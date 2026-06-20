රන් ණය නියාමන වෙනස්කම් බැංකුවලට වඩා මූල්ය සමාගම් වෙත බරපතල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති
ශ්රී ලංකාවේ රන් ණය ක්රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් යෝජිත නියාමන වෙනස්කම් වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් මත සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි බරක් පැටවීමට ඉඩ ඇති බව පෙනී යන අතර, මෙය මූල්ය අංශයේ ස්ථාවරත්වය සහ ණය ලබාදීමේ ධාරිතාව සම්බන්ධයෙන් නව සැලකිල්ලක් මතු කර ඇත.
අසමාන තරඟකාරී පරිසරයක්
රන් ඇපකරය මත ණය ලබාදෙන්නන් කටයුතු කරන රාමුව දැඩි කිරීමට නියමිත නව රන් ණය නීති රීති බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන කෙරෙහි අසමාන ලෙස බලපානු ඇතැයි කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයෝ සහ අංශ නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවා ඇත. පුළුල් ප්රාග්ධන පදනමක් සහ වඩාත් විවිධාකාරී ණය ගනුදෙනු තොගයක් සතු වාණිජ බැංකුවලට ප්රතිවිරුද්ධව, බොහෝ මූල්ය සමාගම් ඒකාශ්රිත ආදායම් මාර්ගයක් ලෙස රන් ඇපකරු ණය ලබාදීම මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.
මෙම ව්යුහාත්මක වෙනස හේතුවෙන්, බැංකුවලට නියාමන බලපෑම සාපේක්ෂ සහජභාවයකින් අවශෝෂණය කර ගත හැකි අතර, කුඩා මූල්ය සමාගම් ඊට ප්රතිවිරුද්ධව ඒවායේ ණය ලබාදීමේ කටයුතු නැවත සකස් කිරීමට හෝ රන් ණය අංශයට ඇති සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණයෙන් අඩු කිරීමට බරපතල පීඩනයකට මුහුණ දිය හැකිය.
නව නීති රීතිවල අන්තර්ගතය
නියාමන සකස් කිරීම් අනුව රන් ඇපකරු ණය ලබාදීමේ දී ණය-වටිනාකම් අනුපාත දැඩි කිරීම ඇතුළත් බව වටහාගෙන ඇති අතර, එහි අදහස වන්නේ ණය ලබාගන්නන්ට ඔවුන්ගේ රනේ වෙළෙඳපොළ වටිනාකමෙන් අඩු ප්රතිශතයක් ණය ලෙස ලැබෙනු ඇති බවයි. යාවත්කාලීන රාමුවේ කොටසක් ලෙස තක්සේරු ක්රමවේදයන් සහ ලේඛනකරණය සම්බන්ධ අතිරේක අනුකූලතා අවශ්යතාවයන් ද හඳුන්වා දීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
වාණිජ බැංකු සඳහා, එවැනි වෙනස්කම් පුළුල් ණය ගනුදෙනු තොගයේ එක් අංශයකට කළමනාකරණය කළ හැකි සකස් කිරීම් නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් බොහෝමයකට රන් ණය ඔවුන්ගේ ව්යාපාරික කටයුතුවල සැලකිය යුතු සහ සමහරවිට ආධිපත්යධාරී කොටසක් නියෝජනය කරන හෙයින්, බලපෑම බෙහෙවින් වැදගත් ස්වභාවයක් ගනී.
මූල්ය සමාගම් පීඩනයට
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රියාත්මක බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් ගණනාවක් ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික පදනම ප්රධාන වශයෙන් රන් ණය නිෂ්පාදන වටා ගොඩනඟා ඇති අතර, විශේෂයෙන් ප්රවේශ ඇපකරයක් ලෙස රන් ස්වර්ණාභරණ භාවිත කරන අඩු ආදායම්ලාභී සහ ග්රාමීය ප්රජාවන් සේවය කරයි. මෙම අංශය තුළ ණය ලබාදීමේ ධාරිතාව අඩු වීම, සමාගම් කෙරෙහි පමණක් නොව, කෙටිකාලීන මූල්ය සහනයක් සඳහා මෙම පහසුකම් මත රඳා සිටින ලක්ෂ සංඛ්යාත සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් කෙරෙහිද බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
මූල්ය සමාගම් සාමාන්යයෙන් ඒවායේ බැංකු සහකරුවන්ට සාපේක්ෂව ඉතා සීමිත ලාභ මාන සහ අඩු නියාමන රක්ෂා කොට්ඨාශ සහිතව ක්රියාත්මක වන බැවින් ස්වභාවයෙන්ම මෙවැනි ස්වභාවයේ අංශ-විශේෂිත නිති රීති වෙනස්කම් වලට ඉතා ගොදුරු පැවතිය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
සමතුලිත ප්රවේශයක් සඳහා ඉල්ලීම්
මූල්ය කර්මාන්තය තුළ කතා නඟන්නෝ, බැංකු සහ මූල්ය සමාගම් අතර ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, නව නීති රීතිවල අදියරානුගත හෝ වෙනස්කොට සලකන ක්රියාත්මක කිරීමක් සලකා බලන ලෙස නියාමකයින්ගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත. ජනගහනයේ සේවා නොලද කොටස් කරා ණය දීර්ඝ කිරීමේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන කුඩා මූල්ය ආයතන, ඒකාකාරී නියාමන ප්රවේශයක් හේතුවෙන් නොදැනුවත්වම අස්ථාවර විය හැකි බවට ක්රමයෙන් වැඩෙන සැලකිල්ලක් පවතී.
ශ්රී ලංකාව ඒකාබද්ධ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන විට, ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් රන් ණය අංශය තුළ දැඩි අධීක්ෂණයේ ප්රතිලාභ, අවද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.