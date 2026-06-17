ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි
ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට රටේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා කරවමින් දෙගුණයකට වඩා වැඩි කිරීම අරමුණු කරගත් ආශාන්විත පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගයක් එළිදක්වා ඇති අතර, එය මෑත වසරවල ෙමරට ප්රස්තාපිත කළ වඩාත් සැලකිය යුතු ආර්ථික මාර්ගෝපදේශ ලේඛනයක් ලෙස ඉතිහාසගත වේ.
ආර්ථික ප්රවර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සැලැස්මක්
අලුතින් දියත් කරන ලද ජාතික අපනයන සැලැස්ම, ශ්රී ලංකාවේ ගෝලීය වෙළෙඳ පොළවල් තුළ පැවැත්ම පුළුල් කිරීම සඳහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක් ඉදිරිපත් කරන අතර, රජය මෙම මුලපිරීම රටේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ දිගුකාලීන සංවර්ධන න්යාය පත්රයේ 礎ශිලාව ලෙස ස්ථානගත කරයි. ශක්තිමත් අපනයන හැකියාවක් සහිත කර්මාන්ත කෙරෙහි ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කරගනිමින්, බහු අපනයන ක්ෂේත්රවල වර්ධනය ඇති කිරීමට සහ තරඟකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට සැලැස්ම සකස් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් අපනයන ක්රියාකාරිත්වය මෑත වසරවල රටට ඇදෙ ගිය දැඩි ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු විවිධ බාධකවලට මුහුණ දී ඇත. එම පසුබිම මත, ඩොලර් බිලියන 36 ක ඉලක්කය, ආර්ථික අභිලාෂයක් පමණක් නොව, රටව තිරසාර ප්රවර්ධන ගමන් මාර්ගයක ස්ථාපිත කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගත් ප්රතිපත්ති立立立නිර්මාතෘවරුන්ගේ අභිප්රාය ප්රකාශනයකි.
සැලැස්මේ ප්රධාන ශ්රේණිය
පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ原 ශක්තිමත් අංශ ලෙස දිගු කලක සිට හඳුනාගෙන ඇති ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයකට අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා නම්:
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතින ඇඟළුම් හා රෙදිපිළි ක්ෂේත්රය පුළුල් කිරීම
- තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්යාපාර ක්රියාවලි නව යොමු කිරීම ඇතුළු තාක්ෂණ හා සේවා අපනයන වර්ධනය
- නව හා පවතින වෙළෙඳ පොළවලට කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර අපනයන ශක්තිමත් කිරීම
- සංචාරක ආශ්රිත ආදායම් ශක්තිමත් කිරීම සහ ඉහළ වටිනාකම් කර්මාන්ත ප්රවර්ධනය කිරීම
රාජ්ය සහාය සහ ක්රියාත්මක කිරීම
ඉලක්ක ප්රායෝගික ප්රතිඵල බවට පෙරලීමට රාජ්ය අමාත්යාංශ, පෞද්ගලික අංශය සහ වෙළෙඳ ප්රවර්ධන ආයතන අතර සම්බන්ධිත සහයෝගයක් අවශ්ය බව නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත. 2030 ඉලක්කය සාක්ෂාත් කරගැනීමෙහිලා ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ, වෙළෙඳ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ ද්විපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් හරහා පුළුල් වෙළෙඳ ප්රවේශය, යන සියල්ල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන රටක් ලෙස,明確 明確 明確 සීමාරේඛා සහිත අපනයන උපාය මාර්ගයක් දියත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර වෙළෙඳාමේ තරඟකාරී ක්රීඩකයෙකු ලෙස නැවත තහවුරු කරගෙන ඉදිරියට යා හැකි බව ප්රතිපත්ති立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立立立 立
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.