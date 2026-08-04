ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් ශ්රී ලංකාවේ තේ රටට ආඝාතයක් — හත් දෙනෙකු මියයයි
භයානක කාලගුණ සිදුවීමක් කඳුකර ප්රදේශයට පහර දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම කඳුකර ප්රදේශය හරහා ඇති වූ දරුණු ගංවතුර සහ මඩ නායයාම් මාලාවක් හේතුවෙන් අඩුම තරමින් හත් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත. මෙම ප්රදේශය පුළුල් තේ වතු සහ සිත් ඇදගන්නා කඳු පරිසරය සඳහා ලොව පුරා ප්රසිද්ධය.
මිය ගිය සංඛ්යාව සහ බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්
දිවයිනේ තේ වගා කෙරෙන කඳුකර ප්රදේශය තුළ පිහිටි කිහිප ක්ෂේත්රයකින් මෙම මරණ වාර්තා වී ඇත. භයානක නායයාම් සහ හදිසි ගංවතුර ඇති කළේ අධික වර්ෂාපතනය නිසාය. උස් ප්රදේශවල වාසය කරන මෙම ප්රජාවන් සෘතුමය කාලගුණ තර්ජනවලට හුරු පුරුදු වුවද, මෙවර සිදුවීම ඉතා ජීවිත හානිකර ලෙස පත් වී, ජීවිත කිහිපයක් බිලි ගනිමින් පවුල් ගණනාවක් අවතැන් කර ඇත.
හමුදා සහ සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඇතුළු හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවලට යොදවනු ලැබූ අතර, ජීවිතාරක්ෂාව සෙවීම, ගොදුරු ජීවිත ඉවත් කිරීම සහ ස්වාභාවික විපතින් සිදු වූ හානිය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවතී.
අවදානමට ලක්වන ප්රදේශය නැවත නැවත තර්ජනයට මුහුණ දෙයි
නුවරඑළිය, බදුල්ල සහ මහනුවර ඇතුළු දිස්ත්රික් ආවරණය කරන ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර ප්රදේශය, දැඩි වර්ෂාපතනය සිදු වන කාලවලදී නායයාම්වලට ඉතා ගොදුරු සුළු ප්රදේශයකි. මෙම ප්රදේශවල ගැඹුරු බෑවුම් සහිත භූමිය සහ දියවැඩිය ගිය පස් තත්ත්වය, මෝසම් වර්ෂා තීව්ර වූ විට ඉතා භයානක තත්ත්වයන් ඇති කරයි.
කඳුකර ප්රජාවන් බොහොමයකගේ ආර්ථික කොඳු නාරටිය වන තේ කර්මාන්තයද, මෙවැනි කාලගුණ සිදුවීම් ඇති වූ විට බාධාවන්ට ලක් වේ. වතු කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ ඉඩමෙහි ඉදිකළ නිවාස, නායයාම් සහ ගංවතුරවලට ඉතාමත් ගොදුරු සුළු වේ.
බලධාරීන් ප්රවේශම් වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති
ශ්රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, කාලගුණ තත්ත්වය පිරිහෙද්දී දිස්ත්රික් කිහිපයකට පෙර අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබිණ. ඉහළ අවදානම් සහිත කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසද, දේශීය නිලධාරීන් විසින් ස්ථානාන්තර උපදෙස් ලබාදෙන විට ඒවාට අනුගත වන ලෙසද බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
ආඝාත ලක් වූ කඳුකර ප්රජාවන් හරහා සහන මෙහෙයුම් දිගටම ක්රියාත්මක වන අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රජය සම්පූර්ණ හානි තක්සේරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.