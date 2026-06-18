ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ රාශියක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, නිලධාරීන් මෙය දිවයිනේ අපනයන ආර්ථිකය රැකගැනීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.
ප්රතිසංස්කරණ වැදගත් වන්නේ ඇයි
යෝජිත වෙනස්කම් මතු වී ඇත්තේ, ඇමෙරිකානු තීරු බදු ප්රධාන කර්මාන්ත වලට, විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ මත දැඩි ලෙස යැපෙන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි අංශයට ඇති කළ හැකි හානිකර බලපෑම පිළිබඳ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මධ්යයේය. 12.5% තීරු බදු අනුපාතයක් හේතුවෙන් වොෂිංටනය සමඟ වඩාත් හිතකර වෙළඳ කොන්දේසි සුරක්ෂිත කර ගත හැකි ප්රතිවාදී රටවලට සාපේක්ෂව ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ අඩු තරඟකාරී වීමේ අවදානමක් ඇත.
යාවත්කාලීන රේගු절차 හඳුන්වා දීම හා කම්කරු ප්රමිතීන් නවීකරණය කිරීම මඟින්, ශ්රී ලංකාව විශේෂ ප්රතිකාරයක් හෝ තීරු බදු නිදහසක් ලැබීමට සුදුසු විශ්වාසදායී හා ප්රතිසංස්කරණ-නැඹුරු වෙළඳ හවුල්කරුවකු ලෙස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳ සාකච්ඡාකරුවන් ඉදිරියේ කොළඹ රජය ඔප්පු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
සැලසුම් කෙරෙන දේ
- වෙළඳ පහසුකම් ඉහළ නැංවීම හා නිලතල ප්රමාදයන් අඩු කිරීම අරමුණු කරගත් රේගු ක්රියාවලි ප්රතිසංස්කරණ
- ශ්රී ලංකාව අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් කම්කරු අයිතිවාසිකම් ප්රමිතීන් සමඟ වඩාත් සමීපව සමගාමී කිරීම අරමුණු කරගත් කම්කරු රෙගුලාසි යාවත්කාලීන කිරීම්
- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ ක්රියාත්මක වෙළඳ සාකච්ඡා අතරතුර ශ්රී ලංකාවේ තර්කය ශක්තිමත් කිරීමට සැලසුම් කළ පුළුල් ව්යුහාත්මක ගැලපීම්
විශාල වෙළඳ චිත්රය
2022 වසරේ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් රට ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටියදී, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය රටේ ආර්ථිකයේ වඩාත්ම ජීවාත්මක ශෛලීන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් අපනයන ගමනාන්ත අතරින් එකකි, එබැවින් ඕනෑම තීරු බදු වැඩිවීමක් ජාතික ආර්ථිකයට බරපතල ප්රතිවිපාක ඇති කරන කරුණකි.
නිලධාරීන් නියාමන සංශෝධනය දකින්නේ හුදෙක් වෙළඳ උපක්රමයක් ලෙස නොව, විදේශ ආයෝජන හා ආර්ථික තරඟකාරිත්වයට බාධාවන් ලෙස බොහෝ කලෙකින් හඳුනාගෙන ඇති යල් පැන ගිය ක්රමවේදයන් නවීකරණය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙසය.
එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳ ප්රතිපත්ති තීරණ කෙරෙහි බලපෑම් කළ හැකි කවුළුව පටු විය හැකි බව වටහාගනිමින්, රජය මෙම ප්රතිසංස්කරණ ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කිරීමේ හදිසිය සංඥා කර ඇත. ව්යාපාරික ප්රජාව හරහා ගිනිකඳ රාශියක් ළඟින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඉක්මන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග සාකච්ඡා මේසයේ ප්රත්යක්ෂ සහනයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි යැයි අපනයනකරුවෝ ප්රත්යාශා කරති.
නිශ්චිත නීති සම්පාදන පියවරයන් හා කාල සීමාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ අමාත්යාංශ විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.