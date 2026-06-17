Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර සමුළුවට නායකයින් 225 දෙනෙකු එක්වෙයි — නව ආයෝජන ක්ෂේත්‍ර සොයා

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැති ඓතිහාසික ව්‍යාපාරික රැස්වීමකට著名 ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ ආයෝජකයින් 225 දෙනෙකු එක් රැස් වූ අතර, එය දෙරට අතර ආර්ථික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමටත්, ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාම හා ආයෝජනය සඳහා නව අවස්ථා සොයා ගැනීමටත් යොමු වූ අලුත් උද්‍යෝගයක ලකුණක් ලෙස සැලකේ.

හවුල්කාරිත්වය සඳහා වේදිකාවක්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා සමුළුව, දෙරටෙහිම ව්‍යවසායකයින්, ආයතනික විධායකයින් සහ ආයෝජකයින් ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ හරහා සහයෝගිතා මාර්ග සොයා ගැනීමට එක් රැස් කළ ඉහළ මට්ටමේ වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කළේය. ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික පුනරුද ගමනේ දිගටම ඉදිරියට ගොස් විදේශ ආයෝජන සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස නැවත ස්ථානගත වෙමින් සිටියදී, එමීර් රාජ්‍ය පදනම් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වඩාත් ගැඹුරින් සම්බන්ධ වීමට දක්වන ඉහළ නැඟෙන කැමැත්ත මෙම සිදුවීම ඉස්මතු කළේය.

ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම

වෙළෙඳාම හා සැපයුම් දාමයේ සිට සංචාරක ව්‍යාපාරය හා තාක්ෂණය දක්වා ශක්තිමත් වර්ධන හැකියාවක් ඇති අංශ හඳුනා ගැනීමට 间 ששෙ සහභාගිවන්නන්ගේ දැඩි අවධානය මෙම සමුළුව කෙරෙහි යොමු විය. ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ප්‍රයත්නයන්ට සහය දැක්වීම සඳහා විදේශ ප්‍රාග්ධනය ක්‍රියාකාරීව ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සිටීම හේතුවෙන්, සමුළුවේ කාලීන වැදගත්කම දෙපසෙහිම සහභාගිවන්නන් විශේෂ ලෙස සඳහන් කළේය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සෑම විටෙකම ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වැදගත් සබඳතාවක් පවත්වා ගෙන ආ අතර, එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචි විශාල ශ්‍රී ලාංකික ආවාසික ප්‍රජාව රටේ ප්‍රේෂණ ආදායමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙයි. සමුළුවේ ව්‍යාපාරික නායකයින් ප්‍රකාශ කළේ, මෙම මානව සම්බන්ධතාවය ගැඹුරු වාණිජ හවුල්කාරිත්ව ගොඩ නැගිය හැකි ස්වාභාවික පදනමක් සපයන බවයි.

යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් වේගය

අතිශය බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමයෙන් සිදුවෙමින් පවතින ආර්ථික නැවත ගොඩනැගීම, ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ගේ ප්‍රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදී ඇස් යොමු කර ගෙන තිබේ. මෙවැනි සමුළු, ඒ ශුභවාදිත්වය සංකේත කෘත්‍ය ව්‍යාපාරික නියැලීම් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, රජයන් සහ පෞද්ගලික අංශ පාර්ශ්වකරුවන් අර්ථවත් සංවාදයක් ආරම්භ කිරීමට ව්‍යුහගත පරිසරයක් ලබා දෙයි.

ව්‍යාපාරික නායකයින් 225 දෙනෙකු එක් රැස් වීම, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ ගනු ලබන උනන්දුවේ පරිමාණය පිළිබිඹු කරන අතර, ඉදිරි මාස හා වසරවලදී දෙරටේ ආර්ථිකවලටම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ව්‍යාපාර සබඳතා පුළුල් කිරීම, ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති සහ සෘජු ආයෝජන ප්‍රවාහ සඳහා ඇති හැකියාව ඉස්මතු කරයි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

සමුළුවෙන් සහභාගිවන්නන් පිටත් වූයේ, පවතින අවස්ථාවන් පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි අවබෝධයකින් සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වඩාත් ශක්තිමත් ආර්ථික සම්බන්ධතාවක් පෝෂණය කිරීමේ හවුල් කැපවීමකිනි. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කළේ, සිදුවීම තුළ ඇති කර ගත් සම්බන්ධතාවන්ගෙන් නව හවුල්කාරිත්ව සාකච්ඡා හා අනුගාමී නිරත වීම් මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සම්බන්ධතා සඳහා ධනාත්මක ඉදිරි පියවරක් ලෙස සළකන බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා වීමේ අරමුණින් අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙම…

17 Jun 2026 Discuss
15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

15% වාහන තක්සේරු වට්ටම් ඉවත් කිරීමෙන් පාවිච්චි කළ වාහන මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ආනයනකරුවෝ අනතුරු අඟවති

ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය (VIASL) විසින් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආනයනික පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා මෙතෙක් ලබා දෙනු ලැබූ 15% තක්සේරු වට්ටම…

17 Jun 2026 Discuss
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හෙට දක්වා කල් තබයි Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය හෙට දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රමාද කරමින්, එම කරුණ වැඩිදුර සමාලෝචනය සඳහා පසුදා දක්වා කල් තබා ඇත.…

17 Jun 2026 Discuss