උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා ඉඩම් මුදාහැරීම හා ජාතික ආරක්ෂාව අතර කේෂ්ත්රය ආණ්ඩුවට අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල හමුදාව සතු ඉඩම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන හා ඉතා සංවේදී ප්රශ්නය හැසිරවීමේදී, ජාතික ජන බලය (NPP) ආණ්ඩුව සාධාරණ සිවිල් ඉල්ලීම් සහ යුද්ධෝත්තර ආරක්ෂක අවශ්යතා අතර සියුම් තුලනයක් ඇති කර ගැනීමට ප්රවේශමෙන් උත්සාහ දරමින් සිටී.
නියෝජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යවරයාගේ අදහස්
නියෝජ්ය ආරක්ෂක අමාත්ය මේජර් ජනරාල් අරුණ ජයසේකර (විශ්රාමික) මහතා, මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධව ආණ්ඩුව මුහුණ දෙන තරඟකාරී පීඩනයන් පිළිබඳව සිය පරිපූර්ණ දැනුවත්භාවය ප්රකාශ කර ඇත. භූමි තත්ත්වය සෘජුව ඇගයීම සඳහා උතුරු හා නැගෙනහිර කලාප රැසකට සංචාරයන් ගණනාවක් සිදු කළ හිටපු හමුදා නිලධාරියා, ගෘහස්ථ ගැටුම අවසන් වී සිටින දා සිට හමුදා අත්පත් කිරීමේ පවතින ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස එම ප්රදේශවල ප්රජාවන් අඛණ්ඩව ඉල්ලා සිටින බව පිළිගත්තේය.
ඒ සමඟම, යුද්ධෝත්තර ආරක්ෂක අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණයෙන් ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි බවත්, ඉඩම් මුදාහැරීම සම්බන්ධ ඕනෑම තීරණයකට ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග නොගෙන පරිස්සමෙන් සලකා බැලිය යුතු බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.
දශක ගණනාවක් පුරා පැවත එන දුක්ගැනවිල්ල
2009 වර්ෂයේ සන්නද්ධ ගැටුම අවසන් වූ දා සිට, උතුරු හා නැගෙනහිරේ සිවිල් ඉඩම් හමුදාව විසින් අත්පත් කරගෙන සිටීම දෙමළ ප්රජාවන් අතර වඩාත් දිගු කල් පැවත ආ, හැඟීම් තීව්ර වූ දුක්ගැනවිලි ගැටළුවක් බවට පත්ව ඇත. දහස් ගණනක් පවුල් වසර ගණනාවක් තිස්සේ තම නිවාස හා කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලින් හෙළා දමා ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට තවමත් හමුදා පාලිත කලාපවල ඔවුන්ගේ දේපළ වෙත ආපසු යා නොහැකිව සිටිති.
අඛණ්ඩ ආණ්ඩු ගණනාවක් මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධව විවිධ ක්රියාත්මක කිරීමේ අදියරවලින් යුත් පොරොන්දු ලබා දී ඇති අතර, එය රටේ යුද්ධෝත්තර සංහිඳියා ප්රයත්නවල නැවත නැවත ජ්වාලාව ඇවිළවෙන ගැටළුවක් බවට පත්ව ඇත.
NPP පරිපාලනය සඳහා තුලන ක්රියාව
වැඩි වගවීමක් හා සංහිඳියාවක් සඳහා ප්රතිඥා ඇතුළත් වේදිකාවක් මත බලයට පැමිණි NPP පරිපාලනය, දැන් එහි පූර්වගාමීන්ට අභියෝග කළ එම දුෂ්කර ආදේශ-ඕෆ් ගැටළු හමුවේ සිය ව්යාකූල බව දකියි. ආරක්ෂකල ප්රතිපත්ති තීරණ ගැනීමට පෙර සෘජු තොරතුරු රැස් කිරීමේ ආණ්ඩුවේ ප්රායෝගික ප්රවේශය නියෝජ්ය අමාත්ය ජයසේකර මහතාගේ බලපෑම් ලත් කලාප සංචාරවලින් ඇඟවෙනු පෙනේ.
ගැටළුවේ දේශපාලන සංකීර්ණතාව ආණ්ඩුවේ ප්රකාශිත තුලන හේතුවෙන් දිස්වන බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති — ජාතික ආරක්ෂාවට හානියක් ගෙනෙන ලෙස සලකන ඕනෑම ක්රියාවක් ජාතිකවාදී කොටස්වලින් විවේචනයට ලක් විය හැකි අතර, ඉඩම් මුදාහැරීමේ ක්රියාවිරහිත බව සුළුතර ප්රජාවන් දුරස් කිරීමේ හා සංහිඳියා ඉලක්ක ඛණ්ඩනය කිරීමේ අවදානම ඇති කරයි.
විනිවිද පෙනෙන ක්රියාවලියක් සඳහා ඉල්ලීම්
උතුරු හා නැගෙනහිරේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්ගේ නියෝජිතයන්, සැබෑ ලෙස ආරක්ෂක අවශ්යතා සඳහා අත්යවශ්ය ඉඩම් හා ඒවායේ නීත්යානුකූල හිමිකරුවන්ට ආරක්ෂිතව ආපසු ලබා දිය හැකි ඉඩම් ඇගයීම සඳහා පැහැදිලි, විනිවිද පෙනෙන හා කාල-නිශ්චිත ක්රියාවලියක් ස්ථාපිත කරන ලෙස ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.
සිවිල් ඉඩම් මත දිගු හමුදා සිටීම ජීවනෝපාය කඩාකප්පල් කිරීමට පමණක් නොව, දශක තුනකට ආසන්න ගැටුමේ කැලැල් දරාගෙන සිටින ප්රජාවන්ගේ සුව කිරීමේ හා සාමාන්යකරණයේ පුළුල් ක්රියාවලියටද බාධා කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
NPP ආණ්ඩුව තම ඇගයීම් ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යන අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ආණ්ඩුව ඉද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.