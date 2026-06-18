Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිලක්ෂිකාගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක් ලබා ගනී

නිලක්ෂිකා විශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව අමතකනොවන ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සටහන් කළාය.

වාර්තා පොත්වල සටහන් වන දස්කමක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත ඉතිහාසයේ ඔවුන්ගේ වඩාත් සැලකිය යුතු ජය ගැනීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම ජයග්‍රහණය, ශක්තිමත් නවසීලන්ත කණ්ඩායමකට එරෙහිව දිනා ගත් අතර, එය වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ සිහිපත් කෙරෙනු ඇත. මෙම ජයග්‍රහණයේ කේන්ද්‍රීය චරිතය වූ නිලක්ෂිකාගේ සංයමශීලී හා ආධිපත්‍යශීලී දස්කම ජය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ තීරණාත්මක සාධකය බවට පත් විය.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා ඓතිහාසික සාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරන අතර, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ කණ්ඩායමේ වර්ධනය වන ශක්තිය හා ගැඹුර ඉස්මතු කරයි.

ලෝක වේදිකාවේ වර්ධනය වන විශ්වාසය

නවසීලන්තය වැනි ක්‍රිකට් ජාතියක් පරාජය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව, කාන්තා කණ්ඩායම සඳහා අභිලාෂකාමිත්වයේ හා සමත්කමේ නව යුගයක් සංඥා කරයි. මෙම ජය ලාභය කණ්ඩායමේ ජවය ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රට පුරා ඉදිරි පරම්පරාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් දිරිගන්වනු ඇත.

නිලක්ෂිකාගේ පුද්ගලික වීරෝදාර දායකත්වය කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වයට කේන්ද්‍රීය වූ අතර, ඇගේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් හා නිලධාරීන් අතරින් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වනු නොඅනුමාන ය.

මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය ක්‍රීඩිකාවන් හා සහාය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පමණක් නොව, සමස්ත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහාම ආඩම්බරජනක මොහොතක් ලෙස සිටින අතර, මෑත වසරවල දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ළඟා කර ගත් ප්‍රගතිය පිළිබිඹු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12.5% තීරුබදු බරෙන් මිදීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනී

ශ්‍රී ලංකාව තම අපනයන මත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පනවා ඇති 12.5% තීරුබදු වලින් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රේගු ක්‍රියා පටිපාටි සහ කම්කරු නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පුළුල්…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම් සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සමඟ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම් එකතු කිරීම සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක් සටහන් කරමින් අසාධාරණ ඉහළ නැගීමක් ලබා ඇති අතර, මෑත වසරවල දේශය යටපත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන්…

18 Jun 2026 Discuss
කාදිනල්වරයාට එල්ල වන දේශපාලන ප්‍රහාර වලට ශ්‍රී ලංකා කතෝලික පල්ලිය දැඩි ලෙස එරෙහි වෙයි Sinhala

කාදිනල්වරයාට එල්ල වන දේශපාලන ප්‍රහාර වලට ශ්‍රී ලංකා කතෝලික පල්ලිය දැඩි ලෙස එරෙහි වෙයි

සංවිධානාත්මක චරිත ඝාතන මෙහෙයුමක් ලෙස සභාව හෙළා දකී ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව, ජ්‍යෙෂ්ඨ කාදිනල්වරයකු ඉලක්ක කරගනිමින් දැනුවත්ව සහ දේශපාලන අරමුණින් සිදු කෙරෙන…

18 Jun 2026 Discuss