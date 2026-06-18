Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂට ඇප මත නිදහස — විදේශ ගමන් තහනම් කෙරේ

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂට ඇප මත නිදහස — විදේශ ගමන් තහනම් කෙරේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දෙවන පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇප මත නිදහස් කරන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලහිරු ද සිල්වා ඊයේ නියෝග කළ අතර, ඒ සමගම ඔහුට විදේශ ගමන් තහනමක්ද පනවන ලදී.

අධිකරණය නියම කළ ඇප කොන්දේසි

යෝෂිත රාජපක්ෂ රුපියල් මිලියන පහක බැඳුම්කර තුනක් මත නිදහස් කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේය. ඇප ලබා දීමත් සමගම, ඔහුට විදේශ ගමන් තහනමක් ද පනවන ලදී. නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙනයන තෙක් රටින් බැහැරට යාම ඔහුට තහනම් කර ඇත.

නඩුව පිටුපස රිශ්වත් කොමිෂන් සභාව

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය ජීවිතය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ මූල්‍ය වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද ස්වාධීන රාජ්‍ය ආයතනය වන රිශ්වත් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම නඩුව අධිකරණය ඉදිරියේ ගොනු කර ඇත.

හිටපු නාවික නිලධාරියකු ලෙස සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, හිටපු රජය හා සම්බන්ධ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයන් මධ්‍යයේ අධිකරණ පරීක්ෂණවලට ලක් වූ රාජපක්ෂ පවුලේ කිහිප දෙනෙකුගෙන් කෙනෙකි.

විදේශ ගමන් තහනම පැනවීම, නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයන අතරතුර යෝෂිත රාජපක්ෂ රටේ අධිකරණ බලය යටතේ රැඳී සිටීම සහතික කිරීමේ අධිකරණ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරයි. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව ශ්‍රවණ දිනයන් නියම කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින් Sinhala

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින්

ශ්‍රී ලාංකික ජැව්ලින් ශූරයා රුමේෂ් තරංග, සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ සුවිශේෂ이정표ක් සාක්ෂාත් කරගනිමින්, නවතම ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වී ඇත…

18 Jun 2026 Discuss
ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි Sinhala

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වඩාත්ම විස්මයජනක ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලබාගනිමින්, ශක්තිමත් නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කර…

18 Jun 2026 Discuss
නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි Sinhala

නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි

දැඩි රීති අසමාන තරගකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රන් ඇපයට ණය ලබා දීම පාලනය කිරීම සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දුන් රෙගුලාසි, වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව…

18 Jun 2026 Discuss