Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොල් තෙල් ආනයන බදු අපනයන කර්මාන්තයට තර්ජනයක් බවට හර්ෂ ද සිල්වා අනතුරු අඟවයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොල් තෙල් ආනයන බදු අපනයන කර්මාන්තයට තර්ජනයක් බවට හර්ෂ ද සිල්වා අනතුරු අඟවයි

පොල් තෙල් ආනයනය මත රජය විසින් යෝජිත බද්දක් ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් අපනයන කර්මාන්තයට දරුණු පහරක් එල්ල කළ හැකි බවට විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා බරපතල කනස්සල්ල පළ කරමින්, මෙම ප්‍රතිපත්තිය අපේක්ෂිතයට වඩා වඩාත් හානිකර ප්‍රතිඵල ගෙන දිය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

අනපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන බද්දක්

විපක්ෂය තුළ කැපී පෙනෙන ආර්ථික හඬක් වන ද සිල්වා, ආනයන බද්ද පෙනෙන්නට දේශීය පොල් නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පියවරක් ලෙස පෙනී සිටිය ද, එය ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් පදනම් කරගත් අපනයන අංශයට පිටුබලය දෙන පුළුල් සැපයුම් දාමය කඩාකප්පල් කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීය.

ආනයනික පොල් තෙල් සඳහා ප්‍රවේශය සීමා කිරීම, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගත් අගය එකතු කළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා ස්ථාවර පොල් තෙල් සැපයුමක් මත රඳා පවතින දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ නැංවිය හැකි බව 해당 මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේය. එම පිරිවැය තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගියහොත්, ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට අපහසු විය හැකිය.

ඉතා වැදගත් කර්මාන්තයක් සඳහා ඇති කනස්සල්ල

පොල් සහ එහි ව්‍යුත්පන්න නිෂ්පාදන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ආර්ථිකයේ ශිලා පාදයක් වී ඇත. පොල් තෙල්, දේශිකොකනට් සහ පොල් කිරි ඇතුළු පොල් පදනම් කරගත් භාණ්ඩවල ලොව පිළිගත් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගැනෙන අතර, මේ සියල්ල විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ.

මෙම අංශයට බලපාන ඕනෑම ප්‍රතිපත්තියක් සම්පූර්ණ ආර්ථික විශ්ලේෂණයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට, එහි ප්‍රවාහ දිශා ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රවේශමෙන් තක්සේරු කළ යුතු බව ද සිල්වා අවධාරණය කළේය.

පොල් කර්මාන්තයට කෙටිකාලීන මැදිහත්වීමක් අපනයන ආදායම සහ ජීවනෝපාය අතින් ශ්‍රී ලංකාවට මහත් මිලක් අය කළ හැකිය.

ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය සඳහා ඉල්ලීමක්

යෝජිත බද්ද ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, අපනයනකරුවන්, සැකසුම්කරුවන් සහ ගොවි නියෝජිතයන් ඇතුළු කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ협의 කරන ලෙස විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. දේශීය ගොවීන් සහ දැරිය හැකි අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමක් මත රඳා පවතින අපනයනාභිමුඛ ව්‍යාපාර දෙකම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමතුලිත ප්‍රවේශයක් අත්‍යාවශ්‍ය බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇති වූ මූල්‍ය කැලඹිලි අනතුරුව ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ක්‍රියා කරන මෙම අවස්ථාවේ ද සිල්වාගේ අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ප්‍රධාන අපනයන කර්මාන්තවල සෞඛ්‍යය කිසි දිනෙකට නොතිබූ ආකාරයට වැදගත් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඉතිහාසය අතට ගැනීමට සූදානම් — වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සෙමිනල් ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමේ තර්ජනයක

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය උද්වේගකර අවසානයක් කරා ගමන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්…

20 Jun 2026 Discuss
අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි Sinhala

අද සිට එක්ස්ප්‍රස්වේ ආරක්ෂාව තදින් සහතික කරමින් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ආසන පටි බලාත්මක කිරීමක් ආරම්භ කරයි

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, රටේ එක්ස්ප්‍රස්වේ මාර්ගවල ගමන් කරන සියලුම රියදුරන් සහ මගීන් සඳහා අනිවාර්ය ආසන පටි රෙගුලාසි දැඩි ලෙස බලාත්මක කිරීම ආරම්භ කරමින්…

20 Jun 2026 Discuss
ICC සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ ජනාධිපති දිසානායක සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති ජේ ෂා ශ්‍රී ලංකාවට උසස් මට්ටමේ සංචාරයක් සිදු කරමින්, දිවයිනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගත සංවර්ධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා…

20 Jun 2026 Discuss