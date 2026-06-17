Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගනී; අධිකරණය විසින් ඇප ලබා දෙයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගනී; අධිකරණය විසින් ඇප ලබා දෙයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව, අල්ලස් සම්බන්ධ විමර්ශනයක් හා බැඳුනු හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රටේ දිගින් දිගට ම ක්‍රියාත්මක වන දූෂණ විරෝධී කටයුතුවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කරයි

හිටපු රාජ්‍ය නායකයාගේ පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන් කම්පා කර ඇති අතර, මහජනතාව හා මාධ්‍ය අතර ද පුළුල් අවධානයක් ඇති කර ඇත. රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අල්ලස් කොමිෂන් සභාව, දේශපාලන තත්ත්වය හෝ පවුල් සම්බන්ධතා නොතකා දූෂණ සිද්ධීන් හමුවේ කටයුතු කිරීමේ තම බලය යටතේ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තේය.

නිශ්චිත චෝදනා හා සැකකරුගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු මූලික වාර්තාවෙන් ඔබ්බට ස්වාධීනව තහවුරු කර නොමැති වුවද, කොමිෂන් සභාවේ මෙම පියවර著名 දේශපාලන පවුල් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හඹා යාමේ අඛණ්ඩ කැමැත්ත පිළිඹිඹු කරයි.

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු අධිකරණය ඇප ලබා දෙයි

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, සැකකරු අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සිදු වෙන තෙක් ඔහු නිදහස් කිරීම සඳහා ඇප ලබා දෙන ලදී. ඇප ලබා දීම සම්මත අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් වුවද, සිද්ධියට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ ඉහළ සමාජ-දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් මෙම නඩුව ඉදිරියේ දී ද දැඩි අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයේ කොටසක්

ශ්‍රී ලංකාව, විශේෂයෙන් මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, වගවීම් යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගෙන් වැඩෙන ඉල්ලීම්වලට මුහුණ දී සිටී. දේශපාලනිකව සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ඇතුළත් නඩු හමුවේ අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී.

නීති විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, සැකකරුගේ දේශපාලන පෙළපත නොතකා ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනවලට නිષ්පාක්ෂික යුක්තිය ඉටු කළ හැකිද යන්නේ කිරිකෙළිය ලෙස මෙවැනි නඩු ක්‍රියාදාමයන් මහජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩු විභාගයන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලයේ දැකිය හැකි වඩාත්ම අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණවලින් එකක් ලබාගනිමින්, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තුළ දැඩි කම්පනයක්…

17 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි Sinhala

ඩෙංගු වසංගත අනතුරු ඇඟවීමක් සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව උසස් අවධානයට යොමු කරයි

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම පිළිබඳ නිලධාරීන්ගේ දැඩි අනතුරු ඇඟවීම දිවයින පුරා වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව භයජනක ලෙස ඉහළ යමින් පවතින හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 36ක් ඉලක්ක කරමින් දැඩි පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් අනාවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වන විට රටේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 36ක ඉලක්කයට ළඟා කරවමින් දෙගුණයකට වඩා වැඩි කිරීම අරමුණු කරගත් ආශාන්විත පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන උපාය…

17 Jun 2026 Discuss