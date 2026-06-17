Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හරී

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හරී

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රඳවා ගනු ලැබීමෙන් ටික වේලාවකට පසු අධිකරණය විසින් ඔහුට ඇප ලබා දෙන ලදී.

著名 පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කරගනී

දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් රටේ හිටපු රාජ්‍ය නායකයෙකු සමඟ සමීපව සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව පියවර ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහිව ගෙන යන අඛණ්ඩ සටනේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි. සමාජයේ සෑම මට්ටමකම අල්ලස් හා දූෂණ මර්දනය කිරීමේ ස්වකීය පුළුල් වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා දේශපාලනිකව ප්‍රමුඛ පවුල්වල සාමාජිකයන් සොයා යාමට CIABOC කැමැත්තෙන් සිටින බව මෙම පියවරෙන් පෙනී යයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්‍රයා කොමිෂන් සභා නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුව ද, ඔහු දිගු කලක් රඳවා තබා ගනු නොලැබිණි. අධිකරණ විභාගයක් කැඳවනු ලැබූ අතර, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන තෙක් ඔහු නිදහස් කරමින් ඇප ලබා දෙන ලදී.

දූෂණ මර්දන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යයි

දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් දෙඅතරින්ම වැඩිවෙමින් පවතින බලපෑම් මධ්‍යයේ, දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ හිටපු නායකත්වය සමඟ ඇති පවුල් බැඳීම් නොතකා දූෂණ නඩු හඹා යමින් වගවීමේ පියවර තීව්‍ර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත.

මෑත වසරවලදී CIABOC ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශන කිහිපයකම කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිට ඇති අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම මහජනතාවගේ සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ගේ ද දැඩි අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිශ්චිත චෝදනා, ඇප කොන්දේසි සහ අධිකරණ කටයුතු සඳහා වන කාලරාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නඩුව නීති ක්‍රමය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සියුම් ආර්ථික හා දේශපාලන යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ගමනේ නිරත වෙමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම සිදු වූ අතර, සුළු පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වන ඉල්ලීම් දූපත පුරා මහජන සංවාදයේ මධ්‍යමය ලක්ෂ්‍යයව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු Sinhala

බොස්ටන් පොලිස් ගණිකා වෘත්තිය වැටලීමකින් චෝදනා ලද සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු

එක්සත් ජනපදයේ විශ්වවිද්‍යාල ආගමික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික ආගමික නායකයෙකු, බොස්ටන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද රහස් ගණිකා…

17 Jun 2026 Discuss
ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි Sinhala

ලංකා සතොස බ්‍රහස්පතින්දා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නවයක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සිල්ලර වෙළඳ ආයතනය වන ලංකා සතොස, අදාළ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි ජූනි 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ නවයක මිල…

17 Jun 2026 Discuss
කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේ රන්密輸 මර්දන මෙහෙයුමකදී විසිහයක් අත්අඩංගුවට

ඉන්දියාවට රන්密輸 කිරීමට උත්සාහ කළ බවට සැක කෙරෙන මගීන් විසිහය දෙනෙකු උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ කංකේසන්තුරේ නැව් පර්යන්තයේදී බලධාරීන් විසින් රඳවාගෙන ඇතැයි නිලධාරීන්…

17 Jun 2026 Discuss