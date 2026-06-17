ශ්රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36ක් කරා යොමු වෙයි
ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා වීමේ අරමුණින් අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් දියත් කර ඇති අතර, මෙම දූපත් රාජ්යය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම වේගවත් කිරීමටත්, ජාගත් වෙළඳාමේ තම ස්ථාවරය තහවුරු කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි.
වෙළඳ වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික මාර්ගෝපදේශයක්
අලුතින් එළිදක්වන ලද මෙම උපාය මාර්ගය, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී හඳුන්වා දුන් වඩාත් සම්පූර්ණ අපනයන කේන්ද්රීය ප්රතිපත්ති රාමුවන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. රටේ විදේශ විනිමය ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා මෙම සැලැස්ම සකස් කර ඇති අතර, රට මෑත වසරවලදී විඳදරාගත් දැඩි මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේදී එම ආදායම ඉතා 결정적 කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
මෙම අභිලාෂකාමී이정표 කරා ළඟා වීම සඳහා බලධාරීන් බහු අංශ ප්රවේශයක් මත රඳා සිටින අතර, සාම්ප්රදායික අපනයන කර්මාන්ත මෙන්ම ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ඵලදායී ලෙස තරඟ කළ හැකි නැගී එන හා ඉහළ අගයකින් යුත් අංශද ඒ සඳහා ඉලක්ක කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ඉලක්කය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ ආර්ථික විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට සහ තම තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන රටකට, 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයනයකට ළඟා වීම ඉමහත් පරිවර්තනීය වෙනසක් සනිටුහන් කරනු ඇත. ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය විදේශ මුදල් සංචිතවලට සෘජුවම සහාය වන අතර, ණය ගැනීම් මත රඳා පැවතීම අඩු කරන අතරම ප්රධාන කර්මාන්ත හරහා රැකියා අවස්ථා ද සෑදේ.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනම ඓතිහාසිකව ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි, තේ, රබර් සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වැනි අංශ මත පදනම් වී ඇත. සාර්ථක පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයකට මෙම ස්ථාපිත ක්ෂේත්රවල කාර්යසාධනය ගැඹුරු කිරීමත්, නව අපනයන කාණ්ඩ ක්රියාශීලීව සංවර්ධනය කිරීමත් යන දෙකම අවශ්ය වනු ඇත.
ඉදිරි දිශාව
මෙම නිවේදනය, බාහිරට යොමු වූ ආර්ථික ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ගේ අලුත් කරන ලද කැපවීමක් සංඥා කරයි. ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් කෙසේ හැඩ ගැනෙනවාද යන්න, එනම් සමස්ත ඉලක්ක සමඟ ගෙන යන ආධාරක යාන්ත්රණ, දිරිගැන්වීම් සහ ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ මොනවාද යන්න දෙස වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ ව්යාපාරික ප්රජාවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
2030 අවසන් දිනය දක්වා වසර පහක් ඉතිරිව ඇති මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකය සඳහා මෙම දැක්ම මැනිය හැකි ප්රතිඵලවලට පරිවර්තනය කිරීමට රජය, පෞද්ගලික අංශය සහ අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන අතර අනුකූල ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සහ සමීප සම්බන්ධීකරණය අත්යවශ්ය වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.