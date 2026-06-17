Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතිවිශාල රුපියල් වටිනාකමක් සහිත දේපළ අනවසර ආදායම් සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත්තනෝමතික කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතිවිශාල රුපියල් වටිනාකමක් සහිත දේපළ අනවසර ආදායම් සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත්තනෝමතික කරයි

නීතිවිරෝධී ලෙස ලබාගත් මුදල් භාවිතයෙන් අත්පත් කරගත් බවට විශ්වාස කෙරෙන ඉහළ වටිනාකමක් සහිත දේපළ ගණනාවක් අත්තනෝමතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පියවර ගෙන ඇති අතර, එය වෙන් වෙන්ව පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන දෙකක කොටසක් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

සැකකටයුතු අනවසර වත්කම් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගේ අත අදිනු ලැබේ

නීතිවිරෝධී ක්‍රමවලින් සම්පත් රැස් කරගත් බවට සැකපිනෙන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉතා වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම ක්‍රියාමාර්ගය සලකනු ලැබේ. සංශයිත දේපළ අත්තනෝමතික කිරීම තුළින් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි වත්කම් හුවමාරු කිරීම, විකිණීම හෝ සඟවා ගැනීම වැළැක්වීමට පොලිසිය අපේක්ෂා කරයි.

එකිනෙකින් ස්වාධීනව පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන දෙකින් රුපියල් මිලියන ගණනක් වටිනා දේපළ ගණනාවක් හඳුනාගෙන ඇත. නඩු ඉදිරියට යත්ම, එම වත්කම් සහ නීතිවිරෝධී ලෙස උපයාගත් ආදායම් අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයක කොටසක් ලෙස

වත්කම් අත්තනෝමතික කිරීම යනු ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට ලබාදී ඇති නීතිමය යාන්ත්‍රණයකි; එය මගින් අපරාධ නඩු විභාග කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට හෝ ඒ සඳහා සූදානම් වන අතරතුර දේපළ හිමිකාරිත්වය සහ ගනුදෙනු සීමා කිරීම හැකි වේ. රාජ්‍යය විසින් අවසාන වශයෙන් රඳවාගනු ලැබිය හැකි සම්පත් අයාලේ යෑම සැකකරුවන්ට නොහැකි වන ලෙස ද එමඟින් සහතික කෙරේ.

රට පුරා නීතිවිරෝධී මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති මෙවන් සන්දර්භයක් තුළ, දූෂණය, වංචාව සහ අනෙකුත් මූල්‍ය අපරාධ සමඟ සම්බන්ධ වත්කම් සොයා හඳුනාගෙන ආපසු ලබා ගැනීම කෙරෙහි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වැඩිවැඩියෙන් අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.

නඩු වර්ධනය වෙත්ම විමර්ශනවල ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතින බවත්, සොයාගැනීම් මත පදනම්ව අමතර නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබිය හැකි බවත් පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.

ඇතැම් පුද්ගලයන් අතර පවතින දූෂණය සහ පැහැදිලි කළ නොහැකි සම්පත් පිළිබඳ කාරණා නිසා දිගුකලක් සිට කලකිරීමට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව, මෙම විමර්ශනවල ප්‍රතිඵල දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු Sinhala

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු

එක්සත් ජනපදයේ විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික ආගමික නායකයෙකු, බොස්ටන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද රහස් ගණිකා…

17 Jun 2026 Discuss
ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි Sinhala

ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය වන ලංකා සතොස, අදාළ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි ජූනි 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ නවයක මිල…

17 Jun 2026 Discuss
කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට

ඉන්දියාවට රන්密輸 කිරීමට උත්සාහ කළ බවට සැක කෙරෙන මගීන් විසිහය දෙනෙකු උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේදී බලධාරීන් විසින් රඳවාගෙන ඇතැයි නිලධාරීන්…

17 Jun 2026 Discuss