Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, රටේ එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන සියලුම රියදුරන් සහ මගීන් සඳහා අනිවාර්ය ආසන පටි රෙගුලාසි දැඩි ලෙස බලාත්මක කිරීම ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකාව මාර්ග සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇත.

නව බලාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන එක්ස්ප්‍රස්වේ භාවිතා කරන්නන් ඉලක්ක කරයි

ජාතික මාර්ග සුරක්ෂිතතා මණ්ඩලය (NCRS) නිවේදනය කර ඇත්තේ, මෙම දැඩි ක්‍රියාමාර්ගය දිවයිනේ එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන රියදුරන් සහ සියලුම මගීන් යන දෙඅංශයටම අදාළ වන බවයි. වේගවත් මාර්ගවල ආරක්ෂිත රිය පැදවීමේ පුරුදු අනුගමනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවවාද කර ආ බලධාරීන් දැන් වඩාත් දැඩි ස්ථාවරයක් ගනිමින් සිටින බවට මෙය සංඥා කරයි.

නීතිය පිළිපැදීම නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට ප්‍රධාන එක්ස්ප්‍රස්වේ ඔස්සේ ප්‍රධාන ස්ථානවල රථවාහන පොලිසිය සහ මාර්ග සුරක්ෂිතතා නිලධාරීන් යොදවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආසන පටි නොබැඳ ගමන් කරන බව සොයාගනු ලබන්නන්ට පවතින රථවාහන නීති යටතේ දඩ මුදල් නියම කෙරේ.

ආරක්ෂිත මාර්ග දෙසා ගමනක්

නැවත නැවතත් මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර පවත්වා ඇතත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආසන පටි භාවිතය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව පෙන්වා දෙමින් මාර්ග සුරක්ෂිතතා ක්‍රියාකාරිකයන් මෙම බලාත්මක කිරීමේ වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. අනතුරු සිදු වූ කල ඒවායේ ප්‍රතිවිපාක බෙහෙවින් දරුණු වන වේගවත් එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ග, මැදිහත්වීම සඳහා ප්‍රමුඛතා කලාපයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මාර්ග අනතුරකදී දිවි බේරාගැනීම සඳහා රියදුරෙකුට ගත හැකි එකම වඩාත්ම ඵලදායී පියවරක් ලෙස ආසන පටිය පැළඳීම පවතී.

රෙගුලාසිය බරක් ලෙස නොව ජීවිත ආරක්ෂාකාරී වගකීමක් ලෙස සලකන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට ආයාචනා කර ඇත. ඕනෑම එක්ස්ප්‍රස්වේ ගමනක් ආරම්භ කිරීමට පෙර තම වාහනයේ සියලුම මගීන් ආසන පටි බැඳ ඇති බව සහතික කිරීමට රියදුරන් නීතිමය වශයෙන් බැඳී සිටින බව ඔවුන්ට සිහිපත් කෙරේ.

පුළුල් මාර්ග සුරක්ෂිතතා පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මාර්ග මරණ අනුපාතයක් සමඟ අඛණ්ඩව පොරබදමින් සිටින අතර, එක්ස්ප්‍රස්වේ අනතුරු ජනතාවගේ වැඩෙන කනස්සල්ලට තුඩු දෙමින් ඇත. මෙම බලාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපාරය මාර්ග ජාලයේ වැළැක්විය හැකි මරණ සහ තුවාල අවම කිරීම සඳහා වන පුළුල් ජාතික ප්‍රයත්නයේ කොටසක් බව NCRS පෙන්වා දී ඇත.

  • එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල රියදුරන් සහ සියලුම මගීන් සඳහා ආසන පටි අනිවාර්ය වේ.
  • අද සිට දිවයිනපුරා බලාත්මක කිරීම ආරම්භ වේ.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ රථවාහන රෙගුලාසි යටතේ උල්ලංඝනය කරන්නන්ට දඩ මුදල් නියම කෙරේ.
  • ව්‍යාපාරය ජාතික මාර්ග සුරක්ෂිතතා මණ්ඩලය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන සෑම විටෙකම ආසන පටිය පැළඳීම අත්‍යවශ්‍ය පුරුද්දක් බවට පත් කර ගන්නා ලෙසත්, බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස්…

20 Jun 2026 Discuss
ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss