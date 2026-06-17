යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ著名 සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවත්නා විමර්ශනයේ නවතම දිශානතිය ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටීම
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනයක් හා අනුබද්ධව කැඳවීමකට අනුව යෝෂිත රාජපක්ෂ අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. රාජ්ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ මූල්ය අවිනිශ්චිතතා හා දූෂිත පිළිවෙත් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ස්වාධීන ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන මෙම කොමිෂන් සභාව, ස්වකීය කටයුතු වල කොටසක් ලෙස ඔහු කැඳවා ගෙන්වා ගත්තේය.
ගතවූ දශක දෙකක කාලය තුළ රටේ වඩාත්ම බලගතු දේශපාලන චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දෙවන පුත්රයා වන යෝෂිත, ඊට පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කර ඇති අතර ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පරිපාලනය සමඟ ඔහු සම්බන්ධ වීම ද ප්රසිද්ධ කරුණකි.
පසුබිම
ශ්රී ලංකාව වෙළාගත් දේශපාලනික හා ආර්ථික කැළඹිලිවලින් අනතුරු ව ගෙවී ගිය වසරවල දී රාජපක්ෂ පවුල පිළිබඳ ව මහජනයාගේ හා නීතියේ දෘෂ්ටිය වඩ වඩාත් යොමු වී ඇති අතර, පවුලේ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු විවිධ කරුණු සම්බන්ධව විවිධ විමර්ශන අධිකාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිට ඇත.
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ පුද්ගලයන් කැඳවීමට, සාක්ෂි රැස් කිරීමට සහ ප්රමාණවත් පදනමක් පවතින විට නඩු පැවරීම් නිර්දේශ කිරීමට පුළුල් බලතල හිමිවේ.
චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ විමර්ශනයේ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු කොමිෂන් සභාව විසින් ක්ෂණිකව හෙළිදරව් කරනු නොලැබිණ. සම්බන්ධ පාර්ශ්වවල ඉහළ සමාජ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.