Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නිව්සීලන්තයට එරෙහිව විස්මිත ජයග්‍රහණයක් කරා

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නිව්සීලන්තයට එරෙහිව විස්මිත ජයග්‍රහණයක් කරා

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්, ජංගම ශූරයින් වන නිව්සීලන්තයට එරෙහිව අනපේක්ෂිත ජයක් ලබා ගත් අතර, එය තරගාවලියේ පිළිවෙල කඩාකප්පල් කරමින් නිව්සීලන්තයේ ශූරතා ආරක්ෂණ ව්‍යාපාරයට දැඩි පහරක් එල්ල කළේය.

තරගාවලිය කම්පා කළ ප්‍රතිඵලයක්

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ලොව බලවත්ම ටී20 කණ්ඩායම්වලින් එකක් ශ්‍රී ලංකාව පරදවා ගත්තේය. ජංගම ශූරයින් ලෙස තරගාවලියට එළඹි නිව්සීලන්තය, මෙම අනපේක්ෂිත පරාජයත් සමග ඉදිරි ගමන පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවකට මුහුණ දෙයි.

කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් ගෙවී යත්ම, මෙම ප්‍රතිඵලය සිය ගණනය කිරීම් නැවත සලකා බලන ලෙස සියලු කණ්ඩායම් ඇද ඹෝ කරමින් තරගාවලිය පුරා ලෙල දෙමින් ව්‍යාප්ත වූයේය.

එංගලන්තය පරාජයෙන් තොර වාර්තාව දිගටම රකී

මේ අතර, එංගලන්තය තරගාවලියේ සිය පරාජයෙන් තොර වාර්තාව රකිමින්, ශක්තිමත් කණ්ඩායම්වලින් එකක් ලෙස ගතිය ගොඩනගා ගැනීම දිගටම කරගෙන යයි. ඔවුන්ගේ ස්ථාවර දස්කම් ඔවුන් කණ්ඩායම් වටයේ අවසාන අදියර කරා ළඟා වත්ම ශූරයන් ලෙස සලකනු ලබන අතරට ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ යන විශ්වාසය

ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල හුදු ලකුණු දෙකක් ඉක්මවා බොහෝ දෙයක් නියෝජනය කරයි. ගෝලීය වේදිකාවේ ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩ දියුණුව සහ ඉහළ යන තරගකාරිත්වය එය සංඥා කරයි. තරගාවලියේ ඉතිරි තරග කරා ළඟා වත්ම කණ්ඩායමේ ජවය හා විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට මෙම දස්කම් දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා කිකට් රසිකයන් මෙම ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලය සැමරීමට පෙළඹී ඇති අතර, ක්‍රීඩිකාවන් සහ කණ්ඩායමේ ආකර්ෂණීය ප්‍රදර්ශනය පිටුපස සිටි පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය වෙත පුළුල් ප්‍රශංසාවක් හිමි වෙමින් තිබේ.

කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානය නාටකීය සිදුවීම් හා විස්මයන් ගෙන දීම දිගටම සිදු කරත්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ දස්කම් ක්‍රිකට්හි සාම්ප්‍රදායික ප්‍රබලයන් සහ නැගී එන රටවල් අතර පරතරය වේගයෙන් අඩු වෙමින් පවතින බවට බලවත් මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss
ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය Sinhala

ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය

ශ්‍රී ලංකාව විධිමත් අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාවේ සිටම ප්‍රධාන ද්විපාර්ශ්වික ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වැඩ ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බව නව දිල්ලියෙන් වාර්තා වේ.…

20 Jun 2026 Discuss