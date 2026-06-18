යෝෂිත රාජපක්ෂට ඇප මත නිදහස — විදේශ ගමන් තහනම් කෙරේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දෙවන පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇප මත නිදහස් කරන ලෙස කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් ලහිරු ද සිල්වා ඊයේ නියෝග කළ අතර, ඒ සමගම ඔහුට විදේශ ගමන් තහනමක්ද පනවන ලදී.
අධිකරණය නියම කළ ඇප කොන්දේසි
යෝෂිත රාජපක්ෂ රුපියල් මිලියන පහක බැඳුම්කර තුනක් මත නිදහස් කරන ලෙස මහේස්ත්රාත්වරයා නියෝග කළේය. ඇප ලබා දීමත් සමගම, ඔහුට විදේශ ගමන් තහනමක් ද පනවන ලදී. නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙනයන තෙක් රටින් බැහැරට යාම ඔහුට තහනම් කර ඇත.
නඩුව පිටුපස රිශ්වත් කොමිෂන් සභාව
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය නිලධාරීන් සහ රාජ්ය ජීවිතය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ මූල්ය වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ස්වාධීන රාජ්ය ආයතනය වන රිශ්වත් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම නඩුව අධිකරණය ඉදිරියේ ගොනු කර ඇත.
හිටපු නාවික නිලධාරියකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, හිටපු රජය හා සම්බන්ධ මූල්ය අක්රමිකතා පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයන් මධ්යයේ අධිකරණ පරීක්ෂණවලට ලක් වූ රාජපක්ෂ පවුලේ කිහිප දෙනෙකුගෙන් කෙනෙකි.
විදේශ ගමන් තහනම පැනවීම, නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයන අතරතුර යෝෂිත රාජපක්ෂ රටේ අධිකරණ බලය යටතේ රැඳී සිටීම සහතික කිරීමේ අධිකරණ අභිප්රාය ප්රකාශ කරයි. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව ශ්රවණ දිනයන් නියම කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.