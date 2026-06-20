මීටියාගොඩ මත්ද්රව්ය වැටලීමකදී කිලෝග්රාමයකට අධික 'අයිස්' ප්රමාණයක් අත්අඩංගුවට
මීටියාගොඩ ඉරාණවිල ප්රදේශයේ සිදු කරන ලද මත්ද්රව්ය වැටලීමකදී, 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන අතිශයින් ඇබ්බැහි කරවන ස්ඵටිකරූපී මෙතැම්ෆෙටමින් කිලෝග්රාමයකට අධික ප්රමාණයක් සොයාගැනීමත් සමඟ වයස අවුරුදු 32ක් වූ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් අනාවරණය
දරුණු මත්ද්රව්ය ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීමේ අඛණ්ඩ සටනේ කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ. ශක්තිමත් මෙතැම්ෆෙටමින් වර්ගයක් වන අයිස්, මෑත වසරවලදී රටේ විවිධ ප්රදේශවලින් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලබන අතර, එය බලධාරීන් හා මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
සැකකරුගේ අනන්යතාවය තවමත් ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, ඔහු බටහිර පළාතේ බාහිර සීමාවන්ට අයත් වෙරළබඩ මීටියාගොඩ ප්රදේශයේ දී මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීමේ උත්සාහයන්
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනයන් දරුණු මත්ද්රව්ය, විශේෂයෙන් ස්ඵටිකරූපී මෙතැම්ෆෙටමින් බෙදාහැරීම හා අත්සන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇති අතර, එය දේශීය අවිධිමත් මත්ද්රව්ය වෙළෙඳපොළවල ක්රමයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතී.
- අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්රව්ය ප්රමාණය කිලෝග්රාමයකට ඉක්මවයි
- අත්අඩංගුවට ගැනීම මීටියාගොඩ ඉරාණවිල ප්රදේශයේදී සිදු කරන ලදී
- සැකකරුගේ වයස අවුරුදු 32කි
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ඉදිරියේදී අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, නඩුව සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී. රඳවාගත් මත්ද්රව්යවල මූලාශ්රය හා බෙදාහැරීමේ ජාලය තීරණය කිරීම සඳහා වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරමින් ඇති බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.