Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම් අදියර ජයග්‍රහණය ශක්තිමත් කරමින් ලෝක කුසලාන සරිලන ගෝල් ලකුණු රේඛාව ද සමකළේය.

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ සන්ධිස්ථානයක්

ලොව පුරා ෆුට්බෝල් රසිකයන් බොහෝ කලක් තිස්සේ බලා සිටි මොහොත අවසානයේ උදා විය. එනම්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ජීවිතයේ ප්‍රථම වතාවට මෙසී, තනි ලෝක කුසලාන තරඟයක ගෝල් තුනක් ගලවා ගත් හැට්-ට්‍රික් සාර්ථකත්වයයි. මෙම ජයග්‍රහණය ආජන්ටිනා නායකයාට FIFA ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ සියලු කාල ගෝල් ලකුණු වාර්තාව සම කිරීමට ඉඩ සලසා දෙමින්, ටුර්නාමේන්තුවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයන් අතර ඔහුගේ ස්ථානය තහවුරු කළේය.

ආජන්ටිනාව ඇල්ජීරියාව පහසුවෙන් ජය ගනී

ආජන්ටිනාව මුළු තරඟය පුරාම ආධිපත්‍යය පැවැත්වූ අතර, ඉදිරි පෙළෙන් ගෙවීම් සිදු කළ මෙසී ලෝක කුසලාන උරුමය පිළිබඳව ඉතිරිව තිබූ ඕනෑම සැකයක් නිශ්ශබ්ද කරන දස්කම් දැක්වීමක් ඉදිරිපත් කළේය. ඇල්ජීරියාව තම උත්සාහය දැරුවද, දකුණු ඇමෙරිකානු යෝධයන් වෙනුවෙන් ලොකු වේදිකාවේ බොහෝ විට තීරකයා වූ මෙම කුඩා ප්‍රතිභාවන්ත ක්‍රීඩකයා රඳවා ගත නොහැකි වූහ.

වාර්තා පොත් නැවත ලියැවේ

හැට්-ට්‍රික් එක මෙසීගේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොවීය — එය අතිවිශාල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දැරීය. ලෝක කුසලාන ගෝල් ලකුණු වාර්තාව සම කිරීමෙන් ආජන්ටිනා සුපිරි ක්‍රීඩකයා, ප්‍රාරම්භක ටුර්නාමේන්තු දිස්වීම්වලදී ඔහුගේ උරහිස් මත බර ලෙස රැඳුණු අපේක්ෂාවේ බරෙන් ඔහු කොතෙක් ඉදිරියට ගොස් ඇත්දැයි අවධාරනය කළේය.

  • මෙසීගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ පළමු ලෝක කුසලාන හැට්-ට්‍රික්
  • ආජන්ටිනාව ඉතා වැදගත් කණ්ඩායම් අදියර ජයක් තහවුරු කළේය
  • මෙසී සියලු කාල ලෝක කුසලාන ගෝල් ලකුණු වාර්තාව සම කළේය
ඇල්ජීරියාවට එරෙහි දස්කම් දැක්වීම, මෙසීගේ ලෝක කුසලාන ගමනේ නිර්ණායක මොහොතවලින් එකක් ලෙස මතකයේ රැඳෙනු ඇත — ඉතිහාසය හා ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ගැටුණු රාත්‍රියක් ලෙස.

ශ්‍රී ලංකාව හා ලොව පුරා ආජන්ටිනා සහෝදරයන් සහ ෆුට්බෝල් ප්‍රේමීන් සඳහා, මෙම දස්කම් දැක්වීම නියමිත වේලාවට සිහිකැඳවීමක් ලෙස කටයුතු කළේය — ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවේ සිය හොඳම රූපයෙන් සිටින මෙසී ඉදිරිපත් කරන දිගුව, ක්‍රීඩා ලෝකයේ ඕනෑම දෙයකට සරිලන දිගුවක් බවය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ著名 සාමාජිකයෙකු…

17 Jun 2026 Discuss