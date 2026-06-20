Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් මිලියන 376කට අධික හෂීෂ් ජාවාරමේ යෙදුණු ඩොමිනිකන් සිසුවෙකු කොළඹ ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් මිලියන 376කට අධික හෂීෂ් ජාවාරමේ යෙදුණු ඩොමිනිකන් සිසුවෙකු කොළඹ ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ නගරයේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි 23 හැවිරිදි ඩොමිනිකන් ජාතිකයෙකු, වීදි වටිනාකමින් රුපියල් මිලියන 376කට අධික මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කොළඹ ප්‍රධාන ගුවන් දොරටුවේදී සැකකරු අල්ලා ගනී

BIA හි රාජකාරී කළ දීර්ඝ අත්දැකීම් සහිත රේගු නිලධාරීන් විසින් මෙම තරුණ මගීයා කෙරෙහි සැකයක් ඇති වූ අතර, ඔහු සොයාබැලීමට කටයුතු කළේය. පසුව සිදු කළ සොයා බැලීමේදී සැකකරු සතු හෝ ඔහු සතු ඇඳුම්-පැළඳුම්වල සැඟවී තිබූ හෂීෂ් ද්‍රව්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සොයාගන්නා ලදී.

සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් අත්අඩංගුවට

සොයාගත් මත්ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍යය කංසා වලින් නිස්සාරණය කරන ලද පාලිත මත්ද්‍රව්‍යයක් වන හෂීෂ් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රුපියල් මිලියන 376කට අධික වටිනාකමකින් යුත් මෙම තොගය, මෑතකාලීනව ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කළ වඩාත් සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය රඳවා ගැනීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

23 හැවිරිදි සැකකරු ඩොමිනිකන් ජාතිකයෙකු වන අතර, ඔහු සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී කැනඩාවේ වාසය කරමින් සිටියේය. ඔහු භාවිත කළ ගුවන් මාර්ගය සම්බන්ධ විස්තර පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ඩොමිනිකන් ජාතිකයා වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම් සහ නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී. ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් තහවුරු කළ පරිදි, නඩුව දැනට ක්‍රියාකාරීව පරීක්ෂණ යටතේ පවතී.

රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් දොරටුව හරහා නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ගලා ඒම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගන්නා අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් මෙම රඳවා ගැනීම ඉස්මතු කරයි. BIA, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේදී රේගු සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් දැඩිව අධීක්ෂණය කෙරෙන ප්‍රධාන සංක්‍රාන්ති ස්ථානයක් ලෙස පවතී.

නිශ්චිත ගුවන් ගමන් විස්තර සහ භාවිත කළ සැඟවීමේ ක්‍රමය ඇතුළු වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී Sinhala

ඉන්දීය ම්ල උල්ට්‍රා-දිව්වෙකු දරු පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් දින හයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ දිග ජය ගනී

අසාමාන්‍ය විඳදරාගැනීමේ ජයග්‍රහණය තරුණ පිළිකා රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කරයි ඉන්දීය ජාතික මූලයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙකු, ළමා පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් රැස්…

20 Jun 2026 Discuss
ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගයට පෙර ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් නිර්භීත අනතුරු ඇඟවීමක්

ආසන්නව පැවැත්වෙන ත්‍රිකෝණ තරගාවලියේ අවසන් තරගය ඉදිරිපිට උද්යෝගය ඉහළ යමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ නායකයා ක්‍රිකට් ලෝකය සිතා බලන්නට සැලකිළිමත් කළ…

20 Jun 2026 Discuss
ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි Sinhala

ෆිට්ස්එයාර් සමාගම කොළඹ සිට අහමදාබාද් දක්වා කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගමක් වන ෆිට්ස්එයාර්, කොළඹ සහ ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරය සම්බන්ධ කරමින් කෙළින්ම ගුවන් සේවා ආරම්භ කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගුවන්…

20 Jun 2026 Discuss