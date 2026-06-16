යේමනයේ නිර්භීත 'ස්පයිඩර්-මෑන්' කඳු නගින්නා ගිනිකඳු වළකට වැටී මිය යයි
"යේමනයේ ස්පයිඩර්-මෑන්" යන අන්වර්ථ නාමය දිනාගත් නිර්භීත නූල් රහිත කඳු නගින්නෙකු, රටේ දකුණු-බටහිර කලාපයේ ගිනිකඳු වළක් ඔස්සේ සිදු කළ තම සුවිශේෂී රොප් රහිත ආරෝහණයකදී එම වළට පතිත වී ජීවිතය අහිමි කරගෙන තිබේ.
සමාජ මාධ්යවල අතිශය අසාමාන්ය හා බොහෝ විට භයානක කඳු නැගීමේ ක්රීඩාවන් නිසා පුළුල් ජනප්රියත්වයක් උසුලූ අල්-කාකා ඉබ්න් අන්තාර්, සිකුරාදා ගිනිකඳු වළක් වට කරගත් කඩිතුරු පර්වත මුහුණු නැගීමට උත්සාහ කිරීමේදී අඩිතැබීම සිදු වී ඇතුළට ඇද වැටී ඇත. මාරාන්තික මෙම සිදුවීම සිදු වූ වේලාවේ ඔහු කිසිදු ආරක්ෂිත උපකරණයක් භාවිත කර නොතිබිණි.
අධික අවදානම් ගැනීම නිසා සමාජ මාධ්ය සංසන්දනයක් බවට පත් වූ ක්රීඩකයා
ඉබ්න් අන්තාර් සිරස් ගල් මුහුණු සහ ස劇ාමාත්මක ස්වාභාවික ශිලා ඛණ්ඩ සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් අතින් ජය ගනිමින් ගන්නා ලද දර්ශනවලින් ජනතාව ඇදී යෑමට සලස්වමින් අන්තර්ජාලයේ සැලකිය යුතු අනුගාමිකයන් සමූහයක් ගොඩ නඟාගෙන සිටියේය. ඔහුගේ හුස්ම හිරකරවන ආරෝහණ අරාබි ලෝකය හා ඉන් ඔබ්බෙහිද ප්රේක්ෂකයන්ගේ ප්රශංසාව දිනාගත් අතර, ඔහුගේ පොදු පෞරුෂය නිරූපණය කළ ප්රකට සුපිරි වීරයාගේ නාමය ඔහුට හිමි විය.
නූල් හෝ ආරක්ෂිත උපකරණ කිසිවක් නොමැතිව අත් සහ පා පමණක් භාවිතා කර ගල් මුහුණු නැගීමේ ක්රීඩාව වන නිදහස් කඳු නැගීම අතිමහත් ශාරීරික අවදානමක් දරන අතර, ඉබ්න් අන්තාර් බොහෝ දෙනෙකු සාහස නොකරන තරමට එහි සීමාවන් ඉක්මවා ගිය ක්රීඩකයෙකු ලෙස ප්රසිද්ධ විය.
ශෝකාශ්රු ගලා බැසේ
ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා දැඩි ශෝකයේ රැල්ලක් ඇවිළවූ අතර, යේමනයේ අන්තර්ජාල ප්රජාවේ නිර්භීතත්වයේ සහ ශාරීරික සාහසිකත්වයේ සංකේතයක් බවට පත් වූ මෙම ව්යක්තිය ගැන අනුගාමිකයන් සහ සාඳු කඳු නගින්නෝ ශෝකය ප්රකාශ කළහ.
ඔහුගේ අභාවය, ආරක්ෂිත පියවරයන් නොමැතිව සිදු කරනු ලබන අන්ත ක්රීඩාවන් සමඟ බැඳී ඇති ජීවිත තර්ජනකාරී අනතුරු ගැන, වඩාත් අත්දැකීම්බර හා ස්වාභාවිකව දක්ෂ ක්රීඩකයන්ට පවා, තියුණු මතක්කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.