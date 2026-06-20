ජනාධිපති දිසානායක ICC සභාපතිවරයා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ ක්රිකට් රාජතාන්ත්රික සාකච්ඡාවල නිරත වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ජාත්යන්තර ක්රිකට් සභාවේ (ICC) සභාපතිවරයා සමඟ හමුවී ඇති අතර, එය රටේ ඉහළම නායකත්වය සහ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ගෝලීය පාලක මණ්ඩලය අතර සිදු වූ වැදගත් රාජතාන්ත්රික සබඳතාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රිකට් ප්රජාව තුළ තම තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජාත්යන්තර ක්රිකට් පරිපාලනය සමඟ ඉහළම මට්ටමින් සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට රට දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම හමුව මගින් පිළිඹිබු වේ.
වැදගත්කමින් පිරි හමුවක්
ශ්රී ලාංකික සමාජය තුළ ක්රිකට් ක්රීඩාව ඉතා ගැඹුරු සහ ප්රිය ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති හෙයින්, රාජ්ය නායකයා සහ ICC නායකත්වය අතර ඕනෑම සබඳතාවකට සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ස්ථානීය මෙන්ම ජාත්යන්තර舞台 මත ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සංවර්ධනය සහ අනාගතය සම්බන්ධ කරුණු මෙම සාකච්ඡාවේදී ස්පර්ශ වූ බව අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) ආයතනය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ගණනාවක් පරිපාලනමය හා මූල්යමය අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ICC සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සංවාදය එම ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් සෙවීමටත්, වඩාත් ස්ථාවර මගක් සකස් කිරීමටත් ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ලෝක ක්රිකට් තුළ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානය
ICC හි සම්පූර්ණ සාමාජික රාජ්යයක් ලෙසත්, හිටපු ලෝක කුසලාන ජයග්රාහකයෙකු ලෙසත් ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාව තුළ වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකර ගනී. ක්රිකට් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන මොහොතන් ගණනාවකට ශ්රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දැරූ අතර, ක්රීඩාවේ ඉහළම සොපාන ස්පර්ශ කරන දක්ෂ ක්රීඩකයින් බිහිකිරීම අද දිනටත් අඛණ්ඩව සිදු වේ.
ජනාධිපති මට්ටමේ සබඳතාව, ක්රිකට් ක්රීඩාව — හුදෙක් ක්රීඩාවක් ලෙස පමණක් නොව, ජාතික ගෞරවයේ සහ ජාත්යන්තර අභිමානයේ කරුණක් ලෙස — වත්මන් රජය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේද යන්න අවධාරණය කරයි.
ජනාධිපති දිසානායක මහතා සහ ICC සභාපතිවරයා අතර පැවති සාකච්ඡාවල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය ක්රිකට් රාමුව තුළ ශ්රී ලංකාවේ අවශ්යතා ඉදිරියට ගෙන යාමේ ගොඩනැගිලි පියවරක් ලෙස මෙම හමුව බහුලව සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.