Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ස්ථිර අවකාශය ලබා දෙනු ඇති බව දෙපිලම මැනවින් දනිති.

සෑම දෙයක්ම එල්ලා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම තරඟය ICC ප්‍රධාන තරඟාවලියක ගැඹුරු අදියරකට ඇතුළු වීමේ ඓතිහාසික අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් වටයට ගෙන ආ ජවය තව දුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යාමට අපේක්ෂා කරයි. කණ්ඩායමේ ප්‍රකාශනය දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සිත් ඇදගෙන ඇති අතර, තීරණාත්මක තරඟයට ප්‍රථමව අපේක්ෂාවන් ඉහළ මට්ටමක පවතී.

කාන්තා T20 ආකෘතියේ සදාකාලික බලවේගයක් වන, හිටපු ලෝක චාම්පියන්වරුන් වන වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, ශක්තිමත් ප්‍රතිවාදීන් ලෙස තරඟයට එළඹෙති. ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණය, දක්ෂ පිටිකර ක්‍රීඩාව සහ පළපුරුදු පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය යන සංයෝගය, ඔවුන් තරඟාවලියේ මෙම අදියරේදී ඕනෑම කණ්ඩායමකට භයානක ප්‍රතිවාදීන් බවට පත් කරයි.

අවදානමේ ඇත්තේ කුමක්ද

  • ජයග්‍රාහකයාට කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය හිමි වෙයි
  • ශ්‍රී ලංකාව කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ඉතාමත් වැදගත් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න කරයි
  • වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නැවත අවසන් මහා තරඟයට ළඟා වී ලෝක ශූරතාවය දිනා ගැනීමට අරමුණු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙම අදියරට ළඟා වීම සඳහා අදිමහිමෙන් වෙහෙස ගත් අතර, මෙම තරඟය දිවයිනේ සිටින සහෝදර සහෝදරියන්ගේ සෙනේහය ප්‍රබලව ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අවසන් මහා තරඟයට ළඟා වීම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් සංවර්ධනයේ ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරමින්, රට පුරා ඉදිරි පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයන්ට ආශ්වාදයක් ලබා දෙනු ඇත.

අර්ධ අවසන් තරඟයක demain කියා දෙයක් නැති බව දෙකණ්ඩායමම තේරුම් ගනිති — සෑම ගෙන්දගුවක්ම, සෑම දිවීමක්ම, සෑම කඩා වැටීමක්ම ජාතියකගේ බලාපොරොත්තු ගෙන යයි.

දෙකණ්ඩායමම සටනට සූදානම් වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීහු හුස්ම හිරගෙන නරඹනු ඇත, ජාතික කණ්ඩායම මෙම අවස්ථාවට සාර්ථකව මුහුණ දී ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම තරඟාවලිවලින් එකක් වන මෙහි ප්‍රදර්ශන අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය ලබා ගනීවා යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමින්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි Sinhala

ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය වෙළඳ සබඳතා හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය වෙළඳ සබඳතා හා ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව, තායිලන්තය සමඟ පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර පුළුල් කිරීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, දෙරට ම වෙළඳ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික…

20 Jun 2026 Discuss