Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී නවසීලන්තය කම්පා කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වඩාත්ම විස්මයජනක ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලබාගනිමින්, ශක්තිමත් නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කර ජාත්‍යන්තර කිකට් ප්‍රජාව කළඹා ලීය.

ලාංකීය කිකට් ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් වැඩසටහන සඳහා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරී ශක්තියක් ලෙස තමන් ස්ථාපිත කරගැනීමට දිගු කලක් තිස්සේ කැප වී සිටින මෙම කණ්ඩායමට, කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්ථාවරත්වය හා අත්දැකීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධ නවසීලන්තය පරාජය කිරීම, දූපත් ජාතියේ කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සංකේතවත් කරයි.

මෙම ප්‍රතිඵලය දිවයිනේ ජනතාව අතර අතිමහත් ආඩම්බරයකින් සමරනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂතම ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස රසිකයන් හා නිලධාරීන් එය ප්‍රශංසා කළෝය. ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨයන් අතර නිතර සලකනු ලබන කණ්ඩායමක් මඟහරවා ගැනීමට කළ ඉදිරිපත් කිරීමේදී කණ්ඩායම සුවිශේෂ ස්ථිරසාරත්වයක් හා කුසලතාවක් ප්‍රදර්ශනය කළේය.

එංගලන්තය අයර්ලන්තය පහසුවෙන් ජය ගනී

තරඟාවලියේ අනෙක් තරඟවලදී, එංගලන්තය අයර්ලන්තය සමඟ ඒකපාර්ශ්වික ජයග්‍රහණයකින් තමන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ප්‍රදර්ශනය කළේය. එංගලන්තයේ පිතිකරණ හා පන්දු යැවීම් රේඛාව ප්‍රතිවාදීන්ට සාපේක්ෂව අතිශය ශක්තිමත් බව ඔප්පු කරමින් තරඟය බොහෝ දුරට එකම දිශාවකට ගලා ගිය අතර, ශූරතාව දිනාගත හැකි ප්‍රමුඛ ජය අපේක්ෂකයකු ලෙස ඔවුන්ගේ තත්ත්වය තහවුරු කළේය.

තරඟාවලියේ උද්දීපනය ඉහළ යයි

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය, අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණ හා ආධිපත්‍යශීලී ප්‍රදර්ශන හරහා ලෝකය පුරා රසිකයන් ව රස්නයෙන් ගලවාගනිමින් ආකර්ශනීය කිකට් ක්‍රීඩාව ලබාදීම නොකඩවා සිදු කරයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය, රටේ කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ලැදියාව ඉහළ නංවාලීමටත්, නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් දිරිමත් කිරීමටත් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම ජයග්‍රහණය හුදෙක් ප්‍රතිඵලයකට වඩා බොහෝ දෙයකි — ලෝක කිකට් ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතමයන් සමඟ තරඟ කිරීමට දූපතේ කාන්තා කණ්ඩායම සූදානම් බවේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරන ප්‍රකාශනයකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින් Sinhala

රුමේෂ් තරංග ජැව්ලින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ක්‍රීඩා සිතියමේ තබමින්

ශ්‍රී ලාංකික ජැව්ලින් ශූරයා රුමේෂ් තරංග, සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ සුවිශේෂ이정표ක් සාක්ෂාත් කරගනිමින්, නවතම ලෝක ඇත්ලෙටික්ස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ලෝක දෙවැනියා බවට පත්වී ඇත…

18 Jun 2026 Discuss
නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි Sinhala

නව රන් ණය රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් බැංකුවලට වඩා වැඩි පීඩනයකට ලක් කරයි

දැඩි රීති අසමාන තරගකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රන් ඇපයට ණය ලබා දීම පාලනය කිරීම සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දුන් රෙගුලාසි, වාණිජ බැංකුවලට සාපේක්ෂව…

18 Jun 2026 Discuss
උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා ඉඩම් මුදාහැරීම හා ජාතික ආරක්ෂාව අතර කේෂ්ත්‍රය ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් Sinhala

උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා ඉඩම් මුදාහැරීම හා ජාතික ආරක්ෂාව අතර කේෂ්ත්‍රය ආණ්ඩුවට අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල හමුදාව සතු ඉඩම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන හා ඉතා සංවේදී ප්‍රශ්නය හැසිරවීමේදී, ජාතික ජන බලය (NPP) ආණ්ඩුව සාධාරණ සිවිල් ඉල්ලීම් සහ…

18 Jun 2026 Discuss