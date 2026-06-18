Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආදායම් మైල් ගලක්

ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් එකතු කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය සියයට 50 කට වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට සමත් වී ඇත — වසර ගණනාවක ආර්ථික කැලඹිලි අනුභව කළ මෙම දූපත් රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය සෞඛ්‍යය අර්ථවත් ලෙස යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින බවට ඉඟියක් ලබා දෙන සන්ධිස්ථානයකි.

මූල්‍ය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංඥාවක්

ශක්තිමත් ආදායම් සංඛ්‍යාලේඛන, රජයේ ආදායම් එකතු කිරීමේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු දියුණුවක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස නියම කරන ලද මූලික ඉලක්ක ඉක්මවා ගොස් ඇත. 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව හඳුන්වා දෙන ලද ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ממשී ප්‍රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති බවට ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස මෙම ජයග්‍රහණය සලකා බලනු ලැබේ.

වර්ධනය පෙළඹවීමට හේතු කුමක්ද?

ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉහළ යෑම, රජයේ ආදායම් පදනම ශක්තිමත් කළ සාධක සංයෝගයකට පුළුල් ලෙස ආරෝපණය කෙරේ:

  • බදු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කිරීම සහ අනුකූලතා යාන්ත්‍රණ වැඩිදියුණු කිරීම
  • ආදායම් අධිකාරීන් විසින් ශක්තිමත් ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ප්‍රධාන අංශ හරහා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම
  • පෙර බදු නොගෙවූ ආදායම් ප්‍රවාහ ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා විධිමත් බදු ජාලය පුළුල් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF වැඩසටහනට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන යටතේ දරන කැපවීම්වල මූලික ශීලාංගයක් බවට ආදායම් ඉපැයීම පත්ව ඇත. ආදායම් සීමා සපුරාලීම සහ ඒවා ඉක්මවා යෑම, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සමඟ රට තම තත්ත්වය පවත්වා ගෙන යාමට සහ අනාගත මූල්‍ය සහාය කොටස් අගුළු ඇරීමට ඉතා 결정적 වේ.

මෙම මට්ටමේ ස්ථිර ආදායම් වර්ධනයක් රජයට ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කරමින් රාජ්‍ය සේවා සහ සංවර්ධන වියදම් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට වැඩි මූල්‍ය අවකාශයක් ලබා දෙනු ඇත.

ඉදිරිය පිළිබඳ ප්‍රවේශමෙන් යුත් බලාපොරොත්තුව

සංඛ්‍යාලේඛන දිරිගන්වන සුළු වුවද, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට ආදායම් පරිපාලනයේ අඛණ්ඩ විනයක් සහ බදු පදනම තවදුරටත් පුළුල් කිරීම අවශ්‍ය බවයි. 2022 ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමට දායක වූ මූල්‍ය අස්ථිරත්වයකට ශ්‍රී ලංකාව නැවත ඇදවැටීම වළක්වාලීම අත්‍යවශ්‍ය වේ, එය ජනකොටස් ලක්ෂ ගණනක් දුෂ්කරතාවලට ඇද දැමීය.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, රජයේ මූල්‍ය තත්ත්වය දියුණු වීම වඩා හොඳ රාජ්‍ය යටිතල පහසුකම්, සෞඛ්‍ය සේවා සහ අධ්‍යාපන සේවාවන් බවට පරිවර්තනය වේ යැයි යන බලාපොරොත්තුව පවතී — නූතන ඉතිහාසයේ රටේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය සමයේ විඳදරාගත් කැපකිරීම් වෙනුවෙන් ලැබෙන ממשී ප්‍රතිලාභයකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ Sinhala

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ

ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්‍රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය…

18 Jun 2026 Discuss
හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි Sinhala

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟලුම් අංශ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන හේලා අපරල්…

18 Jun 2026 Discuss
12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ Sinhala

12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ

එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති සියයට 12.5ක තීරු බදුවලින් සහනයක් ලබා ගැනීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු ක්‍රියාවලීන් හා කම්කරු රෙගුලාසි…

18 Jun 2026 Discuss