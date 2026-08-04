Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි

භයානක කාලගුණ සිදුවීමක් කඳුකර ප්‍රදේශයට පහර දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශය හරහා ඇති වූ දරුණු ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් මාලාවක් හේතුවෙන් අඩුම තරමින් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත. මෙම ප්‍රදේශය පුළුල් තේ වතු සහ සිත් ඇදගන්නා කඳු පරිසරය සඳහා ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධය.

මිය ගිය සංඛ්‍යාව සහ බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන්

දිවයිනේ තේ වගා කෙරෙන කඳුකර ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි කිහිප ක්ෂේත්‍රයකින් මෙම මරණ වාර්තා වී ඇත. භයානක නායයාම් සහ හදිසි ගංවතුර ඇති කළේ අධික වර්ෂාපතනය නිසාය. උස් ප්‍රදේශවල වාසය කරන මෙම ප්‍රජාවන් සෘතුමය කාලගුණ තර්ජනවලට හුරු පුරුදු වුවද, මෙවර සිදුවීම ඉතා ජීවිත හානිකර ලෙස පත් වී, ජීවිත කිහිපයක් බිලි ගනිමින් පවුල් ගණනාවක් අවතැන් කර ඇත.

හමුදා සහ සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඇතුළු හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට යොදවනු ලැබූ අතර, ජීවිතාරක්ෂාව සෙවීම, ගොදුරු ජීවිත ඉවත් කිරීම සහ ස්වාභාවික විපතින් සිදු වූ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවතී.

අවදානමට ලක්වන ප්‍රදේශය නැවත නැවත තර්ජනයට මුහුණ දෙයි

නුවරඑළිය, බදුල්ල සහ මහනුවර ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ආවරණය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශය, දැඩි වර්ෂාපතනය සිදු වන කාලවලදී නායයාම්වලට ඉතා ගොදුරු සුළු ප්‍රදේශයකි. මෙම ප්‍රදේශවල ගැඹුරු බෑවුම් සහිත භූමිය සහ දියවැඩිය ගිය පස් තත්ත්වය, මෝසම් වර්ෂා තීව්‍ර වූ විට ඉතා භයානක තත්ත්වයන් ඇති කරයි.

කඳුකර ප්‍රජාවන් බොහොමයකගේ ආර්ථික කොඳු නාරටිය වන තේ කර්මාන්තයද, මෙවැනි කාලගුණ සිදුවීම් ඇති වූ විට බාධාවන්ට ලක් වේ. වතු කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ ඉඩමෙහි ඉදිකළ නිවාස, නායයාම් සහ ගංවතුරවලට ඉතාමත් ගොදුරු සුළු වේ.

බලධාරීන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති

ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ තත්ත්වය පිරිහෙද්දී දිස්ත්‍රික් කිහිපයකට පෙර අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබිණ. ඉහළ අවදානම් සහිත කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසද, දේශීය නිලධාරීන් විසින් ස්ථානාන්තර උපදෙස් ලබාදෙන විට ඒවාට අනුගත වන ලෙසද බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

ආඝාත ලක් වූ කඳුකර ප්‍රජාවන් හරහා සහන මෙහෙයුම් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රජය සම්පූර්ණ හානි තක්සේරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා දැඩිවෙමින් පවතින අර්බුදය මධ්‍යයේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා රට තුළ හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය දිගුකාලීන දේශපාලන හා ආර්ථික කළඹලාව මධ්‍යයේ දූපත් රාජ්‍යයේ තවත්劇 劇 劇 劇 劇 劇劇 劇 劇劇 劇…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට මාරාන්තික ගංවතුර තත්ත්වයන් ආවරණය වන අතර පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

දිවයින පුරා පුළුල් ගංවතුර මධ්‍යයේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යා දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හරහා ව්‍යාප්ත වීමත් සමඟ අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු…

04 Aug 2026 Discuss
පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට Sinhala

පාකිස්තානය අවසාන මැච් ජයගනී — ශ්‍රී ලංකා කඩා වැටීම දඹුල්ලේ ජය ඔවුන් අතට

පාකිස්තානයට එරෙහිව සම්පූර්ණ ශ්වේත ජය (Whitewash) ළඟා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැරූ බලාපොරොත්තු බදාදා දඹුල්ලේදී ස劇ාමාතික ලෙස බිඳ වැටුණි. දිනය අවසානයේ, රන් 19ක්…

04 Aug 2026 Discuss