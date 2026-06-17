Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශි සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩකයන්ට දඬුවම් කරද්දී BCCI ය ඉවතට

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයිභව් සූර්යවංශි සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩකයන්ට දඬුවම් කරද්දී BCCI ය ඉවතට

ඉන්දීය නව යොවුන් ක්‍රීඩක අරුමය වයිභව් සූර්යවංශිව සම්බන්ධ මෙවා සිද්ධියකට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සිය ක්‍රීඩකයන්ට විනයානුකූල පියවර ගෙන ඇති අතර, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) එරටට අයත් ක්‍රීඩකයන්ට එවැනි දඬුවම් පැනවීමෙන් වැළකී සිටින බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාව ක්ෂිප්‍රව ක්‍රියාත්මක වෙයි

ක්‍රිකට් ලෝකයේ දැඩි අවධානයට ලක් වූ මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය, සූර්යවංශි සමඟ ඇති වූ ගැටුමට සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පෙළඹිණි. විශේෂයෙන් තරුණ හා ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ තරඟවලදී සිය ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම් ප්‍රමිතීන් හා ක්‍රීඩා සභාවාදිත්වය රැකගැනීමේ අරමුණෙන් මණ්ඩලය ගත් මෙම දෘඩ ප්‍රතිචාරය එහි අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට පනවන ලද නිශ්චිත දඬුවම් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ක්‍රියාත්මක වීමට මණ්ඩලය දැක්වූ කැමැත්ත, පාල්ක් සමුද්‍රාශ්‍රිත ක්‍රිකට්හි බලවත්ම පාලක මණ්ඩලය ගත් ප්‍රවේශයට සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ.

BCCI ය වෙනස් ස්ථාවරයක් ගනියි

එහෙත් BCCI ය, සිද්ධියට සම්බන්ධ ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව කිසිදු විනයානුකූල පියවරක් නොගැනීමට තීරණය කර ඇත. මණ්ඩලයේ තීරණය සඳහා දක්වන හේතු නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර නොමැති නමුත්, දෙමණ්ඩලය අතර ඇති විරුද්ධ ප්‍රතිචාර ක්‍රිකට් කවයන් තුළ විස්මය ජනිත කර ඇත.

ආසියාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සිත් ඉක්මනින් දිනාගත් ඉන්දීය තරුණ පිතිකරණ ප්‍රතිභාව වයිභව් සූර්යවංශි, මෙම විවාදයේ කේන්ද්‍රයේ සිටි නමුත්, ගැටුමේ නිශ්චිත ස්වභාවය හා එයට හේතු වූ සිදුවීම් පෙළ පිළිබඳ සාකච්ඡාව තවමත් සිදුවෙමින් පවතී.

ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම කෙරෙහි අවධානය

මෙම සිද්ධිය, ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම හා ක්‍රීඩාවේ ආත්මය රැකගැනීමේ ක්‍රිකට් මණ්ඩලවලට ඇති වගකීම පිළිබඳ සංවාද නැවත දල්වා ඇත. සූර්යවංශි වැනි තරුණ දක්ෂයන් ජනමාධ්‍ය ආලෝකයේ ක්‍රමයෙන් වැඩි දැකීමට ලක්වෙද්දී, දෙපාර්ශ්වයේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම නිවැරදි ආදර්ශයක් ලෙස පවත්වාගැනීම ඉතා වැදගත් බව නිරීක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ තීරණාත්මක ප්‍රතිචාරය වගවීම තහවුරු කිරීමේ ප්‍රශංසනීය පියවරක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර, ප්‍රමුඛ සිද්ධීවලදී සිය ක්‍රීඩකයන්ට විනය පැනවීමට BCCI ය දක්වන මැලිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඉතිරිව පවතී.

සිද්ධියේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය ආමන්ත්‍රණය කරන සවිස්තර නිල ප්‍රකාශ දෙමණ්ඩලය විසින්ම තවම නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss