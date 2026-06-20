ඕස්ට්රේලියාවේ අතිශය බෝවෙන H5 පක්ෂි උණ වර්ගය මුල්වරට හඳුනාගනු ලැබේ
ඕස්ට්රේලියාව තුළ අතිශය බෝවෙන පක්ෂි උණ වර්ගයක් වන H5 වෛරස් වර්ගය ආසාදනය වූ බව දැන් මුල්වරට සනාථ වී ඇති අතර, මෙය එරට ජෛව සුරක්ෂිතතා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු සහ කනස්සල්ලට කරුණු සලකුණු කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම වෛරස් වර්ගය ඕස්ට්රේලියානු භූමියෙහි හඳුනාගනු ලැබීම මෙය සිදු වන ප්රථම අවස්ථාව වන අතර, ලොව පුරා මෙම රෝගය ව්යාප්ත වෙමින් පවතින ආකාරය කෙරෙහි ඉහළ අවධානයකින් සිටි සෞඛ්ය හා කෘෂිකාර්මික බලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.
බරපතල ජෛව සුරක්ෂිතතා අනතුරු ඇඟවීමක්
විද්යාත්මකව avian influenza ලෙස හඳුන්වනු ලබන පක්ෂි උණ රෝගය මෑත වසරවලදී මහාද්වීප කිහිපයකට ව්යාප්ත වී ඇති අතර, H5 වර්ගය විශේෂයෙන් ලොව පුරා කුකුළු මස් කර්මාන්තයට ව්යසනකාරී හානිය ඇති කර ඇත. දැඩි ජෛව සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති සහ භූගෝලීය හුදෙකලාව හේතුවෙන් එවැනි වසංගතවලින් වඩාත් ආරක්ෂිත රටවල් අතර ගණනය වූ ඕස්ට්රේලියාව, මේ දක්වා මෙම වෛරස් වර්ගයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදී සිටියේය.
H5 වර්ගය රට තුළ ඇති බව සනාථ වීම, ඕස්ට්රේලියානු ෆෙඩරල් හා පළාත් බලධාරීන් වෙතින් ඉක්මන් හා සමස්ත ප්රතිචාරයක් අපේක්ෂා කළ හැකි転換 ලක්ෂ්යයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
කලාපීය වශයෙන් මෙයින් අදහස් කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සහ පුළුල් ආසියානු කලාපය සඳහා, ගෝලීය වෙළඳාම සහ පක්ෂීන්ගේ සංක්රමණ රටාවන් පක්ෂි උණ ව්යාප්තියෙහි ඉටු කරන භූමිකාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඕස්ට්රේලියාවේ කුකුළු මස් හා කෘෂිකාර්මික අංශවල ගොඩනැගෙන දියුණුව සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගත් වේ.
- H5 වර්ගය පක්ෂි ජනගහනය අතර ඉහළ බෝවීමේ හැකියාවකින් යුක්ත බව දන්නා කරුණකි
- H5 වර්ගයන්ගේ පෙර වසංගත, බලපෑමට ලක් වූ කලාපවල කුකුළු මස් විශාල ප්රමාණයක් මරා දැමීමට හේතු විය
- ලොව පුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් මෙම වෛරසය මිනිසුන්ට ඇති කළ හැකි අවදානමේ ඕනෑම ලකුණක් සඳහා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති
ගෝලීය පසුබිම
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ යුරෝපය, ඇමෙරිකාව, ආසියාව සහ අප්රිකාව හරහා සැලකිය යුතු ආර්ථික හා කෘෂිකාර්මික හානියක් සිදු කිරීමට H5 පක්ෂි උණ වෛරස් පවුල හේතු වී ඇත. ඕස්ට්රේලියාවේ හඳුනාගැනීම, රෝගය ව්යාප්ත වීම වළකාලීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ගෝලීය මට්ටමින් ගනු ලබන උත්සාහයන්ට නව මානයක් එකතු කරයි.
කුකුළු ගොවීන් සහ පක්ෂීන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරන අය ජාග්රත ව සිටීමටත්, පක්ෂි ජනගහනය අතර ඕනෑම අසාමාන්ය මරණයක් හෝ රෝගාබාධයක් ඉක්මනින් අදාළ රජයේ ආයතනවලට වාර්තා කිරීමටත් බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
ආසාදනයේ මූලාශ්රය, බලපෑමට ලක් වූ පක්ෂීන්ගේ සංඛ්යාව සහ ක්රියාත්මක කෙරෙන මර්දන පියවර පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන ඕස්ට්රේලියානු බලධාරීන් විසින් ඉදිරි දිනවලදී නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.