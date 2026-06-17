Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ට පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ට පැමිණිල්ලක් ගොනු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ වධ හිංසා පිළිබඳ තම කනස්සල්ල සෘජුවම එක්සත් ජාතීන්ට ඉදිරිපත් කිරීමට කැපී පෙනෙන සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සංවිධානයක් පියවර ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ රඳවා තබාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානවල සිරගත පුද්ගලයින් සම්බන්ධ සැලකිළිමත්භාවය වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට සංඥාවක් වෙයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනයට නිල ඉදිරිපත් කිරීම

සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ කමිටුව (CPRP) විසින්, ශ්‍රී ලංකාවට සිය නිල සංචාරය සිදු කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව වෙත, රක්ෂිත අත්අඩංගුවේ සිදුවන මරණ සහ සිරකරුවන්ට කරන දුර්වර්තනය පිළිබඳ බරපතල චෝදනා ඇතුළත් නිල ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් භාර දී ඇත.

CPRP හි විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ නීතිඥ සේනක පෙරේරා, සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුර එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත පිරිසට ලිඛිතව සිය නිගමන සහ කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කළ බව තහවුරු කළේය.

සිරකරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය පිළිබඳ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල

රාජ්‍ය භාරයේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ සුභසිද්ධිය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන ගැටළු විසඳීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් වෙත එල්ල වෙමින් පවතින බලපෑම මෙමගින් ඉස්මතු වේ. රටේ බන්ධනාගාර හා රඳවා තබාගැනීමේ පද්ධතිය තුළ වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් ඇති කරන ලෙස අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක සිට ඉල්ලමින් සිටිති.

මෙම කාරණාව ජාත්‍යන්තර ආයතනයක් වෙත රැගෙන යාමෙන්, සිරකරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය වන බව සංවිධානය විස්තර කරන ගැටළු විසඳීමට දේශීය යාන්ත්‍රණ පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇති බව CPRP සංඥා කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ උප කමිටු සංචාරය

වධ හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ විකල්ප මූලධර්මය යටතේ කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ වධ හිංසා වැළැක්වීමේ උප කමිටුව, රඳවා තබාගැනීමේ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමටත් සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කිරීමටත් නිතිපතා සාමාජික රාජ්‍යයන් වෙත සංචාර සිදු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ එහි සංචාරය, CPRP ට කියන ලද අපයෝජනවල ලේඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට සෘජු මාර්ගයක් සලසා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවා තබාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානවල තත්ත්වයන් සূක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කිරීමටත්, භාරයේ සිටින්නන්ගේ තවදුරටත් සිදුවන මරණ සහ දුර්වර්තනය වැළැක්වීමට ඵලදායී පියවර නිර්දේශ කිරීමටත් CPRP විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනය දිරිගන්වා ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම් Sinhala

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්

ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විෂෙන් හාලම්බගේ, දඹුල්ලේදී පැවති මෑත කාලීන තරගයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති වූ…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි

වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී විදේශ මුදල් මත යැපීම අවම කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය අරමුණ වේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු තම තමන්ගේ…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

2030 වන විට අපනයන වර්ධනය සඳහා රට අභිලාෂකාමී මාවතක් සකසයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා කාලය ආවරණය වන සවිස්තරාත්මක ජාතික අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss