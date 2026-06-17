Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රජයේ ඉල්ලීමට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රජයේ ඉල්ලීමට අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි

රජයේ මැදිහත්වීම මධ්‍යේ සම්පූර්ණ මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය, රටේ රජය විසින් කෙලින්ම ඉල්ලා සිටීමට අනුව සාමූහිකව ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ක්‍රිකට් කටයුතුවලට දේශපාලන මැදිහත්වීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සනිටුහන් වේ.

සිදු වූයේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වූයේ, රජය සිය තනතුරු හැරදමන ලෙස සාමාජිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුවය. මෙම පියවර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ පරිපාලන ආයතන හා ඒවා ජාතික මට්ටමින් අධීක්ෂණය කරන බලධාරීන් අතර පවතින සීතල සබඳතාව පිළිබිඹු කරයි.

රජය විසින් නියම කරන ලද මෙවැනි ඉල්ලා අස්වීම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අලුත් දෙයක් නොවේ; දිගු කලක් තිස්සේ රාජ්‍ය බලධාරීන්ගේ සමීප අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ආයතනය, ඒ ඉල්ලීමට එරෙහිවීමට වෙනුවට එයට අනුකූල වීමට ඉදිරිපත් වීම, ක්‍රීඩා පරිපාලනය කෙරෙහි රජය සතු බලපෑමේ ගැඹුර කදිමින් විදහා දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි ඇඟවෙන ප්‍රතිවිපාක

මෙම ඉල්ලා අස්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් මෙහෙයුම්වල දෛනික කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් - චාරිකා සැලසුම්, ක්‍රීඩක ගිවිසුම් සහ ඉදිරි ජාත්‍යන්තර තරඟ ඇතුළුව - ක්ෂණික ප්‍රශ්න මතු කරයි. ජාතික ක්‍රිකට් මණ්ඩලයක ඉහළ මට්ටමේ නායකත්ව හිඩැසක් ඇතිවීම, දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන්ද දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙනදිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටිනුයේ, ඉදිරියට මණ්ඩලය මෙහෙයවීමට කවුරුන් පත් කරනු ඇත්ද යන්නත්, ජාතික කණ්ඩායමේ කාර්යසාධනයට සහ සූදානම් කාලසටහන්වලට බාධාවක් නොවී මෙම මාරු වීම සුමට ලෙස කළමනාකරණය කළ හැකිද යන්නත්ය.

නැවත නැවත දිස්වන රටාවක්

මෙම වර්ධනය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ය කාලාන්තරයකට වරක් කම්පා කළ පරිපාලන කැලඹිලි මාලාවේ නවතම සිදුවීම ලෙස සැලකේ. පාලනය, මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ තේරීම් ආකාශය ඇතුළු විවිධ ගැටළු ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය මෑත වසරවලදී දැඩි විමර්ශනයට ලක්ව ඇති අතර, පරිපාලන මට්ටමේ ස්ථාවරත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා නිරන්තර අභියෝගයක් ව පවතී.

තත්ත්වය වර්ධනය වන විට, ක්‍රීඩකයන්, රසිකයන් සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතන ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වකරුවන්, ඉදිරි මාවත පිළිබඳ පැහැදිලි තත්ත්වයක් සහ රටේ ප්‍රිය ක්‍රීඩාව මෙහෙය වීමට නව නායකත්වයක් පත් කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා ඕනෑකමින් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss