පමණි.

වැඩබලන ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන තත්ත්වයේ බරපතල බව පැහැදිලි කරන අතර, පුළුල් ජනතා කෝපයට හා විරෝධතාවලට මෑතකාලීනව ගොදුරු වූ රාජ්‍යයක් තුළ පාලනය නැවත ස්ථාපිත කර ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය ගන්නා උත්සාහය ද ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ.

පීඩනයකට ගොදුරු වූ ජාතියක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි දේශපාලන අවිනිශ්චිතතාවයකට ගොදුරු වී ඇති අතර, නායකත්ව පරිවර්තනයන් හා ජනතා විරෝධතා රටේ මෑත ඉතිහාසය සනිටුහන් කරන ප්‍රධාන සිදුවීම් බවට පත්ව ඇත. හදිසි බලතල සක්‍රිය කිරීම, පාලනයේ අස්ථිර ස්වභාවය සහ ජනතා අතෘප්තිය කළමනාකරණය කිරීමේදී බලධාරීන් මුහුණ දෙන අභියෝග ඉස්මතු කරයි.

හදිසි ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය සඳහා එය ඇති කරන ප්‍රතිඵල මොනවාද යන්න බලා සිටීමට පුරවැසියන් හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් දෙපාර්ශ්වයම දැඩි අවධානයෙන් සිටිති.

කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර අවධානය

මෙම සිදුවීම් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ, කලාපීය අසල්වැසි රාජ්‍යන්ගේ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් හා මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙමින් සිටින ගෝලීය සංවිධානවල සැලකිය යුතු අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව ඊට පෙරාතුව සිදු කළ හදිසි ප්‍රකාශ සමයෙහිදී ද සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් වූ අතර, ඒ හා සමාන උත්සුකතා නැවතත් මතු වීමට ඉඩ ඇත.

තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් දිගහැරෙමින් යද්දී, ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉතාමත් අවිනිශ්චිත දේශපාලන වාතාවරණයක් තුළ ඉදිරි සිදුවීම් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

දිවයින පුරා පුළුල් ගංවතුර මධ්‍යයේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යා දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හරහා ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු…

04 Aug 2026 Discuss
පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි Sinhala

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවේ හය දෙනෙකු මිය යයි

මධ්‍යම පළාත පුරා භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මරණ වාර්තා වෙයි මධ්‍යම ශ්‍රී ලංකාවට 덮친 දරුණු අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති…

04 Aug 2026 Discuss