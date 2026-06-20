Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සිදුවීමෙන් පසුව සූර්යවංශීට BCCI හි පූර්ණ සහාය

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සිදුවීමෙන් පසුව සූර්යවංශීට BCCI හි පූර්ණ සහාය

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ වාර්තා වූ ගැටුමක් සිදු වූ පසුව, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සූර්යවංශීට සිය පූර්ණ සහාය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, මෙම විවාදය හේතුවෙන් එම ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව කිසිදු දඬුවම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් මණ්ඩලය අදහස් නොකරන බව එමඟින් පැහැදිලි වේ.

විවාදය මධ්‍යේ මණ්ඩලය ක්‍රීඩකයාට පිටුබලය දෙයි

මෙම සිදුවීම දෙස අවධානය සහ විමර්ශනය යොමු වී තිබියදී පවා, BCCI සූර්යවංශීට සහාය වීමේ තම අභිප්‍රාය පැහැදිලි කර ඇති අතර, මෙම කාරණය නිරාකරණය වී ඇති බවට හෝ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සෑහෙන දරුණු නොවන බවට මණ්ඩලය සළකන බව ඉන් පෙනී යයි. මෙම වර්ධනය ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තමන්ගේ කණ්ඩායම් කළමනාකරණ ප්‍රවේශය තුළ අඛණ්ඩතාවය සහ ස්ථාවරත්වය ප්‍රමුඛ කරන බව පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ සිදුවීම

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ කටයුත්තක් සමඟ සිදු වූ බව වාර්තා වන මෙම ගැටුම, ක්‍රීඩකයාට ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කර තිබිණි. එහෙත්, BCCI හි දෘඪ ස්ථාවරය, අවම වශයෙන් ඉන්දීය මණ්ඩලයේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් හෝ, එම කනස්සල්ල සංසිඳවා ඇති බව පෙනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට සහ නිරීක්ෂකයන්ට මෙම සිදුවීම, ක්‍රීඩාංගණය තුළ මෙන්ම එයින් පිටතත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කටයුතු අතරතුර ඇති විය හැකි සංකීර්ණ ගතිකතාවයන් පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ BCCI අතර සම්බන්ධය කලාපයේ වඩාත් වැදගත් ද්විපාර්ශ්වික බැඳීම්වලින් එකක් ව පවතී.

ඉදිරි ගමන සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

BCCI සූර්යවංශී සමඟ දෘඪ ලෙස පෙනී සිටීමත් සමඟ, ක්‍රීඩකයා කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් සැලසුම්වල දිගටම ස්ථානගත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීමේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ එය නිල මට්ටමින් අවසානයේ කෙසේ නිරාකරණය වේ දැයි දෙමණ්ඩලයෙන් ම වැඩිදුර ප්‍රකාශ නිකුත් වේද යන්න දෙස නිරීක්ෂකයන් සැලකිල්ලෙන් බලා සිටිනු ඇත.

මෙම වාර්තාව සකස් කළ අවස්ථාව වන විට, BCCI හි ස්ථාවරයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි Sinhala

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි

2025 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 225,748 දෙනෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළට පෙනී සිටීමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන දිනදර්ශනයේ…

20 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග පතිරාජ, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් විසි කිරීමේ 종목යේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය තුළ දිවයිනේ ජීවිත 28ක් අහිමි වී ඇති අතර 44,000කට අධික පිරිසක් ආසාදනයට ලක් වී ඇත. මෙය…

20 Jun 2026 Discuss