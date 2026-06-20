ශ්රී ලංකා සිදුවීමෙන් පසුව සූර්යවංශීට BCCI හි පූර්ණ සහාය
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ වාර්තා වූ ගැටුමක් සිදු වූ පසුව, ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) ක්රිකට් ක්රීඩක සූර්යවංශීට සිය පූර්ණ සහාය ප්රකාශ කර ඇති අතර, මෙම විවාදය හේතුවෙන් එම ක්රීඩකයාට එරෙහිව කිසිදු දඬුවම් ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ඉන්දීය ක්රිකට් මණ්ඩලය අදහස් නොකරන බව එමඟින් පැහැදිලි වේ.
විවාදය මධ්යේ මණ්ඩලය ක්රීඩකයාට පිටුබලය දෙයි
මෙම සිදුවීම දෙස අවධානය සහ විමර්ශනය යොමු වී තිබියදී පවා, BCCI සූර්යවංශීට සහාය වීමේ තම අභිප්රාය පැහැදිලි කර ඇති අතර, මෙම කාරණය නිරාකරණය වී ඇති බවට හෝ විනයානුකූල ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සෑහෙන දරුණු නොවන බවට මණ්ඩලය සළකන බව ඉන් පෙනී යයි. මෙම වර්ධනය ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය තමන්ගේ කණ්ඩායම් කළමනාකරණ ප්රවේශය තුළ අඛණ්ඩතාවය සහ ස්ථාවරත්වය ප්රමුඛ කරන බව පෙන්නුම් කරයි.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ සිදුවීම
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ කටයුත්තක් සමඟ සිදු වූ බව වාර්තා වන මෙම ගැටුම, ක්රීඩකයාට ඇති විය හැකි ප්රතිවිපාක පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර තිබිණි. එහෙත්, BCCI හි දෘඪ ස්ථාවරය, අවම වශයෙන් ඉන්දීය මණ්ඩලයේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් හෝ, එම කනස්සල්ල සංසිඳවා ඇති බව පෙනේ.
ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ට සහ නිරීක්ෂකයන්ට මෙම සිදුවීම, ක්රීඩාංගණය තුළ මෙන්ම එයින් පිටතත් ජාත්යන්තර ක්රිකට් කටයුතු අතරතුර ඇති විය හැකි සංකීර්ණ ගතිකතාවයන් පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සහ BCCI අතර සම්බන්ධය කලාපයේ වඩාත් වැදගත් ද්විපාර්ශ්වික බැඳීම්වලින් එකක් ව පවතී.
ඉදිරි ගමන සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
BCCI සූර්යවංශී සමඟ දෘඪ ලෙස පෙනී සිටීමත් සමඟ, ක්රීඩකයා කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉන්දියාවේ ක්රිකට් සැලසුම්වල දිගටම ස්ථානගත වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීමේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ එය නිල මට්ටමින් අවසානයේ කෙසේ නිරාකරණය වේ දැයි දෙමණ්ඩලයෙන් ම වැඩිදුර ප්රකාශ නිකුත් වේද යන්න දෙස නිරීක්ෂකයන් සැලකිල්ලෙන් බලා සිටිනු ඇත.
මෙම වාර්තාව සකස් කළ අවස්ථාව වන විට, BCCI හි ස්ථාවරයට ප්රතිචාර දක්වමින් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.