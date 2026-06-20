රුපියල් මිලියන 376කට අධික හෂීෂ් ජාවාරමේ යෙදුණු ඩොමිනිකන් සිසුවෙකු කොළඹ ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට
කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ නගරයේ අධ්යාපනය ලබමින් සිටි 23 හැවිරිදි ඩොමිනිකන් ජාතිකයෙකු, වීදි වටිනාකමින් රුපියල් මිලියන 376කට අධික මත්ද්රව්ය තොගයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
කොළඹ ප්රධාන ගුවන් දොරටුවේදී සැකකරු අල්ලා ගනී
BIA හි රාජකාරී කළ දීර්ඝ අත්දැකීම් සහිත රේගු නිලධාරීන් විසින් මෙම තරුණ මගීයා කෙරෙහි සැකයක් ඇති වූ අතර, ඔහු සොයාබැලීමට කටයුතු කළේය. පසුව සිදු කළ සොයා බැලීමේදී සැකකරු සතු හෝ ඔහු සතු ඇඳුම්-පැළඳුම්වල සැඟවී තිබූ හෂීෂ් ද්රව්ය සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් සොයාගන්නා ලදී.
සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් අත්අඩංගුවට
සොයාගත් මත්ද්රව්ය ද්රව්යය කංසා වලින් නිස්සාරණය කරන ලද පාලිත මත්ද්රව්යයක් වන හෂීෂ් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රුපියල් මිලියන 376කට අධික වටිනාකමකින් යුත් මෙම තොගය, මෑතකාලීනව ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කළ වඩාත් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය රඳවා ගැනීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
23 හැවිරිදි සැකකරු ඩොමිනිකන් ජාතිකයෙකු වන අතර, ඔහු සිසුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී කැනඩාවේ වාසය කරමින් සිටියේය. ඔහු භාවිත කළ ගුවන් මාර්ගය සම්බන්ධ විස්තර පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ඩොමිනිකන් ජාතිකයා වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම් සහ නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් වෙත භාර දෙන ලදී. ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් තහවුරු කළ පරිදි, නඩුව දැනට ක්රියාකාරීව පරීක්ෂණ යටතේ පවතී.
රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් දොරටුව හරහා නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ගලා ඒම වැළැක්වීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගන්නා අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් මෙම රඳවා ගැනීම ඉස්මතු කරයි. BIA, මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේදී රේගු සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් දැඩිව අධීක්ෂණය කෙරෙන ප්රධාන සංක්රාන්ති ස්ථානයක් ලෙස පවතී.
නිශ්චිත ගුවන් ගමන් විස්තර සහ භාවිත කළ සැඟවීමේ ක්රමය ඇතුළු වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.