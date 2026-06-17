දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා දූෂණ විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනී
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව (CIABOC) හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඉහළ මට්ටමේ දූෂණය මැඩලීම සඳහා රට දිනෙන් දින දරන උත්සාහය තුළ මෙය ඉතා වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.
දේශපාලන බලකඳවුරුවලට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් දෙන උසස් මට්ටමේ අත්අඩංගුවීම
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රභූ හා බලගතු දේශපාලන පවුල් අතර ගැනෙන පවුලේ සාමාජිකයෙකුගේ මෙම අත්අඩංගුවීම පුළුල් අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, රටේ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ පවුල් බැඳීම් නොතකා ඕනෑම කෙනෙකු හඹා යාමට සූදානම් බව මෙමගින් පැහැදිලිව සංඥා කෙරේ.
2005 සිට 2015 දක්වා සහ යළිත් 2019 දී කෙටි කලකට ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය හොබවූ මහින්ද රාජපක්ෂ, දූපත් රාජ්යයේ දේශපාලන භූමිකාවේ වඩාත්ම බලගතු චරිතයන් අතර අඛණ්ඩව ස්ථානගත වෙයි. ඔහුගේ පවුල ශ්රී ලාංකික රාජ්ය ජීවිතයේ බොහෝ අංශයන් හරහා දිගු කලක් සිට සැලකිය යුතු බලයක් භාවිත කර ඇත.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයක කොටසක්
2022 වර්ෂයේ රටට ආසාදනය වූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදය සහ දේශපාලන ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිදු වූ ජනතා නැගිටීම් අනුගාමී ව, රාජ්ය ජීවිතයේ වගවීම සහ විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් ප්රයත්නය මධ්යයේ මෙම පියවර ගෙන ඇත.
ප්රබලයන්ට දඬුවම් නොලැබීම රටේ ආර්ථික හා ආයතනික දුෂ්කරතාවලට දායක වී ඇති බව තර්ක කරමින්, රජයේ ඉහළම මට්ටමින් දූෂණයට එරෙහිව අර්ථවත් ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කර ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
CIABOC සභාව විශේෂිත චෝදනා හෝ චෝදනාවල සම්පූර්ණ විෂය පථය දක්වමින් සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට, තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ රාජපක්ෂ පවුලේ ගැඹුරු මූල්ය බැඳීම් සහ රට පුරා ව්යාප්ත ඔවුන්ගේ විශාල සහාය පදනම හේතුවෙන්, ඉදිරි දිනවල මෙම අත්අඩංගුවීම සැලකිය යුතු දේශපාලන විවාදයක් ඇති කළ හැකි ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.