නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි
දැඩි රීති අසමාන තරගකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රන් ඇපයට ණය ලබා දීම පාලනය කිරීම සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දුන් රෙගුලාසි, වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් කෙරෙහි වඩාත් සැලකිය යුතු බරක් පැටවිය හැකි බව අංශය නිරීක්ෂණය කරන කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.
රන් ණය නිකුත් කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් දැඩි කොන්දේසි පනවන මෙම නියාමන වෙනස්කම්, රන් ඇපයට ණය ලබා දීම තම ව්යාපාර මාදිලියේ මූලික කොටසක් ලෙස රඳා පවතින බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන අතර කනස්සල්ල ඇති කර තිබේ.
මූල්ය සමාගම් වැඩි අවදානමකට මුහුණ දෙන්නේ ඇයි?
සමාගම් ණය, උකස් ණය හා වෙළඳ මූල්යකරණය ඇතුළු විවිධ ණය කළඹක් සතු වාණිජ බැංකුවලට ප්රතිවිරුද්ධව, ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් ආදායම් උත්පාදනය සඳහා රන් ණය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. මෙම සංකේන්ද්රණය හේතුවෙන්, ණය-වටිනාකම අනුපාත, පොළී ගණනය කිරීම් හෝ ඇපකර හැසිරවීම සම්බන්ධ දැඩි රීති ඔවුන්ගේ ශුද්ධ ලාභය කෙරෙහි අසමාන බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
නව රාමුව ක්රියාත්මක වත්ම, පුළුල් වත්කම් පදනමක් හා ශක්තිමත් ප්රාග්ධන සංචිත නිසා බැංකු නියාමන කම්පනයන් අවශෝෂණය කර ගැනීමට වඩාත් සුදානම් බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන අතර, එය ඔවුන්ට ව්යුහාත්මක වාසියක් ලබා දෙයි.
දැනටමත් පීඩනයට ලක් වූ අංශයක්
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්ය අංශය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු, ඉහළ යන අකාර්යක්ෂම ණය සහ දිරවීය තත්ත්ව ශීඝ්රව ආතතිය ජයගනිමින් සැලකිය යුතු තතු ගත වර්ධනයකට ලක්ව තිබේ. බොහෝ මූල්ය සමාගම් සඳහා, ඒ කළබලකාරී කාල සීමාව තුළ රන් ණය සාපේක්ෂව ස්ථාවර හා ප්රවේශ්ය නිෂ්පාදනයක් ලෙස සේවය කළේය.
ණය ගැතියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ මූල්ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමට අරමුණු කරගත් වඩාත් දැඩි අධීක්ෂණයේ හඳුන්වා දීම, කුඩා මූල්ය සමාගම් පාවෙමින් තබා ගන්නා ප්රධාන ආදායම් ධාරාවන්ගෙන් එකක් ඛාදනය කිරීමට තර්ජනය කරයි.
ණය ලබා ගන්නන්ට පුළුල් ගම්යාර්ථ
රන් ණය මූල්ය හදිසි අවස්ථාවලදී ශීඝ්ර හා ප්රවේශ්ය ණය ප්රභවයක් ලෙස සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්, විශේෂයෙන් අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී ගෘහස්ථ ඒකක විසින් පුළුල් ලෙස භාවිතා කෙරේ. එවැනි ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සීමා වීමක් හෝ අනුකූලතා පීඩනයෙන් ඇති වන ණය ලබා ගැනීමේ පිරිවැය ඉහළ යාමක් — ජනගහනයේ අනතුරට ලක්විය හැකි කොටස්වලට ණය ප්රවේශය සීමා කළ හැකිය.
- මූල්ය සමාගම් බැංකුවලට සාපේක්ෂව රන් ණය ලබා දීමේදී වැඩි සංකේන්ද්රණ අවදානමක් දරයි
- දැඩි රෙගුලාසි ණය-වටිනාකම සීමා හා ඇපකර කළමනාකරණ ක්රියාවලීන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය
- වාණිජ බැංකු නියාමන බලපෑම අවශෝෂණය කිරීමට ශක්තිමත් ප්රාග්ධන ස්ථාවරතාවයකින් සමන්විත වේ
- රන් ණය මත රඳා සිටින අඩු ආදායම්ලාභී ණය ලබා ගන්නන්ට ණය ප්රවේශය අඩු විය හැකිය
නියාමන අභිප්රාය එදිරිව කර්මාන්ත යථාර්ථය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව රන් ණය වෙළඳපොළ වඩාත් දැඩි ලෙස නියාමනය කිරීමේ පියවර, මූල්ය අංශ විනයට දිශා ගත වීමේ අත්යාවශ්ය පියවරක් ලෙස පොදුවේ සලකනු ලැබුවද, කර්මාන්ත ප්රජාව බැංකු හා මූල්ය සමාගම් අතර ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් පිළිගන්නා අදියරානුගත හෝ වෙනස් කළ ප්රවේශයක් ඉල්ලා සිටියි.
නියාමන රාමුව ක්රමයෙන් විකාශනය වන විට, ඉදිරි කාර්තු කිහිපය තුළ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම්වල කාර්යසාධනය, අංශය නව මෙහෙයුම් පරිසරයට කෙසේ අනුගත වෙනවාද යන්නේ ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.