Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකාව හා ඊශ්‍රායලය සිදු කළ කඩකිරීම් හේතු කරගෙන ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකාව හා ඊශ්‍රායලය සිදු කළ කඩකිරීම් හේතු කරගෙන ඉරානය හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දමයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය හා ඊශ්‍රායලය විසින් සිදු කරන ලද කඩකිරීම් හේතු කරගෙන, ඉරානයේ මධ්‍යම හමුදා අණදෙන මූලස්ථානය සියලු නාවික තදබදයට හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීමට නියෝග කර ඇති අතර, මෙම ඉතා ප්‍රබල හා දුරගාමී ක්‍රියාමාර්ගය සාධාරණීකරණය කිරීමට ඒ බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

තීරණාත්මක ජල මාර්ගයක් අවහිර වෙයි

ලෝකයේ උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් ගන්නා ජල මාර්ගයක් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් හා දියර ස්වාභාවික වායු අපනයනයේ සැලකිය යුතු කොටසක් ප්‍රවාහනය වන ප්‍රධාන මාර්ගය ලෙස සේවය කරයි. මෙය ක්‍රියාත්මකව ක්‍රියාවට නංවනු ලැබුවහොත්, ජාත්‍යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හා ගෝලීය නැව් මාර්ගවලට ක්ෂණික කම්පනයක් ඇති වන අතර, ඒ ප්‍රතිවිපාක මැදපෙරදිග ඉක්මවා ලෝකය පුරා දැනෙනු ඇත.

තෙහෙරාන් වොෂිංටනය හා තෙල් අවීව් දෙසට චෝදනාව එල්ල කරයි

ඉරාන හමුදා බලධාරීන්, සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය හා ඊශ්‍රායලය වෙත පවරා, දෙරාජ්‍යය ම තෙහෙරානයට ඉවසිය නොහැකි කඩකිරීම් සිදු කළ බවට චෝදනා කර ඇත. මෙම ප්‍රකාශය, ඉරානය මෑත ඉතිහාසයේ ගෙන ඇති ඉතාමත් සැලකිය යුතු උද්ධමනකාරී ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් එකක් ලෙස හැඳින්විය හැකි අතර, දිගු කලක් තිස්සේ නිතර නැගී ආ තර්ජනයක් නිල ප්‍රතිපත්තියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමකි.

ශ්‍රී ලංකාවට හා කලාපයට ඇති ඇඟවීම්

ගල්ෆ් රාජ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන හෝ ඒ හරහා ගමන් කරන ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවට, සමුද්‍ර සන්ධිය දීර්ඝ කාලයක් වසා පැවතීම බරපතල ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. ඉන්ධන සැපයුම් දාමයේ කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයන් නිසා, ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ප්‍රතිසාධනය සිදු කරමින් සිටින මෙම දිවයිනට මිල ඉහළ නැංවීම් ගනිමින් දැඩි ශ්‍රමාදායක තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.

  • ගෝලීය අශෝධිත ඛනිජ තෙල් අපනයනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ගමන් කරයි.
  • ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගල්ෆ් සහාය සංවිධානයේ රටවලින් ලබා ගනී.
  • සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීමේ නිවේදනයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ගෝලීය නැව් රක්ෂණ අනුපාතිකයන් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අවධානයෙන්

මෙම නිවේදනය ලෝකය පුරා රජයන් හා නැව් සමාගම් ඉහළ අවධානයකට ගෙන ඇති අතර, රටවල් කිහිපයක නාවික හමුදා පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයේ ගොඩ නැගෙන සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරේ. ඉදිරි පැය හා දිනවල ජාත්‍යන්තර සංයමය හා ලිහිල් කිරීම පිළිබඳ ඉල්ලීම් තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉරානය විසින් හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීම, තෙහෙරානය හා බටහිර-ඇලෙන ශක්තීන් අතර පවතින උද්ධමනකාරී 緊張තාවයේ තීරණාත්මක මොහොතක් සනිටුහන් කරන අතර, ගෝලීය වශයෙන් බලශක්ති ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගණනය කිරීම් නැවත හැඩ ගැසීමේ හැකියාව ඇත.

සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීමේ විෂය පථය හා කාලසීමාව, මෙන්ම ඕනෑම ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිචාරයක් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, තත්ත්වය දිගටම ගොඩ නැගෙත්ම ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නිව්සීලන්තයට එරෙහිව විස්මිත ජයග්‍රහණයක් කරා Sinhala

ටී20 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නිව්සීලන්තයට එරෙහිව විස්මිත ජයග්‍රහණයක් කරා

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්, ජංගම ශූරයින් වන නිව්සීලන්තයට එරෙහිව අනපේක්ෂිත ජයක් ලබා…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය උද්වේගකර අවසානයක් කරා ගමන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්…

20 Jun 2026 Discuss
අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි Sinhala

අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, රටේ එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන සියලුම රියදුරන් සහ මගීන් සඳහා අනිවාර්ය ආසන පටි රෙගුලාසි දැඩි ලෙස බලාත්මක කිරීම ආරම්භ කරමින්…

20 Jun 2026 Discuss