Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ著名 සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවත්නා විමර්ශනයේ නවතම දිශානතිය ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටීම

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනයක් හා අනුබද්ධව කැඳවීමකට අනුව යෝෂිත රාජපක්ෂ අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ මූල්‍ය අවිනිශ්චිතතා හා දූෂිත පිළිවෙත් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ස්වාධීන ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන මෙම කොමිෂන් සභාව, ස්වකීය කටයුතු වල කොටසක් ලෙස ඔහු කැඳවා ගෙන්වා ගත්තේය.

ගතවූ දශක දෙකක කාලය තුළ රටේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දෙවන පුත්‍රයා වන යෝෂිත, ඊට පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය සමඟ ඔහු සම්බන්ධ වීම ද ප්‍රසිද්ධ කරුණකි.

පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව වෙළාගත් දේශපාලනික හා ආර්ථික කැළඹිලිවලින් අනතුරු ව ගෙවී ගිය වසරවල දී රාජපක්ෂ පවුල පිළිබඳ ව මහජනයාගේ හා නීතියේ දෘෂ්ටිය වඩ වඩාත් යොමු වී ඇති අතර, පවුලේ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු විවිධ කරුණු සම්බන්ධව විවිධ විමර්ශන අධිකාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිට ඇත.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ පුද්ගලයන් කැඳවීමට, සාක්ෂි රැස් කිරීමට සහ ප්‍රමාණවත් පදනමක් පවතින විට නඩු පැවරීම් නිර්දේශ කිරීමට පුළුල් බලතල හිමිවේ.

චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ විමර්ශනයේ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු කොමිෂන් සභාව විසින් ක්ෂණිකව හෙළිදරව් කරනු නොලැබිණ. සම්බන්ධ පාර්ශ්වවල ඉහළ සමාජ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss