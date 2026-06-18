Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේදී අත්හිටුවයි

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟලුම් අංශ සමාගම් අතරින් කැපී පෙනෙන හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවා ඇති බව වෙළඳපොළ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම අත්හිටුවීම, දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන දැවැන්තයාගේ කොටස් හුවමාරු කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ආයෝජකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

හේලා අපරල් හෝල්ඩින්ස් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන මත පදනම් වූ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙකු වී ඇති අතර, එම අංශය රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය උපයන ක්ෂේත්‍රයන් අතරට ගැනේ. එබැවින් සමාගමේ වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම්වලට ඇති ඕනෑම බාධාවක් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් විසින් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරේ.

ආයෝජකයන් සහ පුළුල් වෙළඳපොළට ඇති බලපෑම

වෙළඳාම් අත්හිටුවීම සමාගමේ වත්මන් මූල්‍ය තත්ත්වය සහ ආයතනික පාලනය පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොටස් හිමිකරුවන් අතර ප්‍රශ්න මතු කරයි. මෙම කොටස්වල ස්ථාන දරන ආයෝජකයන්ට, අදාළ නියාමන බලධාරීන් විසින් අත්හිටුවීම ඉවත් කරනු ලබන තෙක්, කොටස් මිල දී ගැනීමට හෝ විකිණීමට නොහැකි වී ඇත.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ අත්හිටුවීම් ක්‍රියාත්මක කරනුයේ, සමාගම් විසින් භෞතික තොරතුරු හෙළිදරව් කළ යුතු අවස්ථාවලදී හෝ සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ වීමට පෙර විසඳා ගත යුතු නියාමන අනුකූලතා ගැටළු මතු වූ විටදීය.

අත්හිටුවීමට හේතු වූ නිශ්චිත කරුණු සහ වෙළඳ අත්හිටුවීමේ අපේක්ෂිත කාල සීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත. කොටස් හිමිකරුවන් සහ වෙළඳපොළ සහභාගිකයන් මෙම කරුණු සම්බන්ධ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ Sinhala

ඉරාන සටන්විරාම ගිවිසුම බලාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල යුද සමයේ මට්ටම්වලට පහත වැටේ

ඉරාන ගැටුම ආරම්භ වූ මුල් දිනවල සිට ගණනය කළ කාලය තුළ ඇති වූ අවම මට්ටම දක්වා බ්‍රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් මිල ආසන්න වශයෙන් 2%කින් පහළ ගිය අතර, මැදපෙරදිග කලාපීය…

18 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම් ඉලක්ක ඉක්මවා 50%කට වැඩි වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආදායම් మైල් ගලක් ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් එකතු කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය සියයට 50 කට වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට…

18 Jun 2026 Discuss
12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ Sinhala

12.5% එක්සත් ජනපද තීරු බදු බරෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සැරසේ

එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති සියයට 12.5ක තීරු බදුවලින් සහනයක් ලබා ගැනීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු ක්‍රියාවලීන් හා කම්කරු රෙගුලාසි…

18 Jun 2026 Discuss