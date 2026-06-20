Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මීටියාගොඩ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමකදී කිලෝග්‍රාමයකට අධික 'අයිස්' ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මීටියාගොඩ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමකදී කිලෝග්‍රාමයකට අධික 'අයිස්' ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට

මීටියාගොඩ ඉරාණවිල ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමකදී, 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන අතිශයින් ඇබ්බැහි කරවන ස්ඵටිකරූපී මෙතැම්ෆෙටමින් කිලෝග්‍රාමයකට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගැනීමත් සමඟ වයස අවුරුදු 32ක් වූ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් අනාවරණය

දරුණු මත්ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීමේ අඛණ්ඩ සටනේ කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ. ශක්තිමත් මෙතැම්ෆෙටමින් වර්ගයක් වන අයිස්, මෑත වසරවලදී රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලබන අතර, එය බලධාරීන් හා මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

සැකකරුගේ අනන්‍යතාවය තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, ඔහු බටහිර පළාතේ බාහිර සීමාවන්ට අයත් වෙරළබඩ මීටියාගොඩ ප්‍රදේශයේ දී මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීමේ උත්සාහයන්

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයන් දරුණු මත්ද්‍රව්‍ය, විශේෂයෙන් ස්ඵටිකරූපී මෙතැම්ෆෙටමින් බෙදාහැරීම හා අත්සන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇති අතර, එය දේශීය අවිධිමත් මත්ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳපොළවල ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

  • අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රාමයකට ඉක්මවයි
  • අත්අඩංගුවට ගැනීම මීටියාගොඩ ඉරාණවිල ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලදී
  • සැකකරුගේ වයස අවුරුදු 32කි

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ඉදිරියේදී අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, නඩුව සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. රඳවාගත් මත්ද්‍රව්‍යවල මූලාශ්‍රය හා බෙදාහැරීමේ ජාලය තීරණය කිරීම සඳහා වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරමින් ඇති බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස්…

20 Jun 2026 Discuss
ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss