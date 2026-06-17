ශ්රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි
අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සැලැස්මක්
ශ්රී ලංකාව, ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දිගු කාලීන සංවර්ධනය දෙසට වැදගත් පියවරක් තබා ඇති අතර, ගෝලීය වෙළඳාමේ තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගැනීමට රට දෙන ලද අධිෂ්ඨාන සහිත කැපවීම මෙමඟින් ප්රකාශ වෙයි.
ඉදිරි වසර පහ සඳහා මාර්ගෝපදේශයක්
අලුතින් එළිදක්වන ලද මෙම සැලැස්ම, ඉදිරි වසර පහ තුළ ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ හරහා අපනයන වර්ධනය ඇති කිරීම අරමුණු කරගත් සවිස්තරාත්මක උපායමාර්ගික රාමුවක් ඉදිරිපත් කරයි. දිගුකාලීන විදේශ විනිමය ආදායමක් උත්පාදනය කළ හැකි, වඩාත් ශක්තිසම්පන්න හා තරඟකාරී අපනයන අංශයක් ගොඩනැගීමේ දිවයිනේ ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස බලධාරීන් මෙම මුලපිරීම හඳුන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වැදගත්කම
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා ශ්රී ලංකාව ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම සැලැස්ම දියත් කෙරේ. අපනයන ආදායම ඉහළ නැංවීම, ස්ථිර හා චිරස්ථායී ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ අත්යවශ්යම ශක්තිස්ථම්භයක් ලෙස ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පුළුල් ලෙස සලකති.
ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර වෙළඳපළවල පැතිකඩ පුළුල් කිරීමට සහ අපනයන පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමට ගත් ව්යුහගත ජාතික කැපවීමක් නියෝජනය කරයි.
සැලැස්ම ඉලක්ක කරන ඉලක්ක
සැලැස්මේ මූලික අරමුණු අතර පහත කරුණු ඇතුළත් වෙයි:
- සාම්ප්රදායික භාණ්ඩ හා සේවාවන් ඉක්මවා ශ්රී ලංකාවේ අපනයන කළඹ විවිධාංගීකරණය කිරීම
- ගෝලීය වෙළඳපළවල දේශීය කර්මාන්තවල තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම
- අපනයනය දිශානති අංශ කරා ආයෝජන誘引 කිරීම
- ප්රධාන ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
ඉදිරි දැක්ම
ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම, රාජ්ය අමාත්යාංශ, පෞද්ගලික අංශය සහ වෙළඳ ප්රවර්ධන ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය වූ ප්රයත්නය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී. ව්යාපාරික ප්රජාව පුරා පාර්ශ්වකරුවන් ප්රවේශමෙන් ආශාවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කර ඇති අතර, හොඳින් ක්රියාත්මක කරන ලද උපාය මාර්ගයකට ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පරිවර්තනය අර්ථවත් ලෙස ත්වරණය කිරීමට සහ ඉදිරි වසරවල ලක්ෂ සංඛ්යාත පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමට හැකි බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.