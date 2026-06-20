Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

FitsAir කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි — එකම නොනවතින සම්බන්ධතාව බවට පත්වෙයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
FitsAir කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි — එකම නොනවතින සම්බන්ධතාව බවට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන FitsAir, කොළඹ සහ අහමදාබාද් අතර සෘජු ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති අතර, දැනට එම නගර දෙක සම්බන්ධ කරන එකම නොනවතින ගුවන් සම්බන්ධතාව ලෙස මෙය ස්ථාපිත වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ගුජරාට් යා කරන නව මාර්ගයක්

නව සේවාව සතියකට තුන් වතාවක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර සහ ඉන්දියාවේ බස්නාහිර දෙසින් කඩිනමින් වර්ධනය වෙමින් පවතින අහමදාබාද් නගරය අතර ගමන් කරන මගීන්ට පහසු හා කාලය ඉතිරි කරන ගමන් විකල්පයක් ලබා දෙයි. මෙම මාර්ගයේ දැනට වෙනත් කිසිදු ගුවන් සේවා සමාගමක් නොනවතින සේවාවක් ලබා නොදෙන බැවින්, FitsAir ගමනාන්ත දෙක අතර සෘජු සම්බන්ධතාවක් සෙවීමේ ගවේෂකයන්ට ඒකාධිකාරී රැගෙනයෑමේ සේවාව ලෙස ස්ථානගත වී ඇත.

FitsAir හි ක්‍රමෝපාය පියවරක්

මෙම මාර්ගය දියත් කිරීම FitsAir සමාගමේ කලාපීය ජාලය පුළුල් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි. ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අහමදාබාද්, ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන ආර්ථික හා සාංස්කෘතික කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ශ්‍රී ලංකාව සහ එම ඉන්දීය ප්‍රාන්තය අතර පවතින ශක්තිමත් වෙළඳ, සංචාරක හා ප්‍රවාසීය සම්බන්ධතා හේතුවෙන් මෙය අගනා වෙළඳපොළක් නියෝජනය කරයි.

සතියකට තුන් වතාවක් ක්‍රියාත්මක වන සැලසුම, රටවල් දෙක අතර ගමන් කරන ව්‍යාපාරික හා විනෝදාත්මක සංචාරකයන් දෙපිරිස සඳහාම සේවය කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, ඔවුනට වැඩි නම්‍යශීලිත්වයක් හා සම්බන්ධතාවක් ලබා දීමට සූදානම් ය.

ඉන්දීය සම්බන්ධතාවේ වර්ධනය වන වැදගත්කම

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් තීරණාත්මක ගුවන් ගමන් වෙළඳපොළවලින් එකක් ලෙස පවතින අතර, අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ගුවන් ගමන් ඉල්ලුම ක්‍රමානුකූලව ඉහළ යමින් තිබේ. අහමදාබාද් මාර්ගය එකතු කිරීමෙන් ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාව තව දුරටත් ශක්තිමත් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක පැමිණීම හා විදේශ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ එය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

FitsAir සමාගමේ නවතම ව්‍යාප්තිය, ප්‍රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් තවමත් ළඟා නොවූ සේවා නොලැබූ මාර්ගවල වාසිය ලබා ගනිමින් දකුණු ආසියානු කලාපීය ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ප්‍රමාණයේ පැවැත්මක් ගොඩ නැගීමේ ගුවන් සේවා සමාගමේ අභිලාෂය අවධාරණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස්…

20 Jun 2026 Discuss
ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss