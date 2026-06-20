Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ICC සභාපතිවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රිකට් රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක ICC සභාපතිවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රිකට් රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සභාවේ (ICC) සභාපතිවරයා සමඟ හමුවී ඇති අතර, එය රටේ ඉහළම නායකත්වය සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෝලීය පාලක මණ්ඩලය අතර සිදු වූ වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ තම තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පරිපාලනය සමඟ ඉහළම මට්ටමින් සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට රට දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම හමුව මගින් පිළිඹිබු වේ.

වැදගත්කමින් පිරි හමුවක්

ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතා ගැඹුරු සහ ප්‍රිය ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති හෙයින්, රාජ්‍ය නායකයා සහ ICC නායකත්වය අතර ඕනෑම සබඳතාවකට සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ස්ථානීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර舞台 මත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය සහ අනාගතය සම්බන්ධ කරුණු මෙම සාකච්ඡාවේදී ස්පර්ශ වූ බව අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ගණනාවක් පරිපාලනමය හා මූල්‍යමය අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ICC සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සංවාදය එම ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් සෙවීමටත්, වඩාත් ස්ථාවර මගක් සකස් කිරීමටත් ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ලෝක ක්‍රිකට් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානය

ICC හි සම්පූර්ණ සාමාජික රාජ්‍යයක් ලෙසත්, හිටපු ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහකයෙකු ලෙසත් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකර ගනී. ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන මොහොතන් ගණනාවකට ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දැරූ අතර, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම සොපාන ස්පර්ශ කරන දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීම අද දිනටත් අඛණ්ඩව සිදු වේ.

ජනාධිපති මට්ටමේ සබඳතාව, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව — හුදෙක් ක්‍රීඩාවක් ලෙස පමණක් නොව, ජාතික ගෞරවයේ සහ ජාත්‍යන්තර අභිමානයේ කරුණක් ලෙස — වත්මන් රජය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේද යන්න අවධාරණය කරයි.

ජනාධිපති දිසානායක මහතා සහ ICC සභාපතිවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය ක්‍රිකට් රාමුව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍යතා ඉදිරියට ගෙන යාමේ ගොඩනැගිලි පියවරක් ලෙස මෙම හමුව බහුලව සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර තීරණාත්මක කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරය

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ තීරණාත්මක අර්ධ අවසන් තරඟයට සූදානම් වෙද්දී, ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායමට අවසන් මහා තරඟයේ ස්ථානය සහ ගෝලීය කාන්තා…

20 Jun 2026 Discuss
CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම් Sinhala

CSE සහ SEC ආයෝජක සංසද මාලාවක් හරහා කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යාපනය මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙන යාමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ (CSE) සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) එක්ව, රටේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීමේ…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි Sinhala

ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික සමාජය සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අසල්වැසි දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

20 Jun 2026 Discuss