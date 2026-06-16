ට්රම්ප් ප්රකාශ කරයි - ඉරානය සමඟ සාම ගිවිසුම අත්සන් කෙරුණු බවත්, විස්තර "ඉතා ඉක්මනින්" හෙළිදරව් කරන බවත්
ඉරානය සමඟ පවතින ශත්රුතාවයට අවසන් කිරීම සඳහා වූ මූලික ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුණු බව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ප්රකාශ කරමින්, ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ විස්තර ඉතා ළඟදීම මහජනතාවට හෙළිදරව් කරනු ඇති බව ඇඟවීය.
"එය අත්සන් කෙරී ඇති බව ප්රකාශ කිරීමට මට ඉතා සතුටක් දැනෙයි, ගිවිසුම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්සන් කෙරී ඇත," යනුවෙන් ෆ්රාන්ස නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා අතරතුර ට්රම්ප් ප්රකාශ කළේය.
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කළ අතර, ගිවිසුම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර "ඉතා ඉක්මනින්" හෙළිදරව් කරන බව සඳහන් කළේය. එහෙත් නිශ්චිත කාල රාමුවක් හෝ ගිවිසුමේ නිශ්චිත කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඔහු ප්රකාශ කළේ නැත.
වැදගත් රාජ්යතාන්ත්රික ඉදිරි පිය නගීමක්
මෙම ප්රකාශය, දශක ගණනාවක් පුරා 긴장කාරී භාවය, සම්බාධක සහ කලාපීය ව්යාජ ගැටුම් මගින් නිර්වචනය වූ එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල ඉතිහාසය තුළ විශේෂ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. තහවුරු වුවහොත්, වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර විධිමත් ගිවිසුමක් මැදපෙරදිගේ භූ-දේශපාලන ස්වරූපය වෙනස් කිරීමට සහ ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හා ජාත්යන්තර ආරක්ෂාව සඳහා පුළුල් ප්රතිවිපාක ඇති කිරීමට හැකියාව ඇත.
මෙම ප්රකාශය, ට්රම්ප් පරිපාලනය විසින් සෘජු සාකච්ඡා හරහා දීර්ඝකාලීන ජාත්යන්තර ගැටුම් නිරාකරණය කිරීම සඳහා ගෙන යනු ලබන පුළුල් රාජ්යතාන්ත්රික උත්සාහයන් මධ්යයේ ඉදිරිපත් වේ. එය වත්මන් එක්සත් ජනපද නායකත්වයේ සුවිශේෂ ප්රවේශයක් ලෙස සැලකේ.
ලෝකය සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි
ආසියාව හා මැදපෙරදිගේ රජයන් ඇතුළු ජාත්යන්තර ප්රජාව, වැඩිදුර ව්යාප්තීන් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය යන දෙරටම සමඟ වෙළෙඳ හා රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා පවත්වාගෙන යන ශ්රී ලංකාවට, මෙම ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ස්ථාවර වීම, කලාපීය ස්ථාවරත්වය සහ තෙල් මිල කෙරෙහි ධනාත්මක ද්විතීයික ප්රතිඵල ගෙන දීමේ හැකියාවක් ඇත.
ඉරාන රජය වෙතින් තවම කිසිදු නිල තහවුරු කිරීමක් ලැබී නොමැති අතර, වාර්තා වන ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය හා ක්රියාත්මක කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් ආසන්න දිනවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.