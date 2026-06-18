තෙල්දෙණිය ඝාතන සිද්ධිය: මෘතදේහය ස්ථාන මාරු කළ කම්පනකාරී මොහොත CCTV දර්ශනවලින් හෙළිවේ
තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ සොයාගත් කාන්තාවකගේ මෘතදේහය, එය සොයාගැනීමට පෙර රාත්රී කාලයේ පුද්ගලයකු විසින් ස්ථාන මාරු කරන අවස්ථාව කැමරාගත වූ සංවේගජනක වාතාවරණ දර්ශන ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම දේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින්, මෙතෙක් බරපතල අපරාධ සිද්ධියක් ලෙස සැලකෙන විමර්ශනයට නව මානයක් එක් කර තිබේ.
දර්ශන තීරණාත්මක කාල රේඛාව පිළිබඳ ආලෝකය විහිදයි
වාර්තාවලට අනුව, CCTV පටිගත කිරීමෙහි රාත්රී අන්ධකාරය ආවරණය කොටගෙන පිරිමි පුද්ගලයකු කාන්තාවගේ මෘතශරීරය රැගෙන යන අයුරු දිස්වන අතර, ඇයගේ මරණය සම්බන්ධ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සාක්ෂි විමර්ශකයන්ට ලැබී ඇති බව සැලකේ. මෘතදේහය අවසානයේ සොයාගත් ස්ථානය අසල පිහිටි කැමරාවලින් මෙම දර්ශන ලබාගෙන ඇති බව වටහාගෙන ඇත.
සිදුවූ දේ පිළිබඳ පැහැදිලි කාල රේඛාවක් ස්ථාපිත කිරීමට සහ වගකිවයුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමට දෘශ්ය සාක්ෂි සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත බැවින්, බලධාරීන් දැනට පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස එම පටිගත කිරීම සූක්ෂ්ම ලෙස විශ්ලේෂණය කරමින් සිටිති.
සිද්ධිය පුළුල් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරයි
තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ කාන්තාවගේ මෘතදේහය සොයාගැනීම දැනටමත් සැලකිය යුතු මහජන කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබූ අතර, නිරීක්ෂණ කැමරා දර්ශන මතුවීමත් සමඟ සිද්ධිය සමීපව අනුගමනය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ඊට දක්වන උනන්දුව තවදුරටත් තීව්ර වී ඇත.
පොලීසිය තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ අතිරේක තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් හෝ නිල චෝදනා පිළිබඳව බලධාරීන් තවම කිසිදු නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.