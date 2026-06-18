Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය ඝාතන සිද්ධිය: මෘතදේහය ස්ථාන මාරු කළ කම්පනකාරී මොහොත CCTV දර්ශනවලින් හෙළිවේ

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය ඝාතන සිද්ධිය: මෘතදේහය ස්ථාන මාරු කළ කම්පනකාරී මොහොත CCTV දර්ශනවලින් හෙළිවේ

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ සොයාගත් කාන්තාවකගේ මෘතදේහය, එය සොයාගැනීමට පෙර රාත්‍රී කාලයේ පුද්ගලයකු විසින් ස්ථාන මාරු කරන අවස්ථාව කැමරාගත වූ සංවේගජනක වාතාවරණ දර්ශන ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම දේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින්, මෙතෙක් බරපතල අපරාධ සිද්ධියක් ලෙස සැලකෙන විමර්ශනයට නව මානයක් එක් කර තිබේ.

දර්ශන තීරණාත්මක කාල රේඛාව පිළිබඳ ආලෝකය විහිදයි

වාර්තාවලට අනුව, CCTV පටිගත කිරීමෙහි රාත්‍රී අන්ධකාරය ආවරණය කොටගෙන පිරිමි පුද්ගලයකු කාන්තාවගේ මෘතශරීරය රැගෙන යන අයුරු දිස්වන අතර, ඇයගේ මරණය සම්බන්ධ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සාක්ෂි විමර්ශකයන්ට ලැබී ඇති බව සැලකේ. මෘතදේහය අවසානයේ සොයාගත් ස්ථානය අසල පිහිටි කැමරාවලින් මෙම දර්ශන ලබාගෙන ඇති බව වටහාගෙන ඇත.

සිදුවූ දේ පිළිබඳ පැහැදිලි කාල රේඛාවක් ස්ථාපිත කිරීමට සහ වගකිවයුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමට දෘශ්‍ය සාක්ෂි සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත බැවින්, බලධාරීන් දැනට පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස එම පටිගත කිරීම සූක්ෂ්ම ලෙස විශ්ලේෂණය කරමින් සිටිති.

සිද්ධිය පුළුල් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරයි

තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවගේ මෘතදේහය සොයාගැනීම දැනටමත් සැලකිය යුතු මහජන කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබූ අතර, නිරීක්ෂණ කැමරා දර්ශන මතුවීමත් සමඟ සිද්ධිය සමීපව අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඊට දක්වන උනන්දුව තවදුරටත් තීව්‍ර වී ඇත.

පොලීසිය තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ අතිරේක තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් හෝ නිල චෝදනා පිළිබඳව බලධාරීන් තවම කිසිදු නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ Sinhala

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ

ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්‍රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය…

18 Jun 2026 Discuss
හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි Sinhala

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟලුම් අංශ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන හේලා අපරල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආදායම් మైල් ගලක් ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් එකතු කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය සියයට 50 කට වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට…

18 Jun 2026 Discuss