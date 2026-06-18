හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ශ්රී ලාංකික දේශපාලන කවයන් කම්පනයට
හිටපු ශ්රී ලංකා රාජ්ය නායකයෙකුගේ පුත්රයෙකු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෑත කාලීන මතකයේ රැඳෙන දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලංකාව ගෙවී ගිය වසරවල අත්විඳි විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව සැලකිය යුතු මහජන ගතිශීලතාවක් ලබා ගෙන ඇති, කුප්රකට මූල්ය අවාචාරයට චෝදනා ලැබෙන ප්රබල පුද්ගලයන් වගකීමට ලක් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් යටිරේඛාගත කරයි.
දූෂණ විරෝධී කඩිනම් කිරීම් අඛණ්ඩව
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ දූෂණ විරෝධී නියෝජිතායතන, දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු, ඔවුන්ගේ පවුල් පසුබිම් හෝ හිටපු බලපෑම් ඇති තනතුරු නොතකා, හඹා යෑමට මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම දිනෙන් දින වැඩෙන පීඩනයකට ලක්ව ඇත.
හිටපු නායකයෙකුගේ පුත්රයෙකු රඳවා ගැනීම, එවැනි සම්බන්ධතා නීතිමය පරීක්ෂාවන්ට එරෙහිව ආරක්ෂිත කවචයක් ලෙස තවදුරටත් ක්රියා නොකළ හැකි බවට පැහැදිලි සංඥාවක් යවයි. නඩුව දූෂණ වරදවලට සම්බන්ධ බව වටහාගෙන ඇති නමුත්, නිශ්චිත චෝදනා සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවම නිකුත් කර නොමැත.
මහජන ප්රතිචාරය
ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රටේ දරුණුතම ආර්ථික පරිහානිය කාලයේ දී අත්විඳිన දුෂ්කරතා සමඟ බොහෝ පුරවැසියන් කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ දූෂණය සම්බන්ධ කරන, දේශපාලන ධනිකයන් අතර දූෂණය ඇතැයි චෝදනා ලැබෙන කරුණ ඉතා සංවේදී ප්රශ්නයක්ව පවතින ශ්රී ලංකාව පුරා මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දූෂණ විරෝධී පෙනී සිටින්නන් මෙම දියුණුව සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, නඩු කටයුතු පුරාම නඩුව විනිවිදභාවයෙන් හසුරුවා නිසි නෛතික ක්රියාදාමය අනුගමනය කරන ලෙස විමර්ශකයන්ට 촉구 කර ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් නෛතික කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.