Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවය නව මාර්ගයකට ගෙන යන පිළිගත හැකි දියුණුවකි.

නව ගුවන් මාර්ගයක් විවෘත වෙයි

මෙම නව සේවාව හරහා ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අහමදාබාද්, ෆිට්ස්එයාර්හි වර්ධනය වෙමින් පවතින අන්තර්ජාතික ගමනාන්ත ජාලයට එක් කෙරේ. මෙම මාර්ගය ව්‍යාපාරික සහ විනෝදාස්වාද සංචාරකයින් මෙන්ම, දෙනගර අතර පහසු ගමන් විකල්ප දිගු කලක් තිස්සේ සෙව් ශ්‍රී ලාංකික හා ඉන්දීය ප්‍රවාස ප්‍රජාවන්ටද ලාභදායී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අහමදාබාද් නගරය ඉන්දියාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයක් මෙන්ම වාණිජ, සංස්කෘතික හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රධාන හරයක් ද වේ. කොළඹ සිට එම නගරය දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සහ සංචාරක සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ෆිට්ස්එයාර්හි පුළුල් වෙමින් පවතින ගමන

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයකු ලෙස ස්ථාන ගනිමින්, අන්තර්ජාතික තලයේ ස්වකීය පැවැත්ම ක්‍රමානුකූලව ගොඩනඟා ගෙන ඇත. කොළඹ-අහමදාබාද් මාර්ගය එක් කිරීම, දකුණු ආසියාව තුළ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති ගුවන් මාර්ගවලට ළඟා වීමේ ගුවන් සමාගමේ පුළුල් ව්‍යාපාරික උපාය මාර්ගයේ ප්‍රතිඵලයකි.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා මෙම නව සේවාව, තෙවන ගුවන් මධ්‍යස්ථාන හරහා සම්බන්ධක ගුවන් ගමන් යෑමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරමින්, බටහිර ඉන්දියාවට ළඟා වීම සඳහා වඩාත් කෙළින් සහ පහසු විකල්පයක් සපයයි.

මෑත කාලීනව ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය පුරා අත්විඳි කැළඹිලිකාරී වසරවලින් අනතුරුව, සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා වර්ධනය දිගින් දිගටම ඉදිරියට ගෙන යන ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයට මෙම දියත් කිරීම ශුභදායක වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස්…

20 Jun 2026 Discuss
ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය Sinhala

ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමැතිය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්දියාව — නව දිල්ලිය

ශ්‍රී ලංකාව විධිමත් අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාවේ සිටම ප්‍රධාන ද්විපාර්ශ්වික ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වැඩ ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බව නව දිල්ලියෙන් වාර්තා වේ.…

20 Jun 2026 Discuss