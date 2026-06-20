පොල් තෙල් ආනයන බදු අපනයන කර්මාන්තයට තර්ජනයක් බවට හර්ෂ ද සිල්වා අනතුරු අඟවයි
පොල් තෙල් ආනයනය මත රජය විසින් යෝජිත බද්දක් ශ්රී ලංකාවේ පොල් අපනයන කර්මාන්තයට දරුණු පහරක් එල්ල කළ හැකි බවට විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී හර්ෂ ද සිල්වා බරපතල කනස්සල්ල පළ කරමින්, මෙම ප්රතිපත්තිය අපේක්ෂිතයට වඩා වඩාත් හානිකර ප්රතිඵල ගෙන දිය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
අනපේක්ෂිත ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බද්දක්
විපක්ෂය තුළ කැපී පෙනෙන ආර්ථික හඬක් වන ද සිල්වා, ආනයන බද්ද පෙනෙන්නට දේශීය පොල් නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පියවරක් ලෙස පෙනී සිටිය ද, එය ශ්රී ලංකාවේ පොල් පදනම් කරගත් අපනයන අංශයට පිටුබලය දෙන පුළුල් සැපයුම් දාමය කඩාකප්පල් කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීය.
ආනයනික පොල් තෙල් සඳහා ප්රවේශය සීමා කිරීම, ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගත් අගය එකතු කළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා ස්ථාවර පොල් තෙල් සැපයුමක් මත රඳා පවතින දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ නැංවිය හැකි බව 해당 මන්ත්රීවරයා තර්ක කළේය. එම පිරිවැය තීව්ර ලෙස ඉහළ ගියහොත්, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට අපහසු විය හැකිය.
ඉතා වැදගත් කර්මාන්තයක් සඳහා ඇති කනස්සල්ල
පොල් සහ එහි ව්යුත්පන්න නිෂ්පාදන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ආර්ථිකයේ ශිලා පාදයක් වී ඇත. පොල් තෙල්, දේශිකොකනට් සහ පොල් කිරි ඇතුළු පොල් පදනම් කරගත් භාණ්ඩවල ලොව පිළිගත් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ශ්රී ලංකාව හඳුනාගැනෙන අතර, මේ සියල්ල විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ.
මෙම අංශයට බලපාන ඕනෑම ප්රතිපත්තියක් සම්පූර්ණ ආර්ථික විශ්ලේෂණයකින් තොරව ක්රියාත්මක කිරීම වෙනුවට, එහි ප්රවාහ දිශා ප්රතිඵල සඳහා ප්රවේශමෙන් තක්සේරු කළ යුතු බව ද සිල්වා අවධාරණය කළේය.
පොල් කර්මාන්තයට කෙටිකාලීන මැදිහත්වීමක් අපනයන ආදායම සහ ජීවනෝපාය අතින් ශ්රී ලංකාවට මහත් මිලක් අය කළ හැකිය.
ප්රතිපත්ති සමාලෝචනය සඳහා ඉල්ලීමක්
යෝජිත බද්ද ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, අපනයනකරුවන්, සැකසුම්කරුවන් සහ ගොවි නියෝජිතයන් ඇතුළු කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ협의 කරන ලෙස විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. දේශීය ගොවීන් සහ දැරිය හැකි අමුද්රව්ය සැපයීමක් මත රඳා පවතින අපනයනාභිමුඛ ව්යාපාර දෙකම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමතුලිත ප්රවේශයක් අත්යාවශ්ය බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇති වූ මූල්ය කැලඹිලි අනතුරුව ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට ක්රියා කරන මෙම අවස්ථාවේ ද සිල්වාගේ අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ප්රධාන අපනයන කර්මාන්තවල සෞඛ්යය කිසි දිනෙකට නොතිබූ ආකාරයට වැදගත් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.