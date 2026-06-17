හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හරී
ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්රයා දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රඳවා ගනු ලැබීමෙන් ටික වේලාවකට පසු අධිකරණය විසින් ඔහුට ඇප ලබා දෙන ලදී.
著名 පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කරගනී
දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් රටේ හිටපු රාජ්ය නායකයෙකු සමඟ සමීපව සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව පියවර ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහිව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි. සමාජයේ සෑම මට්ටමකම අල්ලස් හා දූෂණ මර්දනය කිරීමේ ස්වකීය පුළුල් වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා දේශපාලනිකව ප්රමුඛ පවුල්වල සාමාජිකයන් සොයා යාමට CIABOC කැමැත්තෙන් සිටින බව මෙම පියවරෙන් පෙනී යයි.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්රයා කොමිෂන් සභා නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුව ද, ඔහු දිගු කලක් රඳවා තබා ගනු නොලැබිණි. අධිකරණ විභාගයක් කැඳවනු ලැබූ අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන තෙක් ඔහු නිදහස් කරමින් ඇප ලබා දෙන ලදී.
දූෂණ මර්දන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යයි
දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් දෙඅතරින්ම වැඩිවෙමින් පවතින බලපෑම් මධ්යයේ, දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ හිටපු නායකත්වය සමඟ ඇති පවුල් බැඳීම් නොතකා දූෂණ නඩු හඹා යමින් වගවීමේ පියවර තීව්ර කරන ලෙස ශ්රී ලංකාව හමුවේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත.
මෑත වසරවලදී CIABOC ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශන කිහිපයකම කේන්ද්රස්ථානයේ සිට ඇති අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම මහජනතාවගේ සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ගේ ද දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නිශ්චිත චෝදනා, ඇප කොන්දේසි සහ අධිකරණ කටයුතු සඳහා වන කාලරාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නඩුව නීති ක්රමය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සියුම් ආර්ථික හා දේශපාලන යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ගමනේ නිරත වෙමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම සිදු වූ අතර, සුළු පාලන ප්රතිසංස්කරණ සහ දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ සඳහා වන ඉල්ලීම් දූපත පුරා මහජන සංවාදයේ මධ්යමය ලක්ෂ්යයව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.