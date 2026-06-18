Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන කවයන් කම්පනයට

හිටපු ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෑත කාලීන මතකයේ රැඳෙන දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාව ගෙවී ගිය වසරවල අත්විඳි විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව සැලකිය යුතු මහජන ගතිශීලතාවක් ලබා ගෙන ඇති, කුප්‍රකට මූල්‍ය අවාචාරයට චෝදනා ලැබෙන ප්‍රබල පුද්ගලයන් වගකීමට ලක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් යටිරේඛාගත කරයි.

දූෂණ විරෝධී කඩිනම් කිරීම් අඛණ්ඩව

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ දූෂණ විරෝධී නියෝජිතායතන, දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩු, ඔවුන්ගේ පවුල් පසුබිම් හෝ හිටපු බලපෑම් ඇති තනතුරු නොතකා, හඹා යෑමට මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම දිනෙන් දින වැඩෙන පීඩනයකට ලක්ව ඇත.

හිටපු නායකයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු රඳවා ගැනීම, එවැනි සම්බන්ධතා නීතිමය පරීක්ෂාවන්ට එරෙහිව ආරක්ෂිත කවචයක් ලෙස තවදුරටත් ක්‍රියා නොකළ හැකි බවට පැහැදිලි සංඥාවක් යවයි. නඩුව දූෂණ වරදවලට සම්බන්ධ බව වටහාගෙන ඇති නමුත්, නිශ්චිත චෝදනා සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවම නිකුත් කර නොමැත.

මහජන ප්‍රතිචාරය

ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රටේ දරුණුතම ආර්ථික පරිහානිය කාලයේ දී අත්විඳිన දුෂ්කරතා සමඟ බොහෝ පුරවැසියන් කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ දූෂණය සම්බන්ධ කරන, දේශපාලන ධනිකයන් අතර දූෂණය ඇතැයි චෝදනා ලැබෙන කරුණ ඉතා සංවේදී ප්‍රශ්නයක්ව පවතින ශ්‍රී ලංකාව පුරා මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී පෙනී සිටින්නන් මෙම දියුණුව සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, නඩු කටයුතු පුරාම නඩුව විනිවිදභාවයෙන් හසුරුවා නිසි නෛතික ක්‍රියාදාමය අනුගමනය කරන ලෙස විමර්ශකයන්ට 촉구 කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් නෛතික කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය සෝල් සංචාරක මහා දර්ශනයේදී ජාත්‍යන්තර සම්මාන හතරක් දිනා ගනී

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උද්යෝගය, දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ පැවති 41වැනි සෝල් ජාත්‍යන්තර සංචාරක මහා…

18 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති 12.5% තීරු බදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන යන උපායමාර්ගික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු රෙගුලාසිවලට…

18 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය ජනතාව රවට්ටනවා යැයි පාතාලී චෝදනා කරයි, වහාම මිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලයි

ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ වැටී ඇති මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හිතාමතාම මුළා කරනවා යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු…

18 Jun 2026 Discuss