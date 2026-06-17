අතිවිශාල රුපියල් වටිනාකමක් සහිත දේපළ අනවසර ආදායම් සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයෙන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය අත්තනෝමතික කරයි
නීතිවිරෝධී ලෙස ලබාගත් මුදල් භාවිතයෙන් අත්පත් කරගත් බවට විශ්වාස කෙරෙන ඉහළ වටිනාකමක් සහිත දේපළ ගණනාවක් අත්තනෝමතික කිරීමට ශ්රී ලංකා පොලිසිය පියවර ගෙන ඇති අතර, එය වෙන් වෙන්ව පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන දෙකක කොටසක් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සැකකටයුතු අනවසර වත්කම් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගේ අත අදිනු ලැබේ
නීතිවිරෝධී ක්රමවලින් සම්පත් රැස් කරගත් බවට සැකපිනෙන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඉතා වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම ක්රියාමාර්ගය සලකනු ලැබේ. සංශයිත දේපළ අත්තනෝමතික කිරීම තුළින් අපරාධ ක්රියාකාරකම් සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි වත්කම් හුවමාරු කිරීම, විකිණීම හෝ සඟවා ගැනීම වැළැක්වීමට පොලිසිය අපේක්ෂා කරයි.
එකිනෙකින් ස්වාධීනව පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන දෙකින් රුපියල් මිලියන ගණනක් වටිනා දේපළ ගණනාවක් හඳුනාගෙන ඇත. නඩු ඉදිරියට යත්ම, එම වත්කම් සහ නීතිවිරෝධී ලෙස උපයාගත් ආදායම් අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයක කොටසක් ලෙස
වත්කම් අත්තනෝමතික කිරීම යනු ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට ලබාදී ඇති නීතිමය යාන්ත්රණයකි; එය මගින් අපරාධ නඩු විභාග කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට හෝ ඒ සඳහා සූදානම් වන අතරතුර දේපළ හිමිකාරිත්වය සහ ගනුදෙනු සීමා කිරීම හැකි වේ. රාජ්යය විසින් අවසාන වශයෙන් රඳවාගනු ලැබිය හැකි සම්පත් අයාලේ යෑම සැකකරුවන්ට නොහැකි වන ලෙස ද එමඟින් සහතික කෙරේ.
රට පුරා නීතිවිරෝධී මූල්ය ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති මෙවන් සන්දර්භයක් තුළ, දූෂණය, වංචාව සහ අනෙකුත් මූල්ය අපරාධ සමඟ සම්බන්ධ වත්කම් සොයා හඳුනාගෙන ආපසු ලබා ගැනීම කෙරෙහි නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වැඩිවැඩියෙන් අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.
නඩු වර්ධනය වෙත්ම විමර්ශනවල ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්රසිද්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශන ක්රියාත්මකව පවතින බවත්, සොයාගැනීම් මත පදනම්ව අමතර නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබිය හැකි බවත් පොලිසිය පෙන්වා දී ඇත.
ඇතැම් පුද්ගලයන් අතර පවතින දූෂණය සහ පැහැදිලි කළ නොහැකි සම්පත් පිළිබඳ කාරණා නිසා දිගුකලක් සිට කලකිරීමට පත්ව සිටින ශ්රී ලාංකික ජනතාව, මෙම විමර්ශනවල ප්රතිඵල දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.