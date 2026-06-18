ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ
ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය අස්ථාවරත්වය දීර්ඝ කාලයක් පැවතිය හැකිය යන භීතිය සශ්රාන්ත කළ සටන්විරාම ගිවිසුමක් ප්රකාශයට පත් කිරීම මෙයට හේතු විය.
රාජ්යතාන්ත්රික ජයග්රහණයට වෙළෙඳපොළ ප්රතිචාර දක්වයි
කිරිගරුඬ මිලෙහි තියුණු පහළ වැටීම, සටන්විරාම ගිවිසුමට වෙළෙඳපොළ ලබා දුන් ක්ෂණික ප්රතිචාරය පිළිබිඹු කළේය. සතුරුතා ආරම්භ වූ දා සිට තෙල් වටිනාකම් සකසා ගැනීමේදී ඇතුළත් කර ගනු ලැබූ සැලකිය යුතු අවදානම් ශ්රේණිය මෙම ගිවිසුම ඉවත් කළේය. දීර්ඝ ගැටුමක් හා කලාපීය තෙල් සැපයුම් බාධා ඇති විය හැකිය යන ඉඩකඩ ඇගයීමේදී ස්ථාන ගත් ගනුදෙනුකරුවන්, රාජ්යතාන්ත්රික ගිවිසුම තහවුරු වූ වහාම ඔවුන්ගේ ස්ථාවරයන් සකස් කර ගැනීමට ඉක්මන් විය.
ගෝලීය බලශක්ති සැපයුම් දාමයේ මැදපෙරදිගට හිමි තීරණාත්මක භූමිකාව හේතුවෙන් තෙල් වෙළෙඳපොළ ඒ කලාපයේ වර්ධනයන්ට විශේෂ සංවේදීතාවක් දක්වයි. ආතතිය අඩු වූ බවට ඕනෑම ඉඟියක් සැපයුම් අවදානම පිළිබඳ ඉක්මන් නැවත තක්සේරුවකට සාමාන්යයෙන් හේතු වන අතර, බ්රහස්පතින්දා සැසිය ද එයට ව්යතිරේකයක් නොවීය.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්
තම බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්රී ලංකාවට ගෝලීය තෙල් මිල පහළ යාම සැලකිය යුතු ආර්ථික ඇඟවුම් රැසක් ගෙන දෙයි. ඉරිඟු මිල පහළ යාම රටේ ආනයන බිල්පත මත පීඩනය සමනය කළ හැකි අතර, මෑත වසරවල ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් සුවය ලබමින් සිටින පාරිභෝගිකයන් හා ව්යාපාර සඳහා ඉන්ධන ගාස්තු ස්ථාවර කිරීමට ද ඉවහල් විය හැකිය.
දිවයිනේ ඉන්ධන අවශ්යතාවයෙන් සිංහභාගය සපයන සිලෝන් පෙට්රෝලියම් කෝපරේෂන් සහ ලංකා IOC ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළෙන් ඉරිඟු ලබා ගන්නා බැවින්, ගෝලීය මිල දිගුකාලීනව පහළ ගියහොත් ශ්රී ලාංකික වාහන රියදුරන්ට හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයට පොම්පයේ දී ස්වල්ප දෙනෙකු වුවද ලිහිල් කමක් ලැබෙනු ඇත.
විශ්ලේෂකයන් අතර පූර්වාරක ශුභාශාවාදය
තෙල් සඳහා ක්ෂණික වෙළෙඳපොළ ප්රතිචාරය තීරණාත්මක ලෙස පහළ ගමනක් ගත්ත ද, සටන්විරාමයේ ශක්තිමත්භාවය ඉදිරි දිනවල සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇති බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවූහ. ගිවිසුම බිඳ වැටීමක් හෝ සතුරුතා නැවත උත්සන්න වීමක් සිදු වුවහොත් බ්රහස්පතින්දා දිස් වූ මිල පහළ යාම ඉතා ඉක්මනින් ආපසු හැරෙනු ඇත.
- සටන්විරාම නිවේදනයෙන් පසු බ්රහස්පතින්දා තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගියේය
- ඉරාන ගැටුමේ මුල් වෙළෙඳ දිනයේ සිට ඇති වූ අවම ලකුණ දක්වා මිල පහළ ගිය
- ඉරිඟු වටිනාකම් තුළ ඇතුළත් කර ගත් යුද සම්බන්ධ අවදානම් ශ්රේණිය අඩු වීම මෙම පහළ යාමට හේතු විය
- මිල දිගුකාලීනව පහළ නිදැල්ලේ පවතින්නේ නම් ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන ගාස්තු හා ව්යාපකව ආර්ථිකයට සහනයක් ලැබිය හැකිය
සාම ගිවිසුමේ දිගුකාලීනත්වය ළඟදීම තෙල් මිල ගතිකත්වයේ මූලික සාධකය ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත බැවින්, වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නන් රාජ්යතාන්ත්රික වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.